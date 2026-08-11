El operativo habría sido realizado sin conocimiento de periodistas ni parte del personal que acompañaba al mandatario durante su viaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría protagonizado una insólita maniobra de seguridad para abandonar Turquía tras una cumbre de la OTAN: según reportes de medios estadounidenses, fue trasladado en secreto desde el Air Force One hacia otra aeronave militar, oculto de las cámaras y de parte del personal que lo acompañaba.

La operación se habría realizado después de que funcionarios de Washington detectaran una amenaza considerada creíble, vinculada con un posible lanzamiento de un misil por parte de Irán contra el avión presidencial.

La información fue publicada inicialmente por The Washington Post a partir de fuentes conocedoras de la operación y posteriormente recogida por otros medios estadounidenses, entre ellos CBS News, cadena asociada a BBC News en Estados Unidos.

Cómo fue el operativo secreto para trasladar a Donald Trump

El episodio habría ocurrido cuando Trump abandonó Ankara, Turquía, tras participar de una cumbre de la OTAN.

En un primer momento, el mandatario abordó públicamente el Air Force One, como estaba previsto. La escena fue registrada por las cámaras de televisión y transmitida como parte de la cobertura habitual de los movimientos presidenciales.

Sin embargo, según los reportes, ese no habría sido finalmente el avión que utilizó Trump para continuar su viaje.

Una vez fuera de la vista de las cámaras, el presidente habría sido trasladado hasta otra aeronave militar mediante un procedimiento diseñado para mantener el movimiento en secreto. De acuerdo con las fuentes citadas por The Washington Post, el mandatario habría sido ocultado utilizando un contenedor de catering, habitualmente empleado para transportar alimentos y otros elementos destinados a las aeronaves.

La maniobra habría permitido que Trump abandonara el Air Force One sin que los periodistas que viajaban con él advirtieran el cambio de aeronave.

Tampoco algunos integrantes del personal de la Casa Blanca que se encontraban en el lugar habrían sido informados de la operación.

La amenaza de Irán que habría provocado el cambio de avión

El motivo de la operación habría sido una amenaza detectada por funcionarios estadounidenses.

Según fuentes de Washington citadas por CBS News, las autoridades habían identificado una amenaza creíble de que Irán podía lanzar un misil contra el avión presidencial.

Ante ese escenario, los responsables de seguridad habrían decidido modificar el procedimiento previsto y trasladar al presidente a una aeronave diferente, con el objetivo de evitar que su ubicación y su medio de transporte fueran fácilmente identificables.

El episodio adquiere especial relevancia por el nivel de exposición que tiene el Air Force One cada vez que el presidente estadounidense realiza un viaje internacional. El avión presidencial suele estar acompañado por periodistas y personal de la Casa Blanca, mientras que sus movimientos son seguidos públicamente.

Por eso, un cambio de aeronave realizado sin conocimiento de quienes formaban parte de la comitiva habría requerido una operación de seguridad especialmente coordinada.

Una maniobra para evitar que detectaran el avión presidencial

El supuesto operativo también muestra hasta qué punto las autoridades estadounidenses pueden modificar los protocolos de traslado del presidente ante una amenaza potencial.

El Air Force One no es solamente un medio de transporte presidencial: también funciona como un centro de operaciones y comunicaciones que permite al mandatario mantener contacto permanente con funcionarios y organismos de seguridad.

En situaciones consideradas de riesgo, sin embargo, los servicios encargados de la protección presidencial pueden recurrir a alternativas destinadas a dificultar la identificación de la aeronave o la ubicación exacta del presidente.

En este caso, el cambio se habría producido después de que Trump ya hubiera sido visto subiendo al Air Force One, lo que habría generado la apariencia de que continuaría su viaje en esa aeronave.

De confirmarse, el procedimiento habría buscado precisamente aprovechar esa información pública para evitar que una eventual amenaza pudiera anticipar el verdadero desplazamiento del mandatario.

Qué se sabe sobre la amenaza iraní

Los reportes estadounidenses no detallaron públicamente todos los elementos que llevaron a las autoridades a considerar creíble la amenaza.

La información disponible señala que los funcionarios detectaron la posibilidad de que Irán intentara lanzar un misil contra el avión presidencial. Esa evaluación habría sido suficiente para activar medidas extraordinarias de seguridad y modificar el plan de viaje.

El episodio se produce además en un contexto de elevada tensión entre Washington y Teherán, en el que las autoridades estadounidenses mantienen especial atención sobre posibles amenazas contra funcionarios y activos vinculados con Estados Unidos.

La decisión de mantener en secreto el traslado habría buscado reducir la posibilidad de que una eventual acción hostil pudiera aprovechar información sobre la ubicación o el recorrido del presidente.

La Casa Blanca no confirmó el episodio

Pese a la relevancia de la información, la Casa Blanca no confirmó que Trump haya sido trasladado en secreto del Air Force One a otra aeronave ni que haya sido escondido en un contenedor de catering.

La versión surge de reportes de medios estadounidenses basados en fuentes que aseguran haber tenido conocimiento de la operación y de la supuesta amenaza iraní.

Por lo tanto, el episodio debe ser considerado, por el momento, como una información reportada por medios y fuentes estadounidenses, pero no como un hecho oficialmente confirmado por el Gobierno de Estados Unidos.