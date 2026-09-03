El Presidente también anunció el envío al Congreso de proyectos para resguardar la soberanía y buscará crear el Consejo de Seguridad nacional

El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional en la que reivindicó la soberanía sobre las islas Malvinas. En ese marco, anunció sanciones a empresas petroleras que operen en el archipiélago, la firma de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de proyectos para resguardar la soberanía y crear -entre otras cosas- un Consejo de Seguridad Nacional.

Junto al mandatario se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis "Toto" Caputo (Economía) Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Además, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, representando a la pata legislativa.

Milei en cadena nacional: "Las Malvinas son argentinas"

"Hoy estoy aquí para informarles acerca de uan serie de decisiones que tomamos respecto al ejercicio de soberanía de nuestras islas Malvinas", comenzó Milei.

"En primer lugar quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado: las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", agregó

"Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes den eustra nación. En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpada, no tienen derecho legítimo a la autodeterminación. Y que cualquier argumento basado en referendos en las islas, es inválido", sostuvo.

"Argentina ha sostenido el reclamo permanente de soberanía. La recuperación de dicho territorio y el ejercicio pleno de la soberanía, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. La ONU reconocen uan disputa en la soberanía entre Argentina y el Reino Unido y han llamado a negociaciones pacíficas. La causa Malvinas es una causa nacional", agregó el mandatario.

"Durante los últimos tres años, el Gobierno ha impulsado el reclamo de soberanía a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país. Presentamos más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido", subrayó.

"En el mundo corren vientos favorables para nuestro reclamo. El presidente Trump declaró que Estados Unidos revalúa su posición histórica sobre el Reino Unidos sobre Malvinas. Esta decisión no es inocua, los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque sabe que Argentina tiene un socio confiable, que puede ser un aliado valioso en la década por venir. Sin ello, nada de eso sería posible", remarcó.

"Esto solo ya es un hecho inédito que da cuenta del rol de nuestro país, que cambió fuertemente. Argentina es un país con recursos naturales, en una posición estratégica que no está afectada por la inmigración descontrolada", agregó Milei.

"Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Ellos transitan un camino de declive, en cambio el camino de argentina es floreciente y va a prevalecer", resaltó.

Milei anunció sanciones para petroleras que operen en las islas Malvinas

"Hoy quiero decirles que esta causa nacional que es nuestro reclamo por las Malvinas, se enfrenta a un nuevo peligro. Desde hace 50 años la ONU solicitan a los países no realizar acciones unilaterales sobre el territorio. Hasta que se resuelva la controversia. Incluyendo la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente. Por eso, el proyecto Sea Lion tiene fecha para iniciar la explotación petrolera en algún momento de los próximos meses. Si hoy no actuamos con firmeza, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar. Algo que no había ocurrido antes hasta ahora", agregó.

Y resaltó: "Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la la ocupación de las islas y de nuestros recursos. El Sea Lion es uno de los proyectos que están avanzando en nuetras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que representan una amenaza para los intereses de argentino".

"Nuestra causa enfrenta peligros sin precedentes y demanda una respuesta similar. No lo vamos a permitir. Argentina no se quedará de brazos cruzados. Vamos a desplegar todas las herramientas, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía", remarcó Milei.

"Esta misma noche, estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley, contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo argentino. Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar las sanciones contra las empresas que lleven adelante estas acciones, así como sus accionistas, directores y proveedores", subrayó.

"Inhabilitaremos en territorio argentino a las empresas vinculadas, directa e indirectamente, con proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", remarcó

Firmará un DNU para crear una base naval en Tierra del Fuego

Por otra parte, Milei dijo: "Firmaremos un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de Argentina".

"Mandaré al Congreso con carácter urgente, un proyecto de Defensa de la soberanía nacional".

"Esta ley ,odificará la ley 26.659, para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vincualdas a operaciones no autorizadas. Los proveedores recibirán las mismas penas que las empresas que los contratan. No podrán trabajar en el territorio argentino. Y se aplicará la aplicación del juicio en ausencia. Extenderemos este régimen a otros trabajos en las islas que atenten contra nuestros recursos naturales", sostuvo.

"En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad nacional, que definirá una política de seguridad nacional obligatoria a todo el Estado. Establecerá un marco para la protección de la Nación", señaló.

"Y le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente actores que amenacen nuestra seguridad nacional", agregó.

"Tomar estas medidas para la defensa de la soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a Argentina del pozo en el que nos encontrábamos", concluyó.

También pidió al arco político encolumnarse detrás de la causa: "Este tema demanda que dejemos las armas a un lado y nos mostremos unidos. Quiero invitar a toda la dirigencia política a sumarse a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Las islas son nuestras. Y porque son indispensables para la proyección de Argentina en las próximas décadas".