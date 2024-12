Los libertarios resistirán la expulsión de Edgardo Kueider y quieren asegurarse la Comisión de Asuntos Constitucionales

El presidente Javier Milei le ordenó a su tropa en el Senado resistir la embestida del peronismo y del kirchnerismo para expulsar al senador Edgardo Kueider, pero ante su pedido de licencia buscarán nombrar a un senador de La Libertad Avanza (LLA) al frente de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía hasta hoy el senador de Entre Ríos que fue detenido en Paraguay.

"Nosotros vamos a resistir al ataque del peronismo porque el peronismo necesita dos tercios para removerlo o destituir a un senador y hoy no creo que los tengan", dijo a iProfesional un senador de LLA. Lo mismo confirmaron en la oficina de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Es por eso que en el bloque libertario se escudan en que para destituir a Kueider primero debe haber un pronunciamiento del Poder Judicial sobre su situación penal. "No lo echarán hasta que se expida la Justicia", señalan cerca de Villarruel.

Kueider fue clave en las votaciones más importantes para Milei en el Senado, entre ellas la sanción de la Ley Bases. Es por ello que el peronismo señala la sospecha de que Kueider haya cobrado dinero por votar en favor de esa ley.

La estrategia del kirchnerismo para expulsar a Edgardo Kueider del Senado

Por orden de la ex presidenta Cristina Kirchner, ahora presidenta del PJ, el bloque de senadores de Unión por la Patria forzará a convocar a una sesión para expulsar a Kueider de la Cámara alta, tras ser detenido en Paraguay en la frontera con Brasil con 200 mil dólares en su poder que no pudo justificar y fue imputado por la justicia paraguaya por tentativa de contrabando.

El legislador había cruzado otras seis veces la misma frontera y con su pareja Iara Guinsel Costa. Se sospecha que el dinero podría tener origen ilícito y podría afrontar una causa en Paraguay por lavado de dinero. Se sumaría así a dos causas por enriquecimiento ilícito en la Argentina.Es por ello que el kirchnerismo argumenta que corresponde su expulsión inmediata. La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio dijo este jueves que "pedimos la expulsión Kueider del Senado, si el oficialismo lo defiende es porque es un senador de ellos, deben tener miedo de que hable".

En rigor, el kirchnerismo necesita la expulsión de Kueider para lograr que su banca, ahora aliado libertario, sea ocupada por Stefanía Cora, que es diputada provincial de Entre Ríos y es kirchnerista de La Campora.

Dentro de lo que fue la alianza Frente de Todos, peronista y kirchnerista, Stefanía Cora había acompañado a Kueider en la boleta de las elecciones de 2019. Kueider era la mano derecha del ex gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Pero en 2023 el senador rompió lanzas con el peronismo y armó un bloque aparte con otros senadores y ahora es aliado firme del gobierno de Javier Milei.

Disputa por el control de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Es por eso que el peronismo especula con que lograría así recuperar una banca: la transparencia no es el principal objetivo del peronismo. Por el contrario, Milei no quiere perder un aliado en el Senado y ante el pedido de licencia de Kueider ahora ordenó, a través del jefe del Gabinete, Guillermo Francos, tratar de reemplazar al senador entrerriano con uno de LLA en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por donde pasan las leyes más estratégicas. De ese modo, Villarruel y el bloque de LLA no quieren perder el control de la comisión. "Vamos a ver si podemos nombrar un liberal", señaló uno de los miembros del bloque.

El reclamo del kirchnerismo se produjo justo despues de que Cristina Kirchner fue el centro de la polémica tras la caída de la sesión donde se iba a tratar el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que prohibía las candidaturas de los ciudadanos que tengan condenas en segunda instancia.

La ex presidenta está incluida dentro de ese universo porque está condenada en segunda instancia por corrupción y defraudación a la administración pública en la causa Vialidad y no salió a opinar en aquel momento cuando los diputados libertarios quitaron el quórum a la sesión y fueron acusados de tener un acuerdo con el kirchnerismo. Sin embargo, fue la primera en acusar a Kueider y a Milei denunciando "democracia tarifada" y los acusó de arreglar los proyectos de ley de Milei, como la Ley Bases.

