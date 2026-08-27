La Cámara dio media sanción a la reforma del Banco Central en una sesión que comenzó con 129 diputados y tuvo fuertes cruces entre oficialismo y oposición

Aldo Leiva y Martín Menem protagonizaron este miércoles un nuevo cruce en la Cámara de Diputados, durante una sesión en la que el oficialismo consiguió avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El intercambio se produjo después de la media sanción de la iniciativa y estuvo relacionado con el uso de la palabra y el desarrollo de las votaciones.

El presidente de la Cámara cuestionó la actitud del diputado de Unión por la Patria por Chaco y le reclamó que respetara el reglamento. Leiva respondió desde su banca y la discusión fue subiendo de tono, hasta generar gritos y protestas entre distintos sectores del recinto, mientras Menem intentaba continuar con la sesión.

El episodio ocurrió en una jornada en la que también se trataron otros proyectos impulsados por el Gobierno. La reforma del Banco Central establece como misión principal del organismo la preservación del valor de la moneda y busca impedir que financie el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

Además, el temario incluyó la denominada Inocencia Fiscal II y otras iniciativas incorporadas para reunir el respaldo de distintos bloques. La sesión comenzó con 129 diputados, luego del acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y sectores aliados.

Leiva, además de integrar el bloque de Unión por la Patria y representar a Chaco, es excombatiente de Malvinas. Antes del inicio del debate había llegado al recinto con un traje que llevaba estampada la frase "Las Malvinas son argentinas", una elección que ya había generado repercusiones.

El anterior cruce entre Leiva y Menem

La relación entre ambos ya había quedado expuesta durante otra sesión de Diputados, en mayo de este año.

En aquella ocasión, Leiva llevó al recinto una careta con el rostro de Manuel Adorni. La acción generó la reacción de Menem, quien calificó la actitud del legislador como "payasesca".

El episodio derivó en otro enfrentamiento: Leiva se levantó de su banca y se dirigió hacia el estrado para responderle al presidente de la Cámara.

Después de aquella discusión, Menem explicó que el término utilizado apuntaba específicamente a la conducta de Leiva. Al mismo tiempo, destacó el respeto que mantiene por el diputado debido a su condición de excombatiente de Malvinas.

El nuevo episodio se produjo así en una jornada en la que el oficialismo consiguió avanzar con uno de sus principales proyectos, mientras las diferencias entre los distintos sectores políticos volvieron a trasladarse al recinto.