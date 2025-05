La expresidenta Cristina Kirchner recusó a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, en el marco de la Causa Vialidad, donde se juzga a la líder del PJ por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La dirigente peronista denunció que el magistrado busca dejarla fuera de competencia para las elecciones.

Según consignó la exmandataria en su cuenta de X, Lorenzetti confirmó en declaraciones televisivas "veladas amenazas 'en off' vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación".

"Estos hechos fueron denunciados por una Senadora Nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje", señaló Fernández de Kirchner respecto de la entrevista al juez en A24 el jueves 1 de mayo.

"Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos. En realidad, nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo… y el sujeto, el PERONISMO", concluyó.

Las declaraciones de Lorenzetti cuestionadas por Cristina Kirchner

El pasado 1 de mayo, Lorenzetti fue consultado sobre el recurso de "queja" que Cristina Kirchner presentó ante la Corte Suprema para pedir su absolución en la causa Vialidad, una decisión clave para su futuro electoral. La exvicepresidenta pretende que se revise su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad y la absuelva, pero si la Corte lo rechaza, ella debería cumplir la pena impuesta ya que la sentencia quedará firme.

Sin embargo, se desconoce cuándo se pronunciará la CSJN ya que no tiene plazos para ello. La decisión tiene implicancia electoral ya que si la Corte rechaza el recurso de queja antes del 17 de agosto, Cristina no podrá ser candidata en estas elecciones y debería cumplir la sentencia a prisión. Al respecto, Lorenzetti explicó: "No hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad ".

Si el pedido de apartamento de Lorenzetti prospera, la Corte se quedaría solo con dos jueces -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- por lo que habría que recurrir a un sorteo de la lista de conjueces para integrar el tribunal.

La Corte debe resolver si confirma o no la condena contra Cristina Kirchner. Si lo hace, la expresidenta deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.