En ese contexto, el kirchnerismo pide ahora la expulsión de Kueider pese a que acusaba a la oposición de querer proscribir a Cristina Kirchner por la Ley de Ficha Limpia. El argumento ahora del peronismo es que corresponde la expulsión de Kueider "por el artículo 66 de la Constitución por inhabilidad moral". Señalan que no es "en base a un rumor porque lo agarraron infraganti con dinero que no se sabe de dónde lo sacó ni de quién es". La senadora Di Tullio subrayó que "el artículo 69 de la Constitución indica que cuando se lo agarra infraganti a un senador o una senadora se le terminan los fueros y lo que corresponde es aplicar el artículo 66, que es la facultad disciplinaria que tiene la Cámara de Senadores para sus integrantes".

Expectativas por el llamado a extraordinarias

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, en el PRO y en otros bloques comenzaron a analizar las leyes que Milei incluyó en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 5 y el 27 de diciembre. En ese listado están la reforma electoral, la reforma política, el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del Presidente al exterior y la reforma de los fueros.

El Presidente no incluyó los proyectos de Ley de Presupuesto 2025 ni la Ley de Ficha Limpia, que había prometido incluir cuando cayó la sesión por la falta de quórum libertario el jueves último. Sin embargo, el diputado Luciano Laspina, de PRO, dijo a iProfesional que buscará tratar la Ley de Ficha Limpia como parte de la reforma electoral que pidió Milei porque en ese proyecto se establecen los requisitos de los ciudadanos para ser candidatos a cargos electivos.

De ese modo, se podría incluir la condición de no tener condenas firmes o de segunda instancia judicial en la propia Ley Electoral, de manera que no haría falta el envío de un proyecto de Ley de Ficha Limpia. En realidad, Milei envió ese proyecto de ley para eliminar las PASO y no para cambiar los requisitos de los postulantes en las elecciones.

Pero una vez abierto el debate en las comisiones podria introducirse ese artículo en los proyectos respectivos. "Eliminar las PASO y cambiar los requisitos para ser candidato ("ficha limpia") son dos reformas a la ley electoral 26.571. En extraordinarias, si se habilita el trámite para una, también para la otra", señaló Laspina en su cuenta de la red X. "Tal como lo explicó, es la misma materia, la Reforma Electoral o de la Ley Electoral, entonces técnicamente podría entrar Ficha Limpia ahí", dijo Laspina a iProfesional.

Sin embargo, por ahora no hay nada acordado y es una iniciativa personal, pero no se descarta que el tema comience a ser debatido entre los diputados de su partido.Mientras tanto, Kueider por ahora no será expulsado hasta que los senadores no consigan los dos tercios de los votos. "Aseguran que por más que convoquen a sesión los K necesitan los dos tercios para expulsarlo y no los tienen. Kueider debería renunciar y solo pidió licencia", dijo un senador libertario a iProfesional.

"No lo pueden echar creo que algunos senadores presentaron una nota para sacarle fueros y también están con la idea de pedir juicio político. Son de UP. El senador es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. Estamos viendo si alguno de la LLA lo puede reemplazar", señaló el legislador. Ese era el debate en las filas libertarias en estas horas agitadas. "Y si llega a renunciar la suplente no lo reemplaza en las comisiones que él está por eso estamos abriendo el paraguas con la de Asuntos Constitucionales que es la que nos importa", señaló ese mismo legislador. Por ahora no está definido quien sería ese legislador libertario ni si podrán imponer su nombre frente a los demás bloques.

Con la diferencia de posturas con el kirchnerismo, es improbable que el bloque peronista apoye a un senador de las filas de Milei para esa Comisión. Pero una negociación posible por parte del Presidente podría ser que el peronismo tiene que apoyar la Ley de Ficha Limpia, que comprometería el futuro de Cristina Kirchner, antes de resolver la situación de Kueider. No es seguro que Milei quiera poner nuevamente el tema sobre la mesa, porque le dio muchos dolores de cabeza la sospecha generalizada de un pacto con el peronismo.