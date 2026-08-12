Una nueva medición analizó la imagen de 16 dirigentes políticos y dejó varios resultados llamativos de cara al escenario electoral

Una nueva medición sobre la percepción de los principales dirigentes políticos del país dejó un resultado llamativo: Myriam Bregman encabezó el ranking de imagen positiva, por delante del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La diputada nacional del FIT fue, además, la única de las 16 figuras políticas analizadas cuya valoración favorable superó a la negativa. En el otro extremo, aunque dentro de los primeros puestos por imagen positiva, el presidente Javier Milei quedó en el cuarto lugar, empatado con Patricia Bullrich.

Los datos surgen de una encuesta realizada por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El relevamiento se llevó adelante entre el 28 y el 31 de julio, con la participación de 2.895 personas y un margen de error de +/- 2%.

Bregman lidera el ranking y es la única dirigente con más imagen positiva que negativa

La dirigente del PTS alcanzó un 44% de imagen positiva, frente a un 43% de valoración negativa. El 13% restante correspondió a personas que respondieron "no sabe/no contesta".

Myriam Bregman encabezó el ranking de imagen positiva, seguida por Kicillof y Cristina

El resultado adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que Bregman obtuvo menos del 3% de los votos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

Además de ubicarse primera entre los dirigentes medidos, consiguió el único saldo favorable del relevamiento: su nivel de aprobación logró superar, aunque por un margen estrecho, el porcentaje de rechazo.

Kicillof y Cristina completan el podio

El segundo lugar quedó para Axel Kicillof, quien alcanzó un 43% de imagen positiva. Sin embargo, el gobernador bonaerense registró también un 54% de valoración negativa.

La tercera posición correspondió a Cristina Kirchner, con un 40% de imagen favorable y un 58% de imagen negativa.

De esta manera, las dos principales figuras del peronismo incluidas en la medición quedaron por detrás de Bregman, aunque conservaron niveles de valoración positiva superiores a los del resto de los dirigentes que aparecen en buena parte del ranking.

El resultado se conoce en un contexto marcado por la disputa interna dentro del peronismo bonaerense, con Kicillof y el sector vinculado a la ex presidenta como protagonistas de una puja política que atraviesa al espacio opositor.

Milei y Bullrich, empatados en el cuarto puesto

El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich aparecen inmediatamente después del podio. Ambos obtuvieron un 38% de imagen positiva.

En los dos casos, el nivel de valoración negativa alcanzó el 61%, por lo que ninguno logró superar el rechazo a nivel general.

El resultado ubica al mandatario en el cuarto lugar del ranking de imagen favorable, pese a que su valoración negativa continúa siendo considerablemente mayor que la positiva.

Cómo sigue el ranking de dirigentes

Por debajo de Milei y Bullrich aparecen tres dirigentes con el mismo porcentaje de valoración positiva.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, obtuvo un 29% de imagen positiva y un 50% de negativa. Con idéntico nivel de valoración favorable aparece el ex ministro de Economía Sergio Massa, aunque su rechazo alcanza el 67%.

También registra un 29% positivo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuya imagen negativa se ubicó en el 59%.

El informe señala que, con la excepción de Bregman, las otras 15 figuras analizadas acumulan más opiniones negativas que positivas, una característica que suele aparecer en las mediciones de opinión pública sobre dirigentes políticos.

Villarruel y Mauricio Macri, con 28% positivo

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el ex presidente Mauricio Macri comparten un 28% de imagen positiva.

La diferencia entre ambos aparece al observar el nivel de rechazo. Mientras Villarruel registra un 63% de imagen negativa, Macri alcanza el 70%.

Por lo tanto, aunque ambos tienen el mismo porcentaje de valoración favorable, el ex mandatario concentra un nivel de rechazo mayor dentro de la población relevada.

Karina Milei, Pullaro y Frigerio empatan en imagen positiva pero con distinto nivel de rechazo

Más abajo en la clasificación aparece Karina Milei, con un 23% de imagen positiva y un 68% de negativa.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también obtiene un 23% de valoración favorable, pero presenta un nivel de rechazo menor, del 46%. En su caso, además, un 31% de los encuestados respondió "no sabe/no contesta".

Con el mismo porcentaje de imagen positiva se ubica el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Su valoración negativa llega al 44%, mientras que el 33% de los consultados manifestó no tener una opinión definida o no respondió.

Quiénes quedaron al final del ranking

El tramo final de la medición está integrado por Martín Llaryora, Sergio Uñac y Dante Gebel.

El gobernador de Córdoba obtuvo un 13% de imagen positiva, frente a un 56% de negativa, mientras que el 31% de los encuestados se ubicó en la categoría "no sabe/no contesta".

El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, registró apenas un 12% de valoración positiva y un 27% de negativa, aunque en su caso sobresale el alto nivel de desconocimiento: 61% no respondió o manifestó no tener una opinión formada.

El último lugar correspondió al pastor e influencer Dante Gebel, con apenas 7% de imagen positiva. Su valoración negativa alcanzó el 38%, mientras que el 55% restante correspondió a personas que respondieron "no sabe/no contesta".

La encuesta muestra así un escenario de alta valoración negativa entre la mayoría de los dirigentes nacionales y provinciales analizados, con Bregman como la única figura que consiguió revertir esa tendencia y ubicarse con saldo positivo.