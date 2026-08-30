El economista repasó decisiones pasadas y alertó sobre cómo los factores partidarios pueden desviar el rumbo económico frente a presiones externas

Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó una columna en la que analizó su experiencia como presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y planteó una serie de advertencias para la gestión de Javier Milei. El funcionario sostuvo que uno de los principales problemas de Cambiemos fue haber modificado su rumbo frente al cambio del escenario político y económico.

La columna, publicada este domingo en La Nación bajo el título "Más allá del ruido", parte de la situación que atravesaba la Argentina hacia fines de 2017. En ese momento, el gobierno de Macri había obtenido un resultado favorable en las elecciones legislativas y esperaba avanzar hacia la reelección presidencial de 2019.

Sturzenegger ocupaba entonces la presidencia del Banco Central y formaba parte del equipo económico encargado de conducir la política monetaria. En su reconstrucción, señala que los principales indicadores de la economía mostraban una situación diferente de la que se observaría meses después.

Según los datos citados en su análisis, hacia fines de 2017 la economía crecía a una tasa cercana al 5%, la inversión aumentaba alrededor del 20%, la inflación mensual era del 1,4% y la pobreza se ubicaba en torno al 26%.

Sin embargo, durante ese período también se produjo un incremento de la conflictividad política. Las protestas vinculadas con la reforma previsional, los incidentes registrados frente al Congreso y la discusión pública alrededor de las medidas del Gobierno modificaron el escenario en el que se desarrollaba la gestión de Cambiemos.

Para Sturzenegger, ese cambio tuvo consecuencias sobre las decisiones posteriores del Gobierno. Su planteo central es que un gobierno debe sostener el rumbo de su programa aun cuando cambie el clima político, social o mediático.

Sturzenegger recordó la crisis del gobierno de Macri

La reconstrucción de Sturzenegger se concentra en los meses posteriores a las elecciones legislativas de 2017. Cambiemos había conseguido un resultado electoral que fortaleció al oficialismo y permitió al Gobierno proyectar la continuidad de su programa económico.

El escenario comenzó a modificarse durante 2018, cuando la economía argentina atravesó una crisis cambiaria que derivó en una fuerte depreciación del peso, aceleración de la inflación y cambios en la política económica.

El Gobierno de Macri terminó recurriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento. El acuerdo fue anunciado en junio de 2018 y posteriormente ampliado.

Sturzenegger dejó la presidencia del Banco Central en junio de ese año, en medio de la crisis cambiaria. Su sucesor fue Luis Caputo, quien permaneció al frente de la autoridad monetaria durante un período breve antes de ser reemplazado por Guido Sandleris.

En su columna, el actual ministro sostiene que la experiencia de Cambiemos permite extraer una conclusión para el presente. Según su interpretación, el Gobierno de Macri comenzó a reaccionar frente a las dificultades políticas y terminó modificando parte de la estrategia con la que había llegado al poder.

La advertencia dirigida al gobierno de Milei se vincula con esa experiencia. Sturzenegger plantea que el oficialismo no debería modificar su programa económico como consecuencia de las críticas, las encuestas o las dificultades coyunturales.

Lucas Llach, quien fue vicepresidente del Banco Central durante la gestión de Sturzenegger, resumió la interpretación de la columna con una expresión que publicó en redes sociales: la definió como un "breve manual para evitar las psicopateadas".

La comparación entre Milei y Macri

La referencia a Javier Milei aparece en la columna a partir de la situación actual de la economía argentina y del proceso de transformación que impulsa el Gobierno.

Sturzenegger forma parte del gabinete desde el inicio de la administración libertaria y tiene a su cargo la agenda de desregulación y transformación del Estado. Desde esa posición, sostiene que el Gobierno debe continuar con las reformas estructurales aun cuando determinados indicadores generen cuestionamientos.

El funcionario también utiliza distintos datos económicos para respaldar su interpretación. Entre ellos menciona el crecimiento de la actividad económica registrado durante los primeros años de la administración Milei.

De acuerdo con las cifras que presenta, la economía creció 6,7% durante el primer año de gestión y 3,5% durante el segundo, tomando la variación entre diciembre de cada año. Además, menciona las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que contemplaban una expansión de 2,7% para el año en curso y de 3% para el siguiente.

Otro de los puntos señalados es la evolución de la pobreza después del incremento registrado durante los primeros meses del programa económico. Sturzenegger también destaca el resultado fiscal y la evolución de las cuentas externas como elementos centrales de la política económica del Gobierno.

Su argumento parte de la necesidad de observar el conjunto de los indicadores antes de modificar una estrategia. En ese sentido, sostiene que la existencia de dificultades puntuales no necesariamente implica que deba abandonarse el programa general.

Qué dijo Sturzenegger sobre el empleo formal

Uno de los aspectos analizados en la columna es la evolución del mercado laboral. Sturzenegger menciona el crecimiento de la cantidad total de trabajadores y sostiene que durante la gestión de Milei se incorporaron alrededor de 500.000 puestos de trabajo si se consideran las distintas modalidades laborales.

Al mismo tiempo, reconoce la caída del empleo asalariado privado registrado.

La evolución del empleo formal constituye uno de los indicadores utilizados para evaluar el impacto de la recuperación económica sobre el mercado laboral. Desde noviembre de 2023, la cantidad de asalariados privados registrados experimentó una reducción acumulada, mientras aumentaron otras categorías laborales, entre ellas los trabajadores independientes y los monotributistas.

Sturzenegger interpreta esa evolución como parte de una transformación de las modalidades de contratación y sostiene que concentrar el análisis exclusivamente en el empleo asalariado privado formal puede dejar afuera otros componentes del mercado laboral.

