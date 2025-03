El presidente Javier Milei chicaneó al diputado radical Facundo Manes y le sugirió que lea la Constitución, al advertirle "le va a hacer bien" porque "quizá su versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista".

En un tramo de su discurso, Milei miró a Manes —quien forma parte del bloque radical disidente Democracia para Siempre— y le recomendó "leer la Constitución Nacional".

"Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente, vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Léela bien", lanzó el mandatario.

Agregó que "quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos, Manes".

Posteriormente, Manes denunció que fue increpado por el asesor presidencial Santiago Caputo al finalizar la Asamblea Legislativa. Según el diputado, Caputo lo amenazó diciéndole: "Ahora me vas a escuchar, te voy a poner todo el Estado en contra".

Entre los testigos, también se encontraba el libertario Fran Fijap, quien logró captar con un celular el momento en el que Manes y Caputo acercaron sus rostros para seguir con la discusión. En un breve instante, se vio como el asesor tomó al diputado por el cuello, pero la grabación se frenó de repente.

Poco después, Manes habló con los medios de prensa presentes para aclarar lo que había sucedido, tanto en la cámara como en los pasillos del recinto legislativo. "Yo estaba charlando con una periodista de Clarín y vino Caputo. Me amenaza otra vez", contó al indicar que el primer amedrentamiento habría ocurrido apenas finalizó el acto oficial.

Facundo Manes, desde el recinto, se cruzó con Santiago Caputo, que observaba desde el balcón.

"Ya vas a escuchar de mí, no puedo creer lo que hiciste", citó el radical, para luego contar que le preguntó si no pensaban abordar el tema de la criptomoneda $LIBRA. Fue en ese instante, que Manes confirmó: "Vino alguien y me pegó dos piñas", al hacer la mímica de que el ataque habría venido por la espalda. Aunque no pudo identificar a la persona, afirmó que no se había tratado de Caputo.

Allegados al asesor presidencial reconocieron que hubo un altercado luego del discurso de Milei y dijeron que no sabían si hubo una agresión física. "Desconocemos si otra persona le pegó a Manes, pero Santiago seguro no fue", dijeron.

Comunicado del bloque de Facundo Manes tras el altercado con Santiago Caputo

El bloque Democracia para Siempre denunció que "el destemplado ataque del Presidente a Manes fue porque el diputado le enseñó un ejemplar de la Constitución Nacional".

Por su parte, Manes respondió desde sus redes sociales: "Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de (Ariel) Lijo".

Caputo y Manes se señalaron y discutieron a los gritos, en plena Asamblea Legislativa.

Y agregó: "Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes.

El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías", concluyó.