Como coletazo del escándalo de la contratación de seguros para distintos organismos del Estado se reveló el caso de violencia de género, en el que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández. Ahora, los teléfonos del expresidente secuestrados por la denuncia de su ex pareja podrían alimentar la causa de los seguros contratados por el bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, secretaria privada de Alberto Fernández.

Esto es así porque el fiscal Carlos Rívolo, que investiga la causa de la contratación irregular de los seguros para distintos organismos del Estado, con influencia de Alberto Fernández, podría requerir los dos teléfonos y dispositivos del expresidente, secuestrados en el allanamiento a su departamento en la causa de violencia de género.

El entorno de Alberto Fernández, en alerta por los chats

Así lo confirmaron a iProfesional altas fuentes judiciales que conocen la marcha de las dos causas paralelas que se tramitan en el juzgado federal de Julián Ercolini: la de violencia de género, que instruye el fiscal Ramiro González, y la de los seguros, que instruye Rívolo.

"Esos teléfonos de Alberto Fernández podrían contener un manual de la historia de la corrupción kirchnerista de 2003 en adelante, porque además se sabe que Alberto Fernández guardaba todo en sus dispositivos", dijo a iProfesional una fuente del peronismo cercana a Alberto Fernández. En especial, podrían salpicar a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Economía, Sergio Massa.

Ambos ya fueron rozados en la causa por la información que apareció en los teléfonos de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández. En ese teléfono surgieron chats y sus conversaciones con su esposo, Héctor Martínez Sosa, donde entre ambos y Alberto Fernández planificaban la remoción de contratos de seguros en diversos organismos del Estado y el reemplazo por contratos de empresas de seguros que promovía Martínez Sosa avalado por el expresidente Fernández, en un posible tráfico de influencias.

Esas conversaciones de María Cantero, también incluían chats con Fabiola Yañez, donde la ex primera dama le revelaba detalles, fotos y videos de la supuesta violencia de género que el expresidente ejercía sobre ella. Ergo, de la causa seguros nació la causa por violencia doméstica, en la que el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por lesiones graves, agravados por el vínculo, abuso de autoridad y amenazas coactivas por 9 hechos declarados.

El viernes 9 de agosto el juez federal Julián Ercolini ordenó un allanamiento al departamento de Alberto Fernández en Puerto Madero por la denuncia de violencia de Yañez y fue entonces cuando la Policía Federal secuestró 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y 2 memorias.

Escándalo de los seguros: los celulares de Alberto Fernández, en la mira

"La orden era secuestrar todos los dispositivos", dijo una fuente de la causa. Ahora, serán examinados por expertos y por el fiscal Ramiro González, que intentará comprobar allí los hechos declarados por la exesposa de Fernández y la supuesta violencia de género. Pero el fiscal Carlos Rívolo evalúa pedir los mismos dispositivos para comprobar pruebas surgidas en la causa de los seguros.

Es por eso que, en poder de Rívolo, los teléfonos de Alberto podrían complicar su situación procesal y también podría implicar a altas figuras del peronismo y algunos no descartan que se extienda a gobernadores, intendentes, ministros y figuras como Cristina Kirchner y Sergio Massa.

"Puede ser que Rívolo pida a Ramiro González los teléfonos para investigar los seguros. En realidad, las dos causas las tiene Ercolini, con la salvedad de que la de seguros la tiene Rívolo, bajo instrucción, y la de violencia la tiene Ramiro González, pero todo está en el mismo juzgado, no es muy difícil que se pueda investigar", señalaron fuentes judiciales.

Tan sensible es esa información, por ejemplo, que un peritaje de 2019 reveló chats que evidenciaban un vínculo de Cristina Kirchner con Cantero. En el entorno de la exvicepresidenta reconocieron las charlas entre ambas, pero aseguraron que fueron informales.

Los voceros de Cristina Kirchner confirmaron que esos contactos fueron antes de la toma de posesión del gobierno, desde el búnker del Frente de Todos de la calle México, en esta Capital. La expresidenta conocía a Cantero porque fue la secretaria de Alberto por 30 años.

Qué dicen los chats de María Cantero, Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Sin embargo, en esas charlas la secretaria privada de Fernández le contaba a su marido, Héctor Martínez Sosa, que había conversado telefónicamente con "CK", iniciales que se referían a Cristina Kirchner. El bróker se mostró interesado y Cantero profundizó que "Cristina" preguntó por él y que viajaría a ver a "Florencia" (Kirchner) a Cuba, que transitaba problemas de salud.

