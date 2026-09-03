"Los isleños no tienen derecho a la autodeterminación" y otras frases de Milei en la cadena nacional

El Presidente también hizo referencia a las declaraciones de Trump: "Declaró que EE.UU revalúa su posición histórica sobre Malvinas"

El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional en la que anunció sanciones para empresas petroleras que operen en Malvinas, además del envío de proyectos al Congreso para resguardar la soberanía sobre las islas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

A continuación, algunas de las frases más contundentes que dio Milei durante su discurso:

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto"

"Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpada, no tienen derecho legítimo a la autodeterminación . Y que cualquier argumento basado en referendos en las islas, es inválido"

"La recuperación de dicho territorio y el ejercicio pleno de la soberanía, constituye un objetivo permanente e irrenunciable"

"En el mundo corren vientos favorables para nuestro reclamo. El presidente Trump declaró que Estados Unidos revalúa su posición histórica sobre el Reino Unidos sobre Malvinas"

"Nuestra causa enfrenta peligros sin precedentes y demanda una respuesta similar. No lo vamos a permitir. Argentina no se quedará de brazos cruzados".

"Firmaremos un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones"

"Mandaré al Congreso con carácter urgente, un proyecto de Defensa de la soberanía nacional".

"La ley creará el Consejo de Seguridad nacional, que definirá una política de seguridad nacional obligatoria a todo el Estado"

"Tomar estas medidas para la defensa de la soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a Argentina del pozo en el que nos encontrábamos".

Milei anunció sanciones para empresas que operen en las islas Malvinas

"Hoy quiero decirles que esta causa nacional que es nuestro reclamo por las Malvinas, se enfrenta a un nuevo peligro. Desde hace 50 años la ONU solicitan a los países no realizar acciones unilaterales sobre el territorio. Hasta que se resuelva la controversia. Incluyendo la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente. Por eso, el proyecto Sea Lion tiene fecha para iniciar la explotación petrolera en algún momento de los próximos meses. Si hoy no actuamos con firmeza, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar. Algo que no había ocurrido antes hasta ahora", agregó.

Y resaltó: "Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la la ocupación de las islas y de nuestros recursos. El Sea Lion es uno de los proyectos que están avanzando en nuetras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que representan una amenaza para los intereses de argentino".

"Nuestra causa enfrenta peligros sin precedentes y demanda una respuesta similar. No lo vamos a permitir. Argentina no se quedará de brazos cruzados. Vamos a desplegar todas las herramientas, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía", remarcó Milei.

"Esta misma noche, estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley, contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo argentino. Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar las sanciones contra las empresas que lleven adelante estas acciones, así como sus accionistas, directores y proveedores", subrayó.

"Inhabilitaremos en territorio argentino a las empresas vinculadas, directa e indirectamente, con proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", remarcó

Firmará un DNU para crear una base naval en Tierra del Fuego

Por otra parte, Milei dijo: "Firmaremos un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de Argentina".

"Mandaré al Congreso con carácter urgente, un proyecto de Defensa de la soberanía nacional".

"Esta ley ,odificará la ley 26.659, para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vincualdas a operaciones no autorizadas. Los proveedores recibirán las mismas penas que las empresas que los contratan. No podrán trabajar en el territorio argentino. Y se aplicará la aplicación del juicio en ausencia. Extenderemos este régimen a otros trabajos en las islas que atenten contra nuestros recursos naturales", sostuvo.

"En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad nacional, que definirá una política de seguridad nacional obligatoria a todo el Estado. Establecerá un marco para la protección de la Nación", señaló.

"Y le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente actores que amenacen nuestra seguridad nacional", agregó.

"Tomar estas medidas para la defensa de la soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a Argentina del pozo en el que nos encontrábamos", concluyó.

También pidió al arco político encolumnarse detrás de la causa: "Este tema demanda que dejemos las armas a un lado y nos mostremos unidos. Quiero invitar a toda la dirigencia política a sumarse a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Las islas son nuestras. Y porque son indispensables para la proyección de Argentina en las próximas décadas".