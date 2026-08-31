La reciente declaración patrimonial presidencial revela una fuerte variación en activos e ingresos, generando interrogantes y controversias oficiales

El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA). Según la información consignada en el documento, al cierre del año declaró bienes, depósitos y dinero por aproximadamente $295,2 millones.

El monto representa un incremento nominal de $89,1 millones respecto de los aproximadamente $206 millones declarados al cierre de 2024. En términos porcentuales, la suba fue del 43,3%.

La composición general del patrimonio presidencial no registró grandes modificaciones durante el año. Milei mantuvo la casa que posee en la Ciudad de Buenos Aires y los dos vehículos que ya figuraban en sus declaraciones anteriores. También continuó teniendo ahorros en dólares y pesos.

Una parte relevante de la diferencia entre una declaración y otra se explica por la revaluación de bienes que ya estaban en su patrimonio, principalmente el inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué declaró Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción

La declaración jurada fue presentada el 27 de agosto de 2026 y corresponde al patrimonio del Presidente al cierre del ejercicio 2025.

Entre los principales bienes informados figuran:

Una casa de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires

Una Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, modelo 2015

Un Peugeot RCZ Coupé, modelo 2013

Ahorros en pesos distribuidos en varias cuentas

u$s20.000 en efectivo

Una caja de ahorro en dólares con aproximadamente u$s65.562

Créditos fiscales vinculados con retenciones del impuesto a las Ganancias

Bienes del hogar

Además, informó una deuda de aproximadamente $586.357 con el Banco Supervielle al cierre del período.

En cuanto a los ingresos y gastos declarados durante 2025, Milei informó ingresos por $81.806.723 y gastos por $66.262.044.

La casa de Milei duplicó su valuación y explica el salto patrimonial

La principal modificación en la composición patrimonial aparece en la valuación del inmueble que Milei posee en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una propiedad de 100 metros cuadrados, incorporada a su patrimonio el 31 de marzo de 2000.

En la declaración correspondiente a 2024, el inmueble figuraba con una valuación de aproximadamente $38,4 millones. Para el cierre de 2025, el valor declarado ascendió a $73.573.546.

La diferencia representa un aumento de aproximadamente 91,5% en la valuación declarada del inmueble.

Este cambio no implica que el Presidente haya comprado una nueva propiedad durante 2025. Se trata del mismo inmueble que ya figuraba en sus declaraciones anteriores.

La diferencia es relevante para analizar la evolución patrimonial porque las declaraciones juradas de los funcionarios utilizan criterios de valuación establecidos para este tipo de presentaciones y no necesariamente reflejan el precio de mercado al que podría venderse un inmueble.

Los dos vehículos que figuran en el patrimonio presidencial

Milei también declaró los mismos dos vehículos que aparecen en sus presentaciones patrimoniales anteriores.

El primero es una Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, modelo 2015, incorporada a su patrimonio en febrero de 2019. La valuación declarada es de $20.173.600.

El segundo es un Peugeot RCZ Coupé, modelo 2013, que posee desde enero de ese año. El valor informado en la declaración es de $16.254.200.

De acuerdo con los datos presentados, la valuación declarada de ambos vehículos no registró modificaciones respecto del período anterior.

Cuánto dinero tiene Milei en pesos y dólares

Otra parte importante del patrimonio presidencial está constituida por sus ahorros.

Al cierre de 2025, Milei declaró aproximadamente $39,4 millones en efectivo y depósitos en pesos. En la declaración anterior, ese monto era de unos $20,85 millones.

La diferencia es de aproximadamente $18,6 millones.

En moneda estadounidense, el Presidente declaró u$s20.000 en efectivo, una suma que ya figuraba en el período anterior y que no registró modificaciones.

A eso se sumaron u$s65.562 depositados en una caja de ahorro en dólares. En la declaración correspondiente a 2024 había informado aproximadamente u$s65.542 en esa cuenta, por lo que durante el año la diferencia fue de apenas u$s20.

En total, entre el efectivo y los depósitos bancarios, las tenencias declaradas en dólares alcanzaron aproximadamente u$s85.562.

La variación en pesos del valor de esas tenencias responde principalmente a la cotización utilizada para convertir los dólares a moneda nacional al momento de confeccionar la declaración.

Qué otros bienes y activos declaró el Presidente

Además de los inmuebles, vehículos y ahorros, la declaración jurada incluye otros activos.

Milei informó aproximadamente $16,9 millones en créditos fiscales correspondientes a retenciones del impuesto a las Ganancias.

También declaró bienes del hogar por unos $5,2 millones.

En el pasivo, informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle al cierre del ejercicio.

De acuerdo con la información presentada, la composición general del patrimonio presidencial se mantuvo relativamente estable y no aparecen nuevas propiedades o vehículos adquiridos durante 2025.

Por qué el patrimonio aumentó 43,3% en un año

Entre el cierre de 2024 y el cierre de 2025, el patrimonio declarado por Milei pasó de aproximadamente $206 millones a $295,2 millones.

