Durante su paso por Ecuador, el presidente argentino mantuvo encuentros clave y avanza en la cooperación bilateral antes de su visita a Colombia

Javier Milei inició este jueves una nueva gira internacional que lo lleva por dos países de América Latina en menos de 48 horas. El Presidente argentino desembarcó en Quito para reunirse con su par ecuatoriano Daniel Noboa y sellar seis acuerdos bilaterales estratégicos.

Después volará a Cali, Colombia, donde participará de la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella. La gira busca fortalecer lazos bilaterales en áreas clave como transporte, seguridad y energía nuclear, además de consolidar la presencia argentina en eventos institucionales de la región.

El mandatario partió el miércoles a las 20:00 desde Buenos Aires. Lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La comitiva oficial viajó directo a la capital ecuatoriana. Allí llevó adelante una agenda apretada de reuniones y ceremonias protocolares.

Qué acuerdos firma Javier Milei con Ecuador en Quito

La actividad oficial comenzó este jueves a las 15:00, hora argentina. Milei encabezó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, en el corazón de Quito.

Minutos después ingresó al Palacio de Carondelet para la reunión bilateral con Daniel Noboa. Los dos mandatarios abordaron temas estratégicos que afectan directamente a las economías y la seguridad de ambos países.

Al finalizar el encuentro, firmaron seis acuerdos bilaterales. La lista de convenios incluye:

Protocolo Bilateral sobre Régimen Automotor

Acuerdo de Servicios Aéreos

Tratado de Extradición

Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear

Declaración Conjunta sobre Pesca

Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa

Estos convenios abarcan desde el transporte automotor y aéreo hasta cooperación en áreas sensibles como seguridad, energía nuclear y defensa digital, marcando un salto cualitativo en la relación bilateral. El acuerdo automotor, por ejemplo, busca facilitar el comercio de vehículos entre ambos países.

El tratado de extradición, por su parte, fortalecerá la cooperación judicial en materia de persecución de delitos transnacionales. Y el pacto de ciberdefensa responde a la creciente amenaza de ataques digitales en la región.

Después de la firma, continuaba una reunión de trabajo con representantes de las cámaras automotrices de Argentina y Ecuador, con el objetivo de discutir oportunidades de inversión y comercio bilateral en el sector.

Por la noche, la delegación nacional abordará un vuelo especial. El destino: Santiago de Cali, Colombia, para la segunda etapa de la gira.

La agenda de Milei en Colombia para la asunción presidencial

El viernes por la mañana, ya en suelo colombiano, Milei tendrá dos audiencias bilaterales de alto nivel. La primera será a las 11:30 con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar.

Media hora después, a las 12:00, se reunirá con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Este encuentro previo a la ceremonia oficial busca sentar las bases de la relación bilateral entre ambos gobiernos.

De la Espriella asumirá el cargo tras ganar las elecciones presidenciales colombianas. Su llegada marca un cambio político en el país andino.

A las 17:00, hora argentina, arranca la ceremonia oficial de juramentación y toma de posesión del nuevo mandatario colombiano. Milei participará del acto protocolar junto a otros jefes de Estado de la región.

La presencia argentina en la asunción busca reforzar vínculos diplomáticos con el nuevo gobierno colombiano y consolidar la posición de Argentina como actor relevante en la política latinoamericana. El evento reunirá a líderes de toda América en Cali.

Tras completar la agenda institucional, la partida del vuelo presidencial de regreso a Buenos Aires está programada para la madrugada del sábado 8 de febrero a las 04:30. La comitiva argentina regresará después de dos días intensos de actividad diplomática.