Los gobernadores del norte le reclamaron a Santilli obras de gas a cambio de su apoyo en el Congreso

El jefe del Gabinete confió en que su proyecto para zonas cálidas es bien visto, pero quedaron en seguir conversando; preocupación por fenómeno de El Niño

La tensión entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores tuvo un nuevo capítulo en Posadas. Si bien hubo cordialidad durante el encuentro, los mandatarios del Consejo Regional del Norte Grande le reclamaron enérgicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelerar obras de infraestructura para llevar la red de gas a la región, entre ellas reversionar el Gasoducto del Norte, a cambio de apoyo para sancionar la Ley de Zonas Frías en el Senado.

Según pudo saber iProfesional de fuentes provinciales, tambien le plantearon obras pendientes, infraestructura para mitigar el fenómeno de El Niño y un acuerdo para abastecer de gas y energía eléctrica subsidiada a hogares vulnerables durante los tórridos veranos, pero fundamentalmente para alimentar a la industria de toda la zona norteña.

Diego Santilli viajó a Posadas en busca de apoyo de gobernadores del norte

El proyecto de ley de Zonas Frías es prioritario para el gobierno de Javier Milei, porque reduce regiones donde se subsidia el gas en donde existe un uso intensivo de calefacción por bajas temperaturas, con un ahorro fiscal de 272.100 millones de pesos.

La futura ley elimina el subsidio automático a todas las regiones añadidas en la ampliación de 2021 (de entre el 30% y 50%) y se mantendrá únicamente para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna.

En cambio, se elimina para las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja que habían sido incorporados en la reforma del año 2021.

Este debate quedó atrapado en medio de las tensiones entre el gobierno de Milei y varios de los gobernadores que tomaron distancia de la Casa Rosada cuando rechazaron el proyecto de Ley de Tierras, en sus capítulos de extranjerización de tierras y Ley de Manejo del Fuego.

En ese contexto, Santilli fue a Posadas para recomponer lazos con viejos gobernadores dialoguistas y se encontró con reclamos. No obstante, Santilli dijo que "se analizaron diversas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones productivas y logísticas de la región y a fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias".

En un comunicado oficial tambien dijo que "el Ejecutivo está avanzando con su propio proyecto de zonas cálidas, que es visto con buenos ojos por los gobernadores".

Subsidios para energía: el pedido de los gobernadores

Pero los reclamos de los gobernadores no fueron en ese sentido. Subyace una paradoja difícil de explicar: mientras el Gobierno anuncia Regímenes de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la llegada de capitales para petróleo, gas, energía nuclear e inteligencia artificial, varias provincias del Norte todavía carecen de una red de gas suficiente para abastecer a sus industrias y, en algunos casos, directamente no cuentan con gas natural.

Es un choque de agendas del Siglo XXI contra el Siglo XIX. Los gobernadores plantearon problemas estructurales de infraestructura energética que padecen las provincias del NOA y el NEA. Del encuentro participaron gobernadores que en la reciente votación por la Ley de Tierras en el Senado tomaron distancia del Gobierno, con el rechazo a la extranjerización de tierras y a la Ley de Manejo del Fuego. Estuvieron Hugo Passalacqua, de Misiones; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. También participaron dos gobernadores aliados y dialoguistas con la Casa Rosada: Carlos Sadir, de Jujuy, y Leandro Zdero, de Chaco.

En cambio, no concurrió el de La Rioja, Ricardo Quintela, abiertamente enfrentado con Milei al punto de anunciar la semana última que el peronismo "va a expropiar todo lo que tenga que expropiar", en referencia a las privatizaciones de Milei. Quintela envió a su ministro de Trabajo, Federico Bazán, lo cual se leyó como una señal política.

Participó además el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

De las conversaciones no se habló de otros proyectos prioritarios para la Casa Rosada como la eliminación de las PASO en 2027, las leyes de Super RIGI, Inocencia Fiscal, Ley de Sociedades, Hojarasca y Lobby. Son temas que parecen postergados en la nueva etapa.

Durante la 24° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, los gobernadores le plantearon a Santilli "resolver la cuestión electrodependiente del Norte" y "la falta de gas".

La semana próxima volverán a reunirse para avanzar en algún instrumento que permita contemplar la situación de las denominadas zonas cálidas. En paralelo, analizaron otros temas, entre ellos el fenómeno de El Niño y su impacto en la región (se prevén lluvias como en 1997 y 1998), y la creación de una marca institucional del Norte Grande.

