Debate en la Cámara Alta por pliegos que redefinirán casos emblemáticos y permitirán avanzar en alianzas estratégicas con impacto regional

El Senado arrancó este jueves la sesión con quórum garantizado. El Gobierno lleva adelante una agenda ambiciosa: aprobar 67 pliegos judiciales y cinco acuerdos internacionales que marcarán la política comercial y judicial de los próximos años.

Entre los nombres que generan mayor expectativa están Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ambos candidatos a magistrados de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa causas de corrupción de alto impacto político.

La designación de estos jueces es estratégica: la Cámara Federal tiene bajo su órbita expedientes sensibles vinculados a presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de distintas gestiones.

El oficialismo acelera para cerrar estas nominaciones antes del receso. La oposición dialoguista acompaña, aunque algunos sectores piden más información sobre los antecedentes de los candidatos.

Qué acuerdos internacionales se votan hoy en el Senado

Además de los pliegos judiciales, el Senado tratará cinco acuerdos internacionales que el Gobierno considera prioritarios. Tres de ellos vinculados al Mercosur y su relación con nuevos socios comerciales.

El más relevante es el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC, el bloque que reúne a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Este tratado busca abrir mercados europeos para productos argentinos y reducir aranceles en ambas direcciones.

La lista completa de acuerdos que se someten a votación incluye:

Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)

Protocolo de Montevideo sobre el comercio de Servicios del Mercosur

Convenio Interamericano sobre permiso Internacional de Radioaficionado

Tratado sobre traslado de personas sentenciadas con Ucrania

Tratado de extradición con Chile y relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica

El Protocolo de Montevideo apunta a facilitar el comercio de servicios entre los países del Mercosur. Una herramienta que el bloque regional necesita para modernizar su estructura normativa.

El Convenio Interamericano sobre radioaficionados tiene alcance técnico pero amplía la cooperación en comunicaciones. Los tratados con Ucrania y Chile, en tanto, buscan agilizar procesos judiciales transfronterizos.

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