Diputados y referentes de La Libertad Avanza se acercaron al Mercado Central de La Matanza para "levantar la clausura ilegal" del "chanta" del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sobre Mercado Libre. La imagen tenía al frente a los diputados José Luis Espert y Juliana Santillán y a otros dirigentes bonaerenses como José Luis Espert y Florencia Arietto. Parecía, a simple vista, que habían logrado destrabar el obstáculo por el cual la empresa de Marcos Galperin no puede avanzar con la obra del centro de almacenamiento.

Sin embargo, se trató de un acto simbólico. Los diputados y dirigentes rompieron las cadenas y entraron al predio.

El martes el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, usó X para reclamar por la clausura de una obra del gigante del e-commerce para construir un nuevo centro de almacenamiento de la firma. Dicha obra, que representaría el segundo centro en el país, representaba una inversión de u$s75 millones. La construcción ocurre dentro del predio del Mercado Central, lo que generó una disputa entre la empresa y el municipio.

Libertarios contra la clausura de Mercado Libre en La Matanza: qué dijeron

"El peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza. En La Matanza sobra el empleo, la seguridad y el bienestar así que combaten las nuevas inversiones y empleos. Tenemos más de 20 centros de distribución en toda América, solo en La Matanza nos los clausuran", ironizó Galperin.

El conflicto radicaría en el pedido de habilitación, el cual el municipio argumenta que la empresa no hizo. Mercado Libre sostiene que los papeles están en regla y que La Matanza no tendría jurisdicción en la obra debido a que el predio es administrado por Nación y por la Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Las ideas de la libertad son mucho más fuertes que la máquina voraz del gobierno de La Matanza @FerEspinozaOK que impide el crecimiento de los emprendimientos privados. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el diputado nacional José Luis Espert en X. Fue acompañado por un video, donde formaron parte el secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo; los diputados Agustín Romo, Florencia Retamoso, Juan Esper, Ramón Vera, Juliana Santillán, Santiago Santurio y Marcelo Caravaca; los senadores Florencia Arietto y Carlos Curestis; el exconcejal Lalo Creus; el director nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, Gustavo Ferragut; la directora nacional de Políticas de Fortalecimiento Institucional de las Fuerzas Federales, Lorena Petrovich; el coordinador general de LLA en La Matanza, Luis Ontiveros; Carolina Rastalsky y Cristian Micucci.

"Estamos acá para decirle al delincuente de Fernando Espinoza que la libertad se impone frente a aquellos que siguen queriendo una Argentina miserable. Como si fuera poco, Espinoza no tiene jurisdicción acá", comentó Espert en el video, y agregó: "Espinoza sos un polizonte. Sos un usurpador y te vamos a mostrar que nos cagamos en vos". En ese momento sacaron la cadena que cerraba el predio, abrieron la reja e ingresaron mientras gritaban "¡viva la libertad carajo!" y aplaudían. Espert procedió a romper el papel que mostraba la clausura.

Aun así, tanto Mercado Libre como la municipalidad confirmaron que la clausura sigue vigente. Al ser consultado respecto a dichas declaraciones, Agustín Romo sostuvo que solo fueron a "sacar las cadenas y abrir las puertas" y que se trataba de un acto simbólico. "Son las dos Argentinas: la de las trabas y la burocracia. Y la de la libertad y el trabajo", explicó a este medio. Lo mismo sostuvieron otros diputados consultados.

"El municipio no tiene facultades para hacer eso, porque está dentro del mercado central que es un ente tripartito que tiene un directorio que debe decidir las habilitaciones", respondió Florencia Arietto.

El nuevo centro de almacenamiento duplicaría la capacidad de procesamiento de envíos de la empresa y generaría la incorporación de más de 2300 personas. La construcción estará a cargo la firma Plaza Logística y la inauguración está prevista para fines de 2025.

Tras la publicación de Galperin en X, el intendente Espinoza le respondió en un hilo donde sostuvo que desde Mercado Libre no pidió la habilitación municipal correspondiente. "Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas. No es mi deseo hacer de este un mensaje burocrático. Por eso, solo voy a citar que es preciso cumplir con la normativa provincial para esta materia establecida en el Decreto Ley 6769/1958″, argumentó.