En La Libertad Avanza le bajan el tono a las diferencias públicas con Patricia Bullrich

Tras las diferencias públicas que aparecieron en el último tiempo entre Patricia Bullrich y Javier Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Damián Arabia, relativizó con firmeza los recientes chispazos públicos surgidos entre la Senadora y la administración central, y los consideró parte de los matices naturales e inevitables que ocurren dentro de una coalición de gobierno amplia. El legislador libertario llamó a desdramatizar el escenario y pidió no temer a estos intercambios discursivos, recordando que las discrepancias internas son habituales en espacios políticos heterogéneos que confluyen en un mismo frente.

Las declaraciones del diputado apuntaron de forma directa a bajar la espuma mediática en torno a las posturas críticas que adoptó la senadora nacional respecto de la última declaración jurada presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni, así como su posicionamiento en la votación por el pliego de una jueza federal. Para Arabia, estos episodios puntuales bajo ningún punto de vista constituyen una ruptura del bloque ni un distanciamiento ideológico, debido a que ambos liderazgos comparten un "rumbo común" que se encuentra firmemente conducido por el presidente Javier Milei. En una nota con AM 990, el legislador además aprovechó la oportunidad para reivindicar los valores de transparencia e institucionalidad que, según afirmó, comparte plenamente con Bullrich.

El vínculo de Bullrich con Karina Milei y la meta fija para las elecciones

Uno de los rumores que venía circulando con mayor fuerza en los pasillos de Balcarce 50 estaba vinculado a un supuesto cortocircuito en las relaciones entre la senadora y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El diputado nacional desmintió de forma tajante la existencia de tales tensiones en la cúpula oficialista: "Ellas se juntaron durante la semana, tienen reuniones permanentemente, conversan permanentemente", afirmó intentando dar por cerrado el debate sobre internas palaciegas.

Al ser consultado sobre el futuro político de la exministra de Seguridad y las especulaciones en torno al año 2027, Arabia descartó de plano que la dirigente esté armando una estructura para sustentar una candidatura presidencial propia, confirmando que la prioridad absoluta de todo el espacio es trabajar para consolidar el proyecto de reelección de Javier Milei. "Patricia ha sido clara en que todos estamos trabajando por la reelección del presidente", indicó el legislador, quien además subrayó que la actual referente de La Libertad Avanza en la Cámara Alta conserva una enorme capacidad de representación popular y que la gran mayoría del electorado que la acompañó en las elecciones de 2023 hoy respalda de forma abierta la gestión del oficialismo.

Convergencia legislativa e innovación tecnológica sin trabas

En otro tramo de su intervención, Arabia defendió la convergencia táctica y estratégica que se viene gestando en el Congreso entre los legisladores de La Libertad Avanza, sectores del radicalismo y los dirigentes del PRO que responden a la línea de la apertura gubernamental. Para el diputado, esta amalgama es fundamental para consolidar una mayoría legislativa que permita profundizar el paquete de reformas del Estado. En sintonía con las declaraciones del exministro Guillermo Dietrich sobre el devenir del PRO, el diputado sentenció: "Lo más importante es que el país cambie. A nadie le importa si es con el PRO, con La Libertad Avanza o con otro partido".

Finalmente, el legislador se alineó de forma estricta con la postura internacional que viene pregonando el presidente Milei en materia de modernización económica, pronunciándose de forma contundente en contra de cualquier intento de regulación estatal restrictiva sobre la inteligencia artificial (IA). Arabia respaldó la visión oficial a favor de la innovación tecnológica sin cepos regulatorios y advirtió sobre los peligros de legislar con rigidez sobre el sector informático: "Una regulación asfixiante no va a permitir el desarrollo de la industria", remarcó, señalando que las principales perjudicadas por un marco normativo burocrático serían las pequeñas empresas y las startups locales que buscan expandirse en el mercado global de software.