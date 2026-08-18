El Gobierno define el plan para recibir al Papa y evalúa dar asueto durante su visita al país

La gestión Milei mantuvo la primera reunión para organizar la llegada de León XIV en noviembre. Posible encuentro con el Presidente y homenaje a Francisco

A poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno comenzó formalmente con la organización de la visita que el líder de la Iglesia Católica realizará en noviembre. Este martes se llevó a cabo la primera reunión en la Casa Rosada, en la que participaron funcionarios nacionales, representantes de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

El Gobierno inicia el plan para recibir al papa León XIV

Uno de los principales temas que quedaron sobre la mesa fue la posibilidad de que León XIV mantenga un encuentro con Javier Milei, además de un eventual homenaje al fallecido papa Francisco y la posibilidad de establecer un asueto durante los días de la visita.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estuvo acompañada por las ministras de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller, Pablo Quirno, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Por parte del Gobierno porteño participó el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, mientras que por la Conferencia Episcopal Argentina estuvieron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

La Iglesia pidió sumar a la Provincia y Córdoba al operativo

Durante el encuentro, la CEA solicitó que en las próximas reuniones se incorporen representantes de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, dos de los distritos que formarán parte del recorrido del Papa.

Las autoridades nacionales se comprometieron a sumar a funcionarios de ambas jurisdicciones. Mientras que con Córdoba ya existe una comunicación informal por la organización del evento, la relación entre la Casa Rosada y la administración bonaerense se encuentra atravesada por una fuerte tensión política.

La participación de la Provincia será relevante debido a que uno de los puntos previstos para la visita es la Basílica de Luján y también podría incorporarse la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown.

Según explicó García Cuerva, el próximo 30 de agosto está prevista una segunda visita de la avanzada de la Santa Sede a la Argentina, que tendrá como objetivo recorrer los lugares propuestos y evaluar los posibles escenarios para las actividades.

En principio, los actos se realizarían en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en el conurbano bonaerense; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba.

¿León XIV se reunirá con Javier Milei?

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el eventual encuentro entre el Papa y el Presidente.

García Cuerva señaló que, debido a que León XIV también es jefe de Estado, considera probable que mantenga una reunión con Milei. "Es además un jefe de Estado, seguramente tenga un encuentro con Javier Milei", afirmó el arzobispo, según consignó Infobae.

El religioso explicó que se trataría de una visita de carácter nacional y destacó que el objetivo de la organización es coordinar las distintas actividades entre las autoridades nacionales, provinciales, porteñas y eclesiásticas.

En ese sentido, remarcó que "el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto" y anticipó que, después de esta primera reunión general, se conformarán grupos y comisiones más pequeños para avanzar con cada aspecto de la visita.

Homenaje a Francisco: qué prepara la Iglesia

Otro de los momentos que genera expectativa es la posibilidad de que León XIV realice un homenaje a Francisco, quien falleció en abril de 2025.

Aunque todavía no existe una actividad definida, desde la Conferencia Episcopal Argentina consideran que sería lógico que el actual pontífice recuerde a su antecesor durante su paso por el país.

"Nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco. No tenemos todavía las actividades, pero nos imaginamos que sí", señalaron fuentes de la CEA a Infobae.

La visita también podría incluir mensajes del Papa sobre la situación del país. Desde la Iglesia no descartan que León XIV se refiera a cuestiones políticas, sociales o económicas durante su estadía.

"Va a decir todo lo que quiera y todos lo vamos a escuchar", señalaron desde la CEA, al destacar que el pontífice conoce de cerca la realidad latinoamericana debido a sus años como misionero en Perú.

¿Habrá asueto por la visita del Papa?

Entre los temas que analiza el Gobierno también aparece la posibilidad de decretar un asueto durante los días en que León XIV permanezca en la Argentina.

Por el momento, no existe una decisión oficial. La posibilidad está siendo evaluada por la administración libertaria y, en caso de avanzar, el eventual decreto se conocería poco antes de la llegada del pontífice, prevista para principios de noviembre.

La medida estaría vinculada, entre otros factores, con la magnitud de las actividades previstas y la cantidad de personas que podrían movilizarse para participar de los actos.

Un operativo con hasta un millón de personas por actividad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la encargada de coordinar el operativo de seguridad junto con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias involucradas.

De acuerdo con lo informado tras la reunión, las principales actividades serán al aire libre y se estima que podrían reunir alrededor de un millón de personas en cada una.

Esto convierte a la planificación logística y de seguridad en uno de los principales desafíos para las autoridades.

Durante su estadía, León XIV se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que los integrantes de su delegación se hospedarán en un hotel ubicado en las inmediaciones, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y la organización del operativo.

Cómo se prepara la Iglesia para la llegada de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina creó una Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, que tiene como objetivo establecer los criterios generales y la narrativa del viaje, orientar su preparación y acompañar su desarrollo.

También se conformó un Equipo Coordinador General, encargado de planificar y ejecutar los distintos aspectos de la estadía del Papa y de articular el trabajo con los equipos locales.

El grupo está encabezado por Raúl Pizarro, como coordinador general; el sacerdote Matías Taricco, como director operativo; y el contador Pablo Sabatté, como gerente de proyecto. Máximo Jurcinovic estará a cargo de la comunicación.

Además, habrá equipos específicos para logística e infraestructura, voluntarios, eventos y liturgia, contenidos y recursos.

A su vez, se conformarán Equipos Locales de Coordinación en Buenos Aires, Córdoba y Luján, que trabajarán bajo la conducción de un director operativo local y estarán articulados por Pizarro.

De esta manera, la visita de León XIV comienza a tomar forma con una estructura que involucrará al Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y la Iglesia Católica, mientras todavía restan definir buena parte del itinerario y de las actividades que realizará el pontífice durante su paso por la Argentina.