"Recién Alberto me pasó con CK", escribió Cantero. "Y ?????? CONTAME", responde ansioso Martínez Sosa. "Alberto está mejor conmigo", retruca Cantero. "Bien. Y que hablaste con CK?", pregunta él. "Cristina bien se mató de risa. Me dijo que quería venir a ver las oficinas", dijo Cantero. "Que bueno", dijo Martínez Sosa. "Me preg x vos", cuenta Cantero. "Te extrañó???", preguntó Martínez Sosa. "No podía creer que esté acá -contesta-. Le dije que nos encontramos el lunes en Barcelona. Me dijo que se iba el lunes a ver a Florencia. Me dijo quiero ir cuando estés vos", señaló, en una muestra de intimidad.

Este diálogo fue conocido en el contexto en que Cristina Kirchner dio una conferencia en México en forma simultánea, hace dos semanas, con la crisis electoral en Venezuela, donde ella fue muy crítica de Nicolás Maduro.

En esos mismos chats se mencionaba a funcionarios a los que Martínez Sosa, con ayuda de Cantero e influencia de Fernández, buscarían convencer de contratar los seguros que promovía Martínez Sosa. En esas mismas conversaciones se señalaba al exministro de Producción, Matías Kulfas ("Kulfas"); el exministro de Defensa, Agustín Rossi ("Rossi"); y el exjefe de prensa de Alberto Fernández entre 2019 y 2021, Juan Pablo Biondi, además del exministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis ("Kato").

En otros chats investigados en el juzgado de Ercolini, el broker le cuenta a María Cantero que Sergio Massa, entonces ministro de Economía, lo habría ayudado a resolver un contrato de seguros con la Casa de la Moneda. En el entorno del exministro se despegaron y dicen que el convenio ya existía.

El Gobierno de Alberto Fernández pagó más de 3.300 millones de pesos en comisiones a brokers que articularon contratos entre organismos del Estado y Nación Seguros SA y la segunda compañía más beneficiada con 366 millones de pesos fue la de Martínez Sosa.

En marzo de 2023, concretó el contrato con la Casa Moneda y en las negociaciones se mencionó a Massa en los chats como quien ayudó a Martínez Sosa a obtener el contrato de la Casa de la Moneda con mensajes desde 2019.

De los mensajes surge que tenían trato de confianza con Massa. Tras ganar el balotaje de noviembre de ese año, Cantero le escribió a su marido: "Le dijimos a Alberto que mañana venías". Al día siguiente le transmite que "Massa le dijo que te llame". Según surge de fuentes judiciales, todos los funcionarios que aparezcan mencionados en los chats entre Cantero y Héctor Martínez Sosa deberán declarar en la Justicia como testigos o indagados en la causa de los seguros. Es por eso que ahora Rívolo evalúa pedir los dispositivos electrónicos de Alberto Fernández que tiene el fiscal Ramiro González en su poder para completar el cuadro de situación del gobierno de entonces.

El 5 de octubre de 2020 mencionaron a la Casa de la Moneda. Cantero le preguntó a Martínez Sosa si Rodolfo Gabrieli era el titular del organismo que imprime los billetes de curso legal. "¿Es peronista?" consultó Cantero. Su esposo le contestó: "Obvio, fue gobernador peronista de Mendoza". Cantero agregó: "Juampi (Juan Pablo Biondi) nos ayuda" "Lo conocés a Gabrieli?" "Le va a decir a Santi"

"Gabrieli está x encima de este pibe?" Martínez Sosa le contesta: "Sí, claro es el presidente". Recién comenzaba el gobierno de Alberto Fernández y la secretaria privada todavía no tenía claro algunos cargos. Cantero avanza: "Entonces? Le dan órdenes? Ok, yo me ocupo".

El 15 de febrero de 2023 volvieron sobre la Casa de la Moneda. "Tengo un mensaje de Massa para vos", dijo Cantero. No hubo respuesta. Una semana despues Cantero prosiguió: "Le puedo decir a Alberto lo de la Casa de la Moneda". Martínez Sosa contestó: "No, ya lo hablé con Sergio (por Massa)". Cantero: "Ok. Y te lo solucionó?"

Martínez Sosa: "Ayer me puso esto". Reenvió el mensaje "En 5 minutos lo levanto". Un mes después de la conversación, Héctor Martínez Sosa consiguió el contrato de la Casa de la Moneda por 9.412.266 de pesos.

Fue solo una parte de los 366.6 millones de pesos que obtuvo por comisiones durante la presidencia de Alberto Fernández, cuyos teléfonos podrían ser revisados ahora por Rívolo para obtener más información sobre organismos, ministros, intermediarios, fechas y lugares.