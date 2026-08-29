Kicillof le puso fecha a su lanzamiento político nacional pensando en 2027

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires realizará un encuentro de su espacio, MDF, el próximo mes con un discurso de cierre

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el próximo 19 de septiembre el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un encuentro estratégico orientado a estructurar la organización nacional de su espacio político. La iniciativa busca afianzar una propuesta opositora con vistas a extender la influencia del sector fuera de los límites del territorio bonaerense y consolidar un proyecto con proyección nacional de cara a las elecciones presenciales de 2027.

La jornada política se desarrollará a partir de las 11 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, en el municipio de Avellaneda. Bajo la consigna "A organizar la esperanza", la convocatoria incluirá comisiones de trabajo y mesas de debate compuestas por dirigentes y militantes de diversas provincias, reservando el discurso de cierre para el propio mandatario provincial.

La formalización del plenario se produce como continuidad del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, celebrado recientemente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) bajo la organización del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF). En dicha oportunidad, académicos, técnicos y referentes territoriales abordaron propuestas agrupadas en cuatro ejes programáticos: soberanía internacional, desarrollo productivo con empleo de calidad, equidad social y transparencia democrática.

Durante aquel foro, Kicillof enfatizó la urgencia de articular una alternativa política frente a la gestión del presidente Javier Milei, señalando que la reconfiguración geopolítica global y los avances tecnológicos exigen un esquema de planificación integral. En su intervención, el gobernador bonaerense remarcó que el país posee capacidades industriales, científicas y recursos naturales que deben potenciarse mediante una estrategia nacional de desarrollo que contemple la soberanía y el federalismo.

En el plano de las relaciones exteriores y la economía, el mandatario cuestionó con dureza el posicionamiento internacional de la administración central, argumentando que la política exterior no debe subordinarse a los intereses de potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel. Asimismo, criticó los recortes presupuestarios dirigidos al sistema universitario, la ciencia y la tecnología, afirmando que el Gobierno nacional ataca la estructura productiva. En ese contexto, definió como una obligación impostergable la edificación de una propuesta real e inclusiva frente a quienes sostienen la ausencia de alternativas políticas.