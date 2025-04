El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a manifestar el apoyo de la Casa Blanca al plan económico de Javier Milei y dijo que "está logrando avances reales".

"Argentina es un buen ejemplo. Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del FMI para ayudar al país a reestructurarse financieramente. Argentina merece el apoyo del FMI porque está logrando avances reales en el cumplimiento de los parámetros financieros", dijo el funcionario.

"Cuando se realizan de forma responsable, los préstamos del FMI son fundamentales para su contribución a la economía mundial: cuando los mercados fallan, el FMI interviene y facilita recursos. A cambio, los países implementan reformas económicas para resolver sus problemas de balanza de pagos e impulsar el crecimiento económico. Las reformas emprendidas durante estos programas son algunas de las contribuciones más importantes del FMI a una economía mundial sólida, sostenible y equilibrada", mencionó en un evento organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

"Pero no todos los países lo merecen. El FMI debe exigir responsabilidades a los países por la implementación de reformas económicas. Y, a veces, el FMI debe decir que no. La organización no tiene la obligación de prestar a los países que no implementan reformas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no la cantidad de dinero que presta la institución", concluyó.

Estados Unidos apoya las políticas de Javier Milei

En la víspera, Scott Bessent, aseguró ante inversores que la Casa Blanca podría otorgarle al gobierno argentino una línea directa de crédito en caso de que hubiera un shock internacional.

"Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE", dijo Bessent en referencia al Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos.

Las declaraciones, las realizó en una reunión cerrada ante inversores organizada por el JP Morgan en Washington.

En concreto, el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria o Exchange Stabilization Fund (ESF), para apoyar a Argentina si ocurriera algo que no fuera culpa suya, siempre y cuando Milei mantenga el rumbo de sus políticas económicas, dijo Bessent, según publicó la agencia de noticias Bloomberg. Un portavoz del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los analistas justificaron las alza al comentario de Bessent en el evento a puertas cerradas del martes. "Los bonos subieron porque hay una creciente expectativa de que Estados Unidos respaldará a Milei en caso de una crisis", dijo Carolina Gialdi, jefa de ventas internacionales de Max Capital en Buenos Aires, quien no asistió al evento en Washington.

Durante su visita a Buenos Aires, Bessent mantuvo un encuentro de alto perfil en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y parte del gabinete económico.

En esa oportunidad, aunque el funcionario estadounidense valoró positivamente las reformas impulsadas por el gobierno libertario, fue categórico al afirmar que no está en análisis una línea de crédito bilateral. "Eso no está bajo consideración", respondió al ser consultado sobre la posibilidad de una asistencia directa de Washington a la Argentina.

"Evitar una crisis reduciría los riesgos políticos de que el peronismo regrese al poder, actualmente latentes en el precio de los bonos", agregó.

Creado en la década de 1930, el ESF ha sido parte de más de cien créditos o préstamos del Tesoro de Estados Unidos a gobiernos extranjeros y bancos centrales para ayudar a estabilizar las monedas, según el sitio web del Tesoro. El ESF está bajo el control exclusivo del Secretario del Tesoro, con la aprobación del Presidente.