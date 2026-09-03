Sin oposición, Cavalieri va por un nuevo mandato al frente del Sindicato de Empleados de Comercio

La Cámara de Apelaciones excluyó de los comicios a la lisya Celeste-Verde. Se vota hoy en los establecimientos habilitados de Capital hasta las 22 horas.

Poco se venía hablando de las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal (SEC), donde su titular Armando Cavalieri va por una nueva reelección en una gestión que ya lleva más de cuatro décadas. A horas de la votación, la continuidad del histórico dirigente quedó garantizada tras la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que resolvió excluir de los comicios a la Lista Celeste-Verde, que encabezaba Sabrina Paredes, considerando que no logró acreditar el mínimo de 1.504 avales exigido por el Estatuto de la organización.

Según se informó, una pericia caligráfica detectó irregularidades sobre 1.238 firmas presentadas por la agrupación opositora. Sin embargo, el hecho no da por ganadas automáticamente las elecciones a Cavalieri, por lo que los empleados mercantiles están yendo a sufragar con normalidad durante la jornada de hoy, entre las 9 y las 22, en los distintos establecimientos habilitados en la Ciudad de Buenos Aires.

Irregularidades en la presentación de los avales

La lista oficialista Azul había presentado un planteo a la Justicia, solicitando el cumplimiento del Estatuto sindical luego de que la Junta Electoral decidiera oficializar a la lista opositora, pese a reconocer que no reunía los avales necesarios. Según el estatuto del SEC, para ser oficializada, una lista debe contar con el respaldo de al menos el 3% de los afiliados activos al día con la Tesorería. En este caso, son necesarios 1.504 avales.

La lista que lleva a Cavalieri y Carlos Pérez como secretario Adjunto había presentado más de 15.000 avales, en tanto que la Lista Celeste-Verde presentó 1.649 avales. La Junta Electoral reconoció que, aún después de las presentaciones realizadas por la agrupación opositora, había un déficit respecto del piso estatutario y que continuaban las irregularidades informadas por los peritos calígrafos sobre 1.238 firmas.

Así y todo, la Junta Electoral había decidido permitir la participación de Paredes y su secretaria Adjunta, Valeria Rodríguez, a través de una "interpretación amplia" del requisito de los avales, aunque esa mirada fue rechazada por la Cámara de Apelaciones.

La Cámara desestimó argumentos de la Junta Electoral

En sus argumentos, señaló que la exigencia del 3% es clara y no admite interpretaciones destinadas a exceptuar a una agrupación de su cumplimiento, considerando que apartarse de esa disposición mediante una interpretación amplia implicaba resolver contra las normas vigentes.

Asimismo, destacó que la Junta Electoral no estaba facultada para eximir a una lista del piso mínimo exigido, al tiempo desestimó las facultades de la Junta Electoral para ordenar las pericias y remarcó que la reforma estatutaria que habilitó esas atribuciones se encuentra vigente.

La Cámara apuntó que la agrupación opositora no recurrió oportunamente la decisión que había desestimado sus demandas sobre los avales, por lo cual la resolución respecto de la insuficiencia de los respaldos presentados quedó firme. En ese marco, el Tribunal decidió revocar la oficialización de la Lista Celeste-Verde y detalló que sus integrantes no se encuentran habilitados para participar del acto electoral en calidad de candidatos.

De dónde viene la oposición: la dura elección del 2022

Durante el proceso electoral, Paredes y Rodríguez se presentaron como la renovación de uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, donde el cierre de comercios y los despidos son una constante afectando, además, a las grandes firmas. Paredes contó que entró en la actividad en 2001 en la sucursal de Colegiales de Carrefour y en 2005. En 2023 quedó a cargo de la secretaría de la Mujer del gremio. Recordó que "al poco tiempo cerraron la sucursal y Carrefour no me quiso reubicar en Capital porque yo soy delegada por Capital. En cambio, me ofrecieron ir a trabajar a provincia de Buenos Aires. No acepté y entré en litigio con ellos sin ningún apoyo del gremio".

Los comicios en el gremio mercantil porteño no registran duros enfrentamientos, salvo el del 2022, cuando Ramón Muerza encabezó una lista opositora. Cavalieri ganó con 14.547 votos contra 6.482 de Muerza, alcanzando alrededor del 70% de los votos en una elección que registró una participación récord del 45,5% del padrón de afiliados.

Además de la renovación de los cargos del consejo directivo del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal, se elegirán: