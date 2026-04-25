Polémica por Malvinas: las intenciones de Milei y las inversiones de Gran Bretaña e Israel

La filtración de un correo interno del Pentágono volvió a instalar la discusión sobre Malvinas, con la postura del gobierno de Milei bien marcada

El Gobierno del Presidente Javier Milei se mostró muy enérgico con respecto a las declaraciones del Gobierno de Gran Bretaña por la filtración de un correo interno del Pentágono, publicado por la agencia Reuters. El mismo sugiere que la administración de Trump evalúa modificar su postura en la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña.

El documento del Pentágono, según la agencia Reuters, enumeró una serie de represalias que Trump evalúa contra aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se negaron a respaldar las operaciones militares de EEUU en Medio Oriente. Entre esas medidas figura la reconsideración del apoyo diplomático de Estados Unidos a las reclamaciones europeas sobre posesiones imperiales, con mención explícita a Malvinas.

El trasfondo sería la creciente tension ent