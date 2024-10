¿Estás dispuesto a defender a delincuentes?", dice Milei sobre el financiamiento universitario

El presidente de la nación, Javier Milei, habló sobre el financiamiento universitario en Twitter, a través de un posteo que arranca con una pregunta fuerte: ¿Estás dispuesto a defender delincuentes que se escudan detrás de una causa noble como es la universidad pública no arancelada?.

Video: el discurso completo de Milei sobre el financiamiento universitario

Milei acompañó el texto con un video que lo muestra dando un discurso sobre el tema, durante la inauguración del Palacio Libertad.

El video también se replicó en su cuenta de Instagram debajo de la siguiente frase: "Dejen de mentir a la gente" y "Milei quiere auditar para terminar con los curros y cuidar la educación".

A continuación el Presidente señala: "Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados. La Universidad pública y gratuita no está en juego, no está en discusión; no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna, siempre robar está mal".

Y añade: "Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos, por eso los queremos auditar, no porque queramos cerrar las universidades como le mientes a la gente, la queremos cuidar, cuidando los recursos".

Por último advierte: "Pero como dice el principio de revelación: si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios. Y diganles la verdad: que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de alunas agrupaciones políticas.