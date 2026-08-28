La diputada pidió determinar quién pagó el avión privado, si hubo una contraprestación y si el traslado pudo estar ligado al cargo de Galmarini

El viaje de Malena Galmarini y Sergio Massa a Barbados en un avión privado quedó bajo análisis judicial a partir de una presentación realizada por la diputada nacional Lilia Lemoine.

La legisladora recurrió al Ministerio Público Fiscal de La Plata luego de que trascendieran detalles del traslado. Su planteo apunta a reconstruir cómo se organizó el viaje y, principalmente, a establecer quién asumió el costo de la aeronave.

El expediente quedó en manos de la UFI N° 2 de La Plata. Entre las cuestiones que Lemoine pretende esclarecer figura si Galmarini pagó por el traslado o realizó alguna contraprestación económica. También solicita determinar qué ocurrió en caso de que el uso del avión haya sido gratuito y si ese eventual beneficio tuvo relación con el cargo de senadora provincial que ocupa.

La diputada tomó contacto con el abogado Leandro Furundarena después de conocer la información publicada en medios periodísticos. El letrado fue quien formalizó la denuncia en representación de Lemoine.

El traslado se realizó en un jet privado tipo Gulfstream y, según las publicaciones periodísticas que motivaron la denuncia, el costo total del viaje habría rondado los 400.000 dólares. La presentación busca establecer quién contrató la aeronave y quién afrontó finalmente ese gasto.

Lilia Lemoine pidió investigar quién pagó el avión privado de Malena Galmarini

La presentación hace una distinción central: el uso de una aeronave privada por parte de una funcionaria pública no implica por sí mismo la comisión de un delito.

El interrogante que plantea la denuncia es otro. Busca determinar si el traslado representó para Galmarini un beneficio patrimonial de relevancia económica y, de haber existido, quién lo financió y por qué motivo.

En particular, el escrito propone analizar si la eventual gratuidad del viaje pudo estar vinculada con la función pública de la dirigente. Para avanzar sobre esa hipótesis, deberán determinarse las circunstancias concretas en las que se concedió el traslado.

También se busca identificar a la persona o entidad que contrató la aeronave y establecer quién terminó haciéndose cargo de los gastos.

Por qué aparece Francisco De Narváez en la denuncia

El expediente incorpora además la situación del empresario Francisco De Narváez. Las publicaciones periodísticas a partir de las cuales surgió la denuncia lo identifican como propietario del avión utilizado por la pareja.

A partir de ese dato, Lemoine pidió ampliar el análisis hacia las compañías y sociedades vinculadas con el empresario. El objetivo es determinar si alguna de ellas tuvo o tiene vínculos con el Estado de la Provincia de Buenos Aires.

La revisión solicitada abarca distintos tipos de relaciones que podrían resultar relevantes para la investigación, entre ellas contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, relaciones comerciales e intereses regulatorios.

El análisis de esos vínculos busca aportar elementos para establecer si existió alguna relación entre la actividad empresarial de De Narváez y las condiciones en las que se produjo el viaje.

ANAC y Migraciones deberán aportar datos

La denuncia también apunta a obtener información oficial que permita reconstruir el traslado.

Para ello, Lemoine solicitó requerir datos a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a las autoridades migratorias. Esa documentación deberá incorporarse junto con otros informes y elementos que permitan determinar quién contrató la aeronave y quién pagó efectivamente el viaje.

El antecedente que involucra a Manuel Adorni

Como parte de sus argumentos, Lemoine recordó las investigaciones iniciadas durante 2026 por los viajes en vuelos privados realizados por distintos funcionarios. Entre los casos mencionados aparece el del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La diputada sostiene que el criterio utilizado para investigar este tipo de situaciones debería ser independiente de la pertenencia política de las personas involucradas. "La procedencia de una investigación penal no puede depender de la pertenencia política de la persona involucrada", sostiene el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal.

Lemoine también hizo referencia al caso en sus redes sociales. Allí planteó que espera que el periodismo continúe siguiendo la evolución del expediente hasta que pueda determinarse si el viaje derivó o no en una conducta delictiva.