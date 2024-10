El presidente Javier Milei defendió el ajuste que viene aplicando desde que comenzó su mandato y le atribuyó al kirchnerismo la gravedad de la situación social actual, con un nivel de pobreza que trepó al 52,9% en el primer trimestre del año durante el inicio de su gestión.

Al ser consultado respecto de cuánto tiempo más puede aguantar la ciudadanía el impacto de los recortes, respondió: "El populismo no es gratis". Además aseguró que seguirá gobernando con el Presupuesto 2023, como viene haciendo a lo largo de este año, si el Congreso traba el proyecto que él envió para 2025.

El mandatario aseguró que anda por la calle "mucho más de lo que la gente se imagina", en referencia a si tiene una percepción real del humor social ante sus políticas sociales y económicas, cuando fue consultado por el periodista Antonio Laje en una entrevista emitida por LN+.

Javier Milei cuestionó al populismo: qué dijo de la pobreza, la crisis y el Presupuesto 2025

"El populismo no es gratis. ¿Qué me proponen que haga alternativamente? ¿Seguir con lo que hacía Massa? Financió el déficit en el último año con emisión monetaria 13% del PBI, es un escándalo. La contracara era ir a la híper(inflación), 95% de pobres, 60% de indigentes. El número es horroroso, terrible, porque publican el dato del primer semestre saltó de 41% a 52%. No, tengo 56% y 51% si lo descompongo por trimestre. Si lo tomo con frecuencia más corta, al inicio salta al 57% y hoy está en 49%, bajamos 8 puntos la pobreza, esto no es un chiste", sostuvo en base a la proyecto de la situación actual.

"Ese sinceramiento para reconstruir la economía, hizo que se sincerara el número de pobres del kirchnerismo que es 57%, después de 10 meses hay 49%, bajamos 8 puntos la pobreza", reiteró el presidente, atribuyendo la crisis social a la herencia de la gestión anterior.

Ante la consulta de si teme que el Congreso no le aprueba el Presupuesto 2025, el mandatario dijo que no. "Seguiré gobernando con el Presupuesto 2023", sostuvo.

Una familia necesitó casi un millón de pesos para no ser pobre en septiembre

Según informó INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en septiembre y llegó a los $964.620. Se trata del incremento más bajo registrado en los últimos doce meses, junto con el de junio, que también fue del 2,6%. En el año, la canasta básica acumula un aumento del 94,6%. Mientras que la variación interanual arrojó una suba del 202%

En ambos casos, se ubica por debajo de la inflación general, que trepó 101% y 209%, respectivamente

La CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes. Por lo tanto, los hogares con ingresos inferiores a ese valor son considerados "pobres". De igual manera, las familias que ganan lo suficiente para cubrir el costo de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) son consideradas "indigentes".

En este caso, la canasta básica alimentaria fue de $428.720, lo que marcó un incremento del 1,7% en relación al mes de agosto. En los primeros nueve meses del año, acumulan una suba del 78,1%, mientras que en la comparación interanual la suba fue del 189,9%. También, en todas las variaciones, se ubicó por debajo de los niveles de inflación general.