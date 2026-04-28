La causa contra Adorni suma un viaje a Brasil y la Justicia analiza cómo se financió

El vocero presidencial debe responder por importantes sumas de dinero no declaradas y una serie de desplazamientos al exterior en los últimos años

Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa avanza en el juzgado del fiscal federal Gerardo Pollicita y ahora pone el foco en un viaje a Río de Janeiro realizado en julio de 2024, cuando Adorni todavía ocupaba el cargo de vocero presidencial.

El expediente registra que el funcionario habría permanecido en la ciudad brasileña entre el 12 y el 23 de julio de ese año. La estadía coincidió con el receso invernal y se habría desarrollado en compañía de su pareja, Bettina Angeletti, y otros familiares.

La fiscalía confirmó ese desplazamiento mediante registros oficiales de Migraciones. Ahora intenta reconstruir cada detalle de la estadía: quién pagó los pasajes, dónde se hospedaron, cuánto costó el viaje completo y qué modalidad de pago se utilizó.

El objetivo central de la investigación es determinar si los gastos asociados a ese viaje y otras operaciones patrimoniales coinciden con los ingresos que Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción.

Un patrón de 17 viajes en tres años que llamó la atención

El viaje a Río de Janeiro no es un episodio aislado. Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, Adorni y su entorno familiar habrían realizado al menos 17 viajes entre 2022 y la actualidad.

La causa judicial incorporó ese dato como parte de un relevamiento más amplio sobre los movimientos y gastos del funcionario en ese período. El fiscal Pollicita busca trazar un mapa completo de esos desplazamientos.

Además del episodio en Brasil, la investigación incluye otros destinos internacionales. Entre ellos figuran Punta Cana, Cancún y Aruba. También se registraron distintos viajes dentro del país.

La fiscalía analiza si esos 17 viajes, sumados al patrón de gastos detectado, se corresponden con la evolución patrimonial declarada por el funcionario desde que asumió funciones públicas.

Qué medidas tomó la Justicia para avanzar en la causa

El fiscal Pollicita solicitó información detallada a organismos del sector aerocomercial. Entre ellos, la ANAC, EANA y diversas aerolíneas. El pedido incluye datos sobre vuelos, rutas, escalas, horarios y formas de pago de los pasajes.

También requirió informes sobre operaciones económicas vinculadas a esos viajes. La idea es cruzar datos bancarios, registros migratorios y movimientos de tarjetas de crédito o débito.

Otra medida clave fue la citación como testigo del representante de la empresa Optar, vinculada a la emisión de pasajes. Deberá presentarse el 4 de mayo ante la fiscalía para declarar sobre las transacciones registradas a nombre de Adorni o su entorno.

La causa también ordenó el análisis de operaciones patrimoniales más amplias. Se investiga si hubo adquisiciones de bienes o movimientos financieros que no se condigan con los ingresos declarados.

Qué sigue ahora para Manuel Adorni

Mientras avanza la investigación judicial, el jefe de Gabinete deberá cumplir con una obligación institucional.