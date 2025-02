Lo que comenzó con una simple publicación en la red social X por parte del presidente Javier Milei terminó convirtiéndose en un escándalo judicial. La promoción del token $LIBRA, que causó enormes pérdidas económicas a miles de inversores, ya suma 112 denuncias penales en la Justicia Federal.

Caso $LIBRA: la Justicia deberá determinar si Milei cometió un delito

De acuerdo con fuentes judiciales, hasta el domingo por la tarde se habían registrado 111 presentaciones digitales en distintos tribunales, además de una denuncia adicional en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. Esta última quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan, mientras que el caso fue asignado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, dirigido por Sebastián Casanello.

Ahora, la Justicia deberá evaluar si el posteo de Milei en redes sociales puede constituir un delito. En su mensaje, el mandatario respaldaba el proyecto de la criptomoneda sin aclarar que no tenía ninguna vinculación con la empresa detrás de la iniciativa. Sin embargo, horas después eliminó la publicación y subió otra en la que negaba cualquier relación con la propuesta.

El fiscal Guillermo Marijuan deberá determinar si en este caso podrían configurarse delitos como fraude, manipulación del mercado o abuso de autoridad. Especialistas en derecho penal señalan que el punto clave será establecer si existió la intención de engañar a los inversores.

La oposición también denunció a Milei y pide juicio político

El escándalo provocó una fuerte reacción en la oposición, donde varios sectores ya impulsan pedidos de juicio político contra Milei. Legisladores del kirchnerismo y de otros espacios opositores buscan que el Congreso investigue la posible responsabilidad del presidente en la difusión del activo digital.

El abogado Jorge Grispo opinó que una publicación en redes sociales, por sí sola, no constituye un delito y advirtió que el derecho penal no debe utilizarse para sancionar decisiones políticas o comunicacionales. En la misma línea, Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, sostuvo que promocionar un proyecto comercial no es ilegal a menos que se pruebe una intención deliberada de engañar, señaló Nexofin.

En contraste, el abogado Daniel Kiper señaló que las redes sociales pueden ser utilizadas para cometer delitos como estafas o fraudes, por lo que consideró necesario investigar a fondo la promoción del token.

Una de las denuncias más importantes fue la de Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, quien acusó a Milei de "estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros".

Agustín Rombolá compartió la denuncia contra Javier Milei en X

Jonatan Baldiviezo, representante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, también impulsó una demanda junto con otros dirigentes políticos y sociales. En su presentación, señalan que Milei habría integrado "una asociación ilícita para estafar a más de 40 mil personas".

Asimismo, el abogado Gregorio Dalbón, vinculado al kirchnerismo, radicó una denuncia que no solo apunta contra Milei, sino también contra su hermana Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otras figuras cercanas al gobierno libertario. Además, incluye en su acusación a empresarios relacionados con la criptomoneda, como Hayden Davis y Julian Peh.

Ante la creciente cantidad de denuncias, la Justicia deberá resolver si agrupa todas las causas en un único expediente y si avanza con imputaciones formales contra Milei y otros funcionarios. Mientras tanto, el presidente busca restarle importancia al escándalo y refuerza su discurso contra la "casta".

Este caso podría representar un nuevo desafío tanto judicial como político para el Gobierno, que ya enfrenta críticas por otras decisiones económicas y estrategias de comunicación.