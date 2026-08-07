Juliana Di Tullio publicó un mensaje con palabras destacadas en mayúsculas y generó especulaciones sobre el rol de Sergio Massa

La senadora bonaerense Juliana Di Tullio utilizó sus redes sociales para celebrar que el Gobierno dejara sin efecto las modificaciones previstas para la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, pero su publicación abrió un nuevo interrogante dentro del peronismo.

En su cuenta de X, la legisladora compartió un mensaje en el que resaltó con mayúsculas algunas palabras específicas, una decisión que despertó interpretaciones políticas sobre el verdadero destinatario de la publicación.

"El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad. La Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego siguen vigentes", escribió Di Tullio.

El detalle que llamó la atención fue la utilización de letras en mayúscula dentro de tres términos del mensaje. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes parlamentarias, las mayúsculas utilizadas por la senadora formarían un acróstico con el nombre de Sergio Tomás Massa.

Di Tullio celebró la caída de los cambios en la ley

El mensaje de Massa a los gobernadores que habría frenado cambios clave de la Ley de Tierras

De acuerdo con esa versión, el exministro de Economía habría intervenido ante distintos gobernadores cercanos al oficialismo para que rechazaran algunos artículos incluidos en el proyecto vinculado a la propiedad privada.

La comunicación de Massa habría estado dirigida a mandatarios provinciales considerados dialoguistas con la administración de Javier Milei, con el objetivo de que expresaran su rechazo a los capítulos tres y cuatro de la iniciativa.

Entre los gobernadores que habrían mantenido conversaciones con Massa aparecen Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La publicación de Di Tullio sumó así una nueva lectura al debate político generado alrededor del tratamiento de las reformas impulsadas por el Gobierno y la negociación con las provincias para definir qué puntos avanzarían y cuáles quedarían fuera del proyecto.

Qué cambió en el proyecto de propiedad privada que aprobó el Senado

La publicación de Di Tullio ocurrió después de que el oficialismo lograra aprobar en el Senado una versión modificada del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que finalmente dejó afuera algunos puntos incluidos en la iniciativa original.

Durante la negociación parlamentaria, los capítulos vinculados a la Ley de Tierras y al Manejo del Fuego fueron retirados del texto que avanzó en la Cámara alta, luego de las objeciones planteadas por distintos sectores políticos.

Para el Gobierno, la modificación fue parte del acuerdo necesario para reunir los apoyos que permitieran aprobar la reforma. La iniciativa buscaba introducir cambios más amplios sobre el régimen de propiedad privada, pero el oficialismo debió aceptar recortes para mantener el respaldo de bloques provinciales.

Uno de los puntos más discutidos estuvo relacionado con las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y la regulación de terrenos considerados estratégicos. También generaron debate los cambios vinculados al uso de superficies afectadas por incendios y las limitaciones para modificar su destino.

Con la eliminación de esos apartados, la oposición interpretó que el Gobierno tuvo que negociar algunos aspectos centrales del proyecto para conseguir avanzar con la reforma en el Congreso.