La diferencia nominal fue de $89,1 millones, equivalente a una suba del 43,3%.

Sin embargo, el aumento no responde exclusivamente a la incorporación de nuevos bienes o al ahorro generado durante el año.

Según surge de la declaración, aproximadamente $73 millones corresponden a diferencias de valuación de bienes que ya formaban parte del patrimonio.

La principal explicación está en el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, cuya valuación declarada prácticamente se duplicó entre una presentación y otra.

También tuvo incidencia la conversión a pesos de las tenencias en dólares, debido a la variación del tipo de cambio utilizada para expresar esos activos en moneda nacional.

Por este motivo, para analizar la evolución de una declaración jurada patrimonial es necesario distinguir entre nuevas adquisiciones, ahorro, variaciones de las tenencias y cambios en la valuación de los bienes existentes.

Cómo se mide el patrimonio de un funcionario público

Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos tienen como objetivo informar los bienes, ingresos, activos y pasivos que poseen al momento correspondiente.

Sin embargo, los valores consignados en estos documentos no necesariamente coinciden con los precios de mercado.

En el caso de los inmuebles, por ejemplo, se utilizan criterios de valuación fiscal y las reglas previstas para la declaración patrimonial. Algo similar ocurre con determinados bienes registrables, como los automóviles.

Esto significa que un incremento en el valor declarado de una propiedad no necesariamente representa que el funcionario haya obtenido ese monto como ganancia o que el inmueble pueda venderse por esa cifra.

Por la misma razón, la comparación entre dos declaraciones debe contemplar si las diferencias provienen de nuevas adquisiciones, de ahorros o de actualizaciones en la valuación de activos preexistentes.

El patrimonio de Milei medido en dólares

Otra forma de observar la evolución patrimonial es convertir los valores declarados en pesos a dólares.

Los aproximadamente $295,2 millones declarados al 31 de diciembre de 2025 equivalían a unos u$s199.000, tomando como referencia la cotización oficial informada por el Banco Nación.

Al cierre de 2024, los aproximadamente $206 millones declarados equivalían a unos u$s194.000 al tipo de cambio oficial.

Por esta vía de comparación, la diferencia entre ambos períodos resulta considerablemente menor que la variación nominal en pesos.

La comparación también debe tener en cuenta que los valores patrimoniales están expresados originalmente en pesos y que los distintos tipos de cambio pueden generar resultados diferentes al convertirlos a moneda estadounidense.

La evolución patrimonial desde que Milei llegó a la Presidencia

La declaración correspondiente a 2025 es la segunda correspondiente a un año completo de Milei como Presidente.

En 2024 había declarado un patrimonio de aproximadamente $206 millones, mientras que en 2023 la cifra había sido menor. Entre 2023 y 2024, el patrimonio declarado había registrado un incremento nominal de alrededor del 64,8%.

En la presentación correspondiente a 2025, la composición continúa siendo similar a la que tenía cuando llegó a la Casa Rosada: una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, dos vehículos y ahorros en pesos y dólares.

La principal diferencia entre las declaraciones se encuentra en las valuaciones y en el volumen de dinero declarado en moneda local.

Qué declaró Karina Milei en su presentación patrimonial

En la misma presentación anual de declaraciones juradas también se conoció la información patrimonial de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.

Según los datos consignados, su patrimonio registró durante 2025 un incremento nominal superior al del Presidente.

El patrimonio de Karina Milei alcanzó aproximadamente $35,3 millones al cierre del ejercicio, unos $23,9 millones más que al comienzo del año. Esto representa un aumento de alrededor del 221%.

La principal variación estuvo vinculada con la valuación de un departamento con cochera de aproximadamente 150 metros cuadrados en Vicente López, que posee desde 2011.

La propiedad había sido incorporada a sus declaraciones con una valuación inicial de aproximadamente $3,99 millones y para el cierre de 2025 fue declarada en $28,16 millones.

Además, mantuvo seis cajas de ahorro y declaró una cuenta de pago de una plataforma de servicios de pago, con aproximadamente $3,85 millones.

Qué muestra la declaración patrimonial de Milei

La declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción muestra que el patrimonio declarado por Javier Milei alcanzó los $295,2 millones al cierre de 2025, frente a los aproximadamente $206 millones del período anterior.

La mayor parte de sus bienes se concentra en una propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, dos vehículos y sus ahorros en moneda nacional y extranjera, sin nuevas adquisiciones durante el ejercicio.

El aumento patrimonial de $89,1 millones durante el año estuvo acompañado por una diferencia de aproximadamente $73 millones en la valuación de bienes que ya poseía, mientras que los depósitos y el dinero en moneda local también registraron un incremento.

En dólares, sus tenencias financieras se mantuvieron prácticamente estables, con unos u$s85.562 entre efectivo y depósitos bancarios.

La información surge de la declaración jurada patrimonial presentada por el Presidente ante la Oficina Anticorrupción y corresponde a los bienes y activos declarados al cierre del ejercicio 2025.