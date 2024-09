En pleno centro de la ciudad de Resistencia, Tito López fue esposado y detenido, en medio de disturbios entre sus seguidores y la policía. 24 horas atrás, la justicia chaqueña había solicitado su detención por el posible delito de lavado de activos.

El expediente judicial comenzó a partir de una denuncia del Equipo Fiscal Especial del Poder Judicial de la Provincia. El equipo a cargo del fiscal Patricio Sabadini encontró un aumento patrimonial que no coincidía con los ingresos declarados, en blanco, por la familia de López.

Detuvieron al piquetero más temido de Chaco por lavado de dinero

Para Sabadini, detrás del lavado de activos había "una estructura delictiva" que podía facilitar el entorpecimiento de la causa judicial y una posible fuga. Según los investigadores, López tiene recursos necesarios para "movilizar estructura y gente" para evitar que la causa avance.

En un primer momento, Tito López se resistió al arresto pues había solicitado dirigirse "caminando hasta Gendarmería". Pero eso no ocurrió según los videos que accedió Iprofesional del momento de la detención. En una sucesión de empujones entre los movilizados del dirigente social, la policía y el letrado que representa a López, hubo un periodista que fue agredido.

¿Quién es Tito López?

Ramón "Tito" López es conocido en la provincia de Chaco por la extrema dureza de sus reclamos en piquetes que terminaron en severos enfrentamientos con la policía. Sin embargo, al igual que Tiso Talavera o el detenido Emerenciano Sena, durante los gobiernos de Jorge Capitanich, coqueteó con el poder político.

Ramón "Tito" López era investigado por lavado de activos.

El ex gobernador Capitanich donó hectáreas de tierras en el Impenetrable a cooperativas y movimientos sociales como el de López o el de Sena. De hecho, el campo en el que aparecieron restos de Cecilia había sido entregado por el gobierno de Capitanich al Clan Sena en 13 mil pesos del año 2013. López, ante la prensa nacional, luego de la detención de Sena, aseguró que "Chaco era una mafia" y que había que "investigar a los funcionarios y no a los dirigentes sociales". Tras la repercusión de esas declaraciones, López defendió a su amigo detenido: "Emerenciano no mató a Cecilia, él es inocente, además no hay pruebas de que la chica esté muerta".

La Policía de Chaco detuvo a Ramón "Tito" López por lavado de activos.

La Justicia no sólo investiga a López sino a sus tres hijos y a su esposa, quienes también serán detenidos en las próximas horas. Se trata de Librada Beatriz Romero, sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López. Sobre Walter Ramón López se ordenó un pedido de captura internacional pues viajó a Chile a fines de agosto.

Para Sabadini, en diálogo con iProfesional, López es el "jefe y organizador" de la organización que lavaba dinero de manera "organizada" y manejaron "sumas de dinero espurio" que han "demostrado un amplio despliegue de importantes medios económicos, como así la existencia y manejo de una estructura organizada, a lo que se suma un importante flujo de pasos a fronterizos internacionales conforme surge del informe aportado por Dirección Nacional de Migraciones".

El propio Tito López había declarado en medios locales que pasaría las próximas vacaciones en Brasil. Por eso, para la fiscalía existía la posibilidad de fuga del dirigente piquetero cercano a Capitanich.