En Posadas, el gobernador anfitrión, Hugo Passalacqua, junto con su par de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, recibieron a Santilli y tambien recordaron viejos reclamos de fondos de los gobernadores al ministro de Economía, Luis Caputo.

En el Parque del Conocimiento de Misiones, Santilli procuró aflojar tensiones y agradeció la invitación y dijo que "cada vez que lo inviten va a estar porque tienen mucho en agenda por trabajar". Los reclamos no tardarían en llegar.

Plantearon al jefe de Gabinete "que se incluya a las zonas cálidas del país, a través de algún instrumento que contemple las altas temperaturas de muchos meses del año y la falta de gas que hace que las provincias del norte dependan 100% de la electricidad". Santilli acordó con ellos reunirse la semana próxima con parte del Gobierno para instrumentar medidas.

El representante del CFI presentó la Estrategia Federal Energética, que incluyó nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas. Se trata de una iniciativa impulsada por las provincias y orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial.

Los gobernadores norteños necesitan, al mismo tiempo, proteger los subsidios a la energía eléctrica que alimenta los equipos de aire acondicionado en zonas donde el calor se extiende durante buena parte del año.

Pero el problema energético del Norte Grande es más profundo. La región enfrenta una asimetría estructural respecto del resto del país en materia de abastecimiento y tarifas de gas. Hasta septiembre de 2024, el Norte Grande se abastecía con gas boliviano y producción local.

A partir de la caída de la producción de Bolivia fue necesaria la reversión del Gasoducto Norte. Hoy, la región Norte Grande, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos demandan alrededor de 50 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Llega menos gas del necesario para los usuarios residenciales y para el sector industrial, además de existir problemas vinculados con los precios.

El especialista del CFI Matías Ginsberg explicó el contexto tarifario 2026 para los sectores industrial y residencial y señaló que el desafío no es la disponibilidad de gas argentino, sino los cuellos de botella existentes en el sistema de transporte. El 50% del gas físico que llega al Norte Grande en invierno es importado.

Después de esa exposición, el misionero Hugo Passalacqua remarcó la falta de infraestructura gasífera en las provincias de la región y advirtió que su impacto excede ampliamente el consumo residencial.

"En nuestras provincias no tenemos una red de gas adecuada. Tenemos serios problemas de abastecimiento y, en muchos casos, directamente no contamos con el suministro necesario", señaló el misionero que recientemente rompió lanzas con el otrora jefe provincial, Carlos Rovira.

La presión sobre Santilli fue fuerte porque el reclamo abre un desafío para el Gobierno: repensar su estrategia de infraestructura energética y acelerar las obras que permitan que el gas de Vaca Muerta llegue efectivamente al Norte.

Passalacqua puso especialmente el foco en las consecuencias que esta situación tiene para la producción y la competitividad. "El problema energético no es solamente por el frío o por el calor; es principalmente un problema industrial. Nuestras industrias necesitan un suministro energético confiable para funcionar", sostuvo.

Cuestionó que ante la falta de gas actividades como la forestoindustria deban recurrir a alternativas como la leña.

"No podemos presentar eso como una solución moderna: estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX". Y subrayó que resolver la cuestión energética significa atender "un problema de trabajo, infraestructura, industria y desarrollo regional".

A su turno, Jaldo reclamó acelerar la Reversión del Gasoducto Norte. El gobernador de Tucumán fue uno de los mandatarios más enfáticos pese a que era hasta las últimas semanas uno de los dialoguistas aliados peronistas de Milei. No se anduvo con vueltas en la necesidad de completar las obras de infraestructura energética.

"Buscamos soluciones para todos sin distinción de bandería política", exclamó el tucumano.

Entre los temas centrales estuvieron el financiamiento de obras de infraestructura, la energía y las políticas necesarias para sostener el crecimiento de la región.

Jaldo destacó la importancia de la política energética para las diez provincias y su impacto directo en las actividades productivas. "Tratamos tres temas de suma importancia, en particular, para las 10 provincias, pero que tienen impacto a nivel nacional, así como la política energética del gobierno nacional impacta en nuestros distritos, con la energía eléctrica y el gas".

Todos los mandatarios plantearon la necesidad de acelerar las obras de infraestructura energética, en particular la Reversión del Gasoducto del Norte, considerada clave para llevar gas natural desde Vaca Muerta hacia las provincias del centro y norte del país.