La discusión se relaciona con una cuestión central de la economía argentina durante la administración Milei: la diferencia entre el crecimiento de la actividad y la evolución del empleo registrado.

Mientras algunos análisis utilizan la caída del empleo asalariado privado como indicador de las dificultades que todavía atraviesan determinados sectores, Sturzenegger sostiene que el análisis debe incorporar el conjunto de las categorías laborales.

La mora de las familias y el nivel de endeudamiento

Otro de los temas abordados por Sturzenegger es el aumento de la mora de las familias. Durante los últimos meses se incrementaron los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, una evolución que generó debates entre economistas y funcionarios.

El ministro reconoce que existe un aumento de los niveles de mora, aunque sostiene que los datos agregados no muestran una crisis sistémica del sistema financiero.

Para fundamentar esa posición, señala que el crédito bancario privado representa una proporción reducida del Producto Bruto Interno y que la cartera irregular constituye una fracción limitada del producto.

El planteo busca diferenciar entre el deterioro de la capacidad de pago de determinados hogares y la existencia de una crisis generalizada del sistema financiero.

La cuestión adquirió relevancia debido al crecimiento del endeudamiento de los hogares durante los últimos años. La utilización de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras herramientas de financiamiento aumentó en distintos segmentos de la población.

Para Sturzenegger, esos datos deben ser analizados en relación con el tamaño total del sistema y con la capacidad de absorción de las entidades financieras.

Los créditos UVA y la experiencia de Cambiemos

La columna también recupera uno de los instrumentos impulsados durante su gestión en el Banco Central: los créditos hipotecarios UVA.

Los préstamos ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo fueron promovidos durante el gobierno de Macri como una alternativa para ampliar el acceso al crédito hipotecario. Su evolución quedó posteriormente vinculada con el aumento de la inflación y con la actualización de las cuotas y del capital adeudado.

Sturzenegger sostiene que el instrumento fue asociado políticamente con Cambiemos y que esa identificación afectó su continuidad.

La referencia tiene relación con una de las medidas anunciadas por el actual gobierno. El Ejecutivo puso en marcha un esquema destinado a utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para facilitar el financiamiento de créditos hipotecarios.

El programa contempla la utilización de hasta $2 billones para fondear a bancos y ampliar la oferta de préstamos destinados a la adquisición de viviendas. Según las estimaciones oficiales, el esquema podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 familias.

La recuperación del crédito hipotecario forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar el financiamiento de largo plazo y generar condiciones para una mayor actividad en el sector de la construcción.

Para Sturzenegger, la experiencia de los créditos UVA también demuestra la importancia de mantener determinadas políticas más allá de los cambios de administración.

El mensaje de Sturzenegger para Milei

El eje de la columna de Sturzenegger se encuentra en la relación entre los resultados económicos y la respuesta política de un gobierno.

Su experiencia durante la administración de Macri ocupa un lugar central porque el funcionario fue parte del equipo que atravesó la crisis de 2018. Desde esa posición, sostiene que el cambio de escenario no debería llevar automáticamente a modificar el rumbo de un programa.

La comparación con la gestión de Milei aparece en un momento en que el Gobierno busca consolidar el crecimiento económico, sostener el equilibrio fiscal y avanzar con reformas estructurales.

Al mismo tiempo, existen indicadores que muestran dificultades en determinados sectores, entre ellos el empleo privado registrado y la capacidad de pago de los hogares.

Sturzenegger no desconoce esos datos, pero plantea que deben ser interpretados dentro de un cuadro económico más amplio.

La diferencia entre señales de alerta y ruido político constituye uno de los principales ejes de su análisis. Para el ministro, una administración debe determinar qué problemas requieren modificaciones concretas y cuáles forman parte de la disputa política habitual.

Su advertencia para Milei parte de la experiencia de Cambiemos: no abandonar una estrategia económica como consecuencia de los cambios en el clima político o mediático.

La elección de 2027 y el desafío para el Gobierno

El análisis también se vincula con el escenario electoral. El Gobierno de Milei ya comenzó a ser evaluado en función de las elecciones de 2027, cuando se definirá la continuidad del oficialismo y se renovará la Presidencia.

En ese contexto, los indicadores económicos tendrán un papel central. El crecimiento, el empleo, los salarios, la inflación, el crédito y el resultado fiscal serán algunas de las variables utilizadas para evaluar la evolución de la gestión.

Sturzenegger plantea que el Gobierno debe evitar que las consideraciones electorales de corto plazo modifiquen las decisiones estructurales.

La experiencia que recuerda es la de un gobierno que llegó fortalecido a las elecciones legislativas de 2017 y que, pocos meses después, enfrentó una crisis que modificó sus perspectivas.

El funcionario formó parte de ese proceso y actualmente ocupa un lugar dentro de otro gobierno que busca implementar un programa de reformas económicas.

Por eso, el mensaje de Sturzenegger a Milei se concentra en una premisa: sostener el rumbo y diferenciar entre los problemas concretos que requieren respuestas y las presiones coyunturales que pueden modificar la agenda de un gobierno.

La columna "Más allá del ruido" funciona así como una revisión de la experiencia de Cambiemos y, al mismo tiempo, como una referencia para la actual administración. Sturzenegger utiliza los acontecimientos de 2017 y 2018 para plantear que el Gobierno de Milei debe evitar una reacción permanente frente al escenario político y económico.

La discusión queda planteada entre dos necesidades: mantener una estrategia de largo plazo y, al mismo tiempo, identificar los indicadores que requieren correcciones. Para Sturzenegger, esa distinción será determinante para que la administración actual no repita el proceso que, según su interpretación, terminó afectando al gobierno de Macri.