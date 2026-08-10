Golpes por el conflicto de los prácticos y la derrota en el Senado. Advierten que la desregulación farmacéutica es "un peligro para la salud pública"

No corren buenos tiempos para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en las últimas semanas perdió dos batallas: una en el Senado y otra en una disputa laboral. A esto se deben sumar las denuncias sindicales por desconocer un fallo judicial que impide la venta de medicamentos fuera de las farmacias, por representar "un peligro para la salud pública".

La semana pasada, las medidas impulsadas por Sturzenegger dispararon un conflicto que paralizó la actividad marítimo-portuaria. La medida de fuerza de los prácticos generó pérdidas de millones de dólares a los sectores agroexportadores, impactando en el ingreso de divisas para el gobierno. La situación provocó el malestar de la propia secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por lo que se dispuso "suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje" y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.

Se potenció la interna con la derrota en el Congreso

A esto se sumó el fracaso de la administración libertaria en el tratamiento de un paquete de leyes en el Congreso, donde solo pudo aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que retirar los capítulos vinculados a la modificación de la Ley de Tierras Rurales (compra de tierras por extranjeros) y la Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo de aliados provinciales. Aquí las culpas no solo se las endilgaron a Sturzenegger, sino que las críticas también cayeron sobre la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

El ministro desregulador cuenta con la bendición del presidente Javier Milei, pero algunas fuentes revelaron que Karina ya puso en la mira al funcionario quien, no hace mucho tiempo, llegó a sonar como reemplazante del ministro de Economía, Luis Caputo. La semana que entra puede dar señales de cómo sigue esta nueva interna en el Ejecutivo.

Caso fentanilo y liberación para la venta de medicamentos

Para Sturzenegger las malas noticias no terminaron, ya que el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) lo responsabilizó por impulsar medidas que "ponen en riesgo la salud de millones de argentinos para beneficiar intereses económicos". El secretario General del gremio, Marcelo Peretta, rechazó la política de desregulación, al tiempo que advirtió que permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias representa "un peligro para la salud pública", ya que fomenta la automedicación, debilita los controles sanitarios y amenaza cientos de puestos de trabajo del sector farmacéutico.

El dirigente vinculó al gobierno con la causa por el fentanilo contaminado que dejó 114 fallecidos, explicando que las máximas autoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) "tenían conocimiento de la situación, pero no actuaron a tiempo para evitar que el producto continuara circulando". Afirmó que el ministro de Salud Mario Lugones y Sturzenegger "cuidan el negocio de los laboratorios" e indicó que desde la cartera de Salud se optó por actuar "con cautela" para no afectar las ganancias de las empresas involucradas.

Peretta sostuvo que "está claro que eligen la plata por sobre la vida" y denunció a Sturzenegger por promover que medicamentos actualmente bajo receta pasen a ser de venta libre y puedan comercializarse en kioscos, supermercados y plataformas digitales como Mercado Libre.

Manifestó que detrás de esa iniciativa existe un fuerte interés económico que beneficiaría al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, a quien acusó de ser favorecido por las políticas del gobierno. Al respecto, amplió: "Quieren que los medicamentos se vendan como caramelos" y avisó que esa medida eliminaría controles médicos y farmacéuticos fundamentales para proteger a los pacientes.

Funcionarios detenidos: Mercantiles también rechazan la desregulación

El titular del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos criticó el rol del Estado en el control sanitario y afirmó que existe una profunda crisis dentro de los organismos encargados de fiscalizar la calidad de los medicamentos. Justificó sus acusaciones al gobierno recordando la detención de ex autoridades de la ANMAT y del INAME y aseguró que esos casos representan apenas "la punta del iceberg" de un sistema atravesado por la corrupción.

Adelantó que las actuales autoridades deberán responder ante la Justicia por las consecuencias de las políticas impulsadas desde el gobierno y aseguró que Sturzenegger también terminará preso por perjudicar la salud pública".

Hace pocos días, la Federación Nacional Mercantil Mutualista de la FAECYS (FENAMMF), también expresó su "profunda preocupación" por esta situación. El titular de la organización Armando Cavalieri, expuso que "las modificaciones propuestas implican un cambio de enorme trascendencia para el sistema farmacéutico argentino" y agregó: "Sin embargo, el debate trasciende la organización de las farmacias: pone en discusión el papel que debe asumir el Estado para garantizar el derecho a la salud y el acceso seguro a los tratamientos farmacológicos".