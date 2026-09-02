Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno: "No se escucha al pueblo"

La funcionaria local de La Matanza oficializó su alejamiento tras varios desacuerdos y apuntó a disputas internas en el armado partidario

Leila Gianni renunció este miércoles a La Libertad Avanza. La concejal libertaria en La Matanza -provincia de Buenos Aires- formalizó su salida del espacio con un comunicado público cargado de críticas. "Me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar", escribió.

La noticia llegó en la tarde del miércoles. Desde su círculo precisaron que no renunciará a su banca en el Concejo Deliberante. En los próximos días se conocerán detalles sobre su futuro político.

"Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza", publicó Gianni en sus redes. Calificó la decisión como "profundamente meditada" y explicó que no quiere "ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos" y donde, según su percepción, "no se escucha al pueblo".

El texto de la concejala distingue entre el ajuste económico y lo que ella describe como un distanciamiento de las necesidades cotidianas. Ese punto concentra el núcleo de su crítica.

Leila Gianni publicó un mensaje en sus redes con críticas al Gobierno

Por qué Gianni renuncia a La Libertad Avanza: sus críticas al rumbo político

Gianni reconoció la necesidad del ajuste fiscal. "Había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad", sostuvo. También defendió la lucha contra "los militantes del hambre", una batalla que aseguró seguir sosteniendo.

Pero inmediatamente después trazó una línea. "La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino", remarcó en el comunicado. Ese equilibrio, según su visión, se perdió dentro del espacio libertario.

La concejala también defendió su trabajo territorial en el conurbano. Según explicó, esa actividad fue cuestionada dentro de LLA. "Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato", afirmó.

Para Gianni, estar cerca del vecino y caminar los barrios de la Provincia de Buenos Aires no puede ser motivo de estigmatización. Esa práctica, argumentó, forma parte de la función de un concejal.

Otro eje de su descargo apuntó contra el uso partidario con fines particulares. "La política no puede ser un negocio personal", escribió. Dijo no estar dispuesta a aceptar que la política "se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos".

Los antecedentes de la ruptura: qué pasó en diciembre entre Gianni y LLA

El distanciamiento de Gianni con la conducción libertaria de La Matanza no es nuevo. En diciembre de 2025, la entonces flamante concejala ya había resuelto separarse de la bancada oficialista de LLA.

Junto a otros dirigentes locales, armó un espacio propio bajo el nombre Alianza Libertad Republicana. Aquel movimiento generó un cortocircuito inmediato con las autoridades partidarias de LLA en la Tercera Sección Electoral.

La presidenta del bloque libertario matancero, Lorena Ramos, junto a los concejales Gabriel Chaile y Jimena Alonso, firmaron un comunicado lapidario. Calificaron la ruptura de "traición kuka" y afirmaron que Gianni "no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar" en nombre del espacio.

En aquel momento, la exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano ratificó su pertenencia a LLA pese a la formación del nuevo bloque. "Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos", argumentó entonces en su descargo público.

La disputa dejó además cortocircuitos con figuras cercanas a los hermanos Milei. La diputada nacional Lilia Lemoine salió en defensa de Gianni en medio de la polémica interna.

El nuevo espacio conducido por Gianni logró, en ese contexto, la vicepresidencia del Concejo Deliberante de La Matanza. Ese movimiento desplazó a la bancada oficialista encabezada por Ramos.

La renuncia formalizada este miércoles representa un paso adicional en un proceso de alejamiento que, según el propio relato de la concejala, se gestó durante los últimos meses de gestión legislativa.

Gianni mantendrá su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza y seguirá al frente del bloque Alianza Libertad Republicana, que ya controla la vicepresidencia del cuerpo legislativo. Su futuro político, sin embargo, aún no está definido públicamente.

En los próximos días se conocerán más detalles sobre sus próximos pasos. Por ahora, la concejal dejó en claro que no volverá a La Libertad Avanza y que su visión sobre cómo ejercer la política en el territorio bonaerense difiere de la línea oficial del espacio libertario.