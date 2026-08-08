Ahumada, el exfutbolista de River que será candidato a intendente por La Libertad Avanza

El mapa político de la provincia de Buenos Aires sumará un nombre de peso mediático y deportivo de cara a las próximas elecciones. Oscar Ahumada, el recordado exmediocampista y capitán de River Plate, confirmó de manera oficial que competirá como candidato a intendente de su ciudad natal, Zárate, bajo el ala de La Libertad Avanza. A los 43 años, y tras casi una década y media dedicado al desarrollo inmobiliario en el sector privado, el exfutbolista decidió dar el salto a la gestión pública respaldado por la estructura que comanda el presidente Javier Milei.

La noche del 8 de mayo de 2008 selló su destino en el fútbol grande tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante San Lorenzo en un Monumental atónito, una jornada caliente donde el propio jugador inmortalizó ante los micrófonos la frase del "silencio atroz". Lejos de los flashes de la cancha, y tras haber vestido también las camisetas de Veracruz de México, Rostov de Rusia y All Boys, Ahumada se integró formalmente a los equipos técnicos libertarios en territorio bonaerense a través de intensos diálogos con el diputado nacional Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia, y la coordinadora local Daiana Hergert.

En una entrevista concedida al diario Clarín, el exmediocampista reconoció que dar el paso hacia la política partidaria representa un terreno nuevo, aunque remarcó que cuenta con herramientas clave forjadas en su carrera deportiva. Al respecto, el dirigente señaló: "Lo que no es nuevo es el liderazgo, el grupo, el trabajo en equipo, eso es algo muy familiar para mí". A su vez, puntualizó que su principal motor para involucrarse en el armado de la fuerza oficialista responde a "las ideas de Milei, el querer cortar ciertas cosas de corrupción, y después el querer hacer en Zárate lo que implica Zárate para mí".

Ahumada será candidato de LLA en Zárate: desarrollo tecnológico, seguridad y el armado en territorio bonaerense

La postulación de Ahumada planteará un escenario de fuerte debate político en un distrito clave que actualmente se encuentra gobernado por el intendente Marcelo Matzkin, referente del PRO alineado con Cristian Ritondo. Al ser consultado sobre la convivencia con las fuerzas aliadas y la posibilidad de dirimir candidaturas en elecciones primarias, el exfutbolista aclaró de forma contundente que "si hay una alianza no es una fusión", remarcando que centrará su agenda en caminar los barrios y consolidar las propuestas de su equipo de profesionales locales.

Entre los principales lineamientos de campaña, el candidato libertario anticipó que el espacio se encuentra elaborando planes integrales de infraestructura enfocados en potenciar la localidad de Lima y revertir los indicadores de inseguridad que afectaron al distrito producto de la expansión del mapa delictivo desde el conurbano. La propuesta de La Libertad Avanza para Zárate contempla además el diseño de reformas para el ámbito educativo que incorporen herramientas de alta tecnología, buscando dar cauce a proyectos de inversión que históricamente quedaron postergados en la administración local.

Oscar Ahumada, el respaldo a la gestión presidencial y el aprendizaje del deporte

Aunque no conoce personalmente a Javier Milei, Ahumada elogió con firmeza la conducción del Gobierno nacional y manifestó su total optimismo respecto a un escenario de reelección. "Que un presidente sea economista es lo mejor que nos puede pasar", analizó el desarrollador inmobiliario, ponderando la apertura de mercados y el impulso a las inversiones en energía que registra el país.

Para la conformación y conducción de sus equipos políticos en Zárate, el exjugador confesó aplicar las enseñanzas humanas y de capital emocional que asimiló durante sus etapas en el fútbol profesional. En ese sentido, recordó con especial gratitud su paso por las selecciones juveniles bajo la tutela de José Pekerman, a quien definió como una de las personas de mayor capital humano que conoció en su vida, destacando que fue el pionero en introducir la asistencia psicológica en los grupos de deportistas. Esos mismos valores asociativos son los que proyecta trasladar a la administración pública con el objetivo de transformar el panorama de su ciudad.