Jaldo explicó que el objetivo es garantizar un abastecimiento acorde con las necesidades productivas de la región. "La cantidad suficiente para el perfil de cada una de las provincias que estamos hoy presentes, como así también para nuestra industria".

Y repasó los problemas de su provincia. "En el caso de Tucumán, hemos tenido graves problemas por la falta de gas, porque tenemos industrias como la citrícola, que se mueve exclusivamente en base a gas, y también tenemos la actividad sucroalcoholera, que es la de la caña de azúcar", sostuvo. Lo subrayó como reaseguro del empleo y la producción local.

"Para que dimensionemos, si hoy no tenemos la energía suficiente, ya sea el gas o la electricidad, en nuestras dos actividades principales son más de 100.000 puestos de trabajo que se paran en Tucumán", afirmó.

El gobernador recordó además la importancia de la industria citrícola. "Tucumán es uno de los principales productores de limón en la Argentina y también tiene casi 150 productos en 160 países. Y cuando uno sale de competitividad, un mercado se pierde y luego cuesta recuperarlo en esta economía globalizada", explicó. Jaldo confirmó luego que el jefe de Gabinete "se comprometió a agilizar las obras que hacen falta del gasoducto del norte y tener una solución de fondo".

"Yo lo que creo que todos apoyamos a Misiones, como apoyamos también a Corrientes, a aquellas provincias que no solo les falta el gas, sino que no lo tienen", dijo Jaldo.

"Nosotros somos gobernadores y, en mi caso, represento a los 2.000.000 de tucumanos que viven en mi querida provincia. Hemos venido a buscar soluciones para todos sin distinción de bandería política", sostuvo.

Por su parte, el salteño Gustavo Sáenz, otro de los aliados de Milei hasta hace semanas, marcó la cancha. "Nuestra agenda no siempre es la del Gobierno nacional", dijo. El gobernador de Salta, explicó que el objetivo de la reunión fue "acordar una agenda en común con las provincias del NOA y el NEA".

Señaló que "le planteamos a Santilli nuestra agenda, que no siempre es la agenda del Gobierno y del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Nosotros sí esperamos respuestas".

Entre los principales planteos de las provincias también estuvieron la situación de las economías regionales, el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la falta de transferencia de determinados recursos.

Sáenz destacó la necesidad de una acción conjunta entre las jurisdicciones. "Esto tiene que ser una acción conjunta de todas las provincias, porque nos han perjudicado a todos. Vamos a hablar de eso ahora", dijo.

Los gobernadores también recibieron al coordinador técnico del área de meteorología del Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba y pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional, Edgardo Pierobon, quien expuso sobre el fenómeno de "El Niño" y su impacto en la región.

El especialista afirmó que se trata de un proceso largo, que tiene nueve meses por delante y que continúa hasta marzo y abril. También señaló que existe la probabilidad de una mayor frecuencia de frentes fríos, con eventos más severos, mayor posibilidad de tormentas y ráfagas fuertes.

Ante esa situación, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, destacó: "Es una cuestión climática que nos tiene que interesar a todos, porque el exceso de lluvias afecta al sistema productivo y a toda la gente".

En ese sentido, propuso: "Esta situación que nos espera por delante, requiere que fortalezcamos los organismos nacionales y provinciales en materia de prevención y articulación conjunta, tomándolo con tiempo, podemos fortalecer el sistema de prevención y las obras necesarias: defensas, limpieza de canales".

En respuesta, el jefe de Gabinete afirmó que iban a hablar con los organismos correspondientes de la Nación para articular con las provincias. "Tenemos que trabajar para mitigar, lo cual implica prevenir", dijo Santilli.

Para finalizar, los gobernadores analizaron una propuesta para actualizar la identidad visual y construir una marca regional sólida que permita ordenar la comunicación, generar reconocimiento compartido y proyectar al Norte Grande con una identidad común ante públicos nacionales e internacionales. El objetivo es consolidar una marca capaz de expresar los atributos diferenciales del Norte Grande, ordenar los criterios de uso, aplicación y gestión de marca y alinear la identidad visual con la agenda estratégica del bloque.

Los gobernadores necesitan negociar con la Nación recursos, obras y energía, pero al mismo tiempo varios de ellos comienzan a tomar distancia de la estrategia de confrontación permanente del Gobierno.