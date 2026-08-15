La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sumó un fuerte respaldo político al sector agroindustrial durante su visita al sur de la provincia de Santa Fe. La titular del Senado encabezó el tradicional corte de cinta inaugural de la 90ª edición de la Expo Venado 2026, una de las muestras agrarias y comerciales más tradicionales del interior del país. En ese marco, y acompañada por un nutrido arco de dirigentes rurales y autoridades locales, la funcionaria dejó definiciones contundentes sobre el rumbo económico que debe adoptar el país, señalando la necesidad de avanzar de forma decidida hacia la eliminación de las retenciones que pesan sobre las ventas al exterior.

Durante su recorrida por la pista central y los pabellones del predio ruralista, Villarruel estuvo acompañada por la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente local, Leonel Chiarella; y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini. En un contacto directo con productores, cabañeros y expositores de la región, la vicepresidenta ponderó el impacto del sector en el entramado social y destacó que "el trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y del país".

Al ser consultada puntualmente por los medios de prensa respecto al debate legislativo sobre la presión impositiva que afecta al comercio exterior, la titular de la Cámara Alta sentó una postura categórica a favor de los reclamos históricos del agro. "Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones", afirmó, vinculando además sus raíces familiares paternas con el territorio santafesino al agregar que "siempre la invencible provincia de Santa Fe fue muy importante, sigue siéndolo. El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial".

Villarruel, emoción por las Malvinas y un llamado a la unión nacional

En otro pasaje del diálogo con los periodistas locales, Villarruel —en su condición de hija de un veterano de la guerra del Atlántico Sur— se refirió a la reciente y comentada exhibición de la bandera de Malvinas por parte de la Selección Argentina de fútbol durante un encuentro internacional. La funcionaria calificó el episodio como profundamente emotivo y reparó en el valor simbólico del gesto: "Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra", expresó conmovida.

Finalmente, al realizar un balance sobre el panorama político y social que atraviesa el país, la vicepresidenta buscó tomar distancia de las discusiones partidarias de cara a los próximos armados electorales y llamó a concentrar los esfuerzos de la gestión en la producción y la concordia institucional. "Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, sin estar pensando en candidaturas ni en partidos políticos, sino pensando en el futuro que Argentina, con nuestro potencial, debiera tener", concluyó antes de finalizar su paso por la muestra agroindustrial.