La dura advertencia del Reino Unido: "Nuestras fuerzas armadas están alerta las 24 horas"

El gobierno británico endureció su postura con respecto a las islas tras el anuncio de Milei. También hizo mención a la autodeterminación de los isleños

El Reino Unido endureció su postura militar este viernes tras el discurso de Javier Milei sobre las Islas Malvinas. El Gobierno británico advirtió que sus fuerzas armadas permanecen en alerta máxima para defender el archipiélago.

"Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", afirmó un portavoz de Downing Street, según informó la BBC. La declaración llegó pocas horas después del mensaje presidencial argentino transmitido por cadena nacional.

En esa alocución, Milei reiteró que las islas son "histórica y legalmente" argentinas. El Presidente argentino anunció dos medidas concretas: sanciones contra petroleras que operan sin autorización en el archipiélago y la construcción de una base militar en territorio continental cercano.

La respuesta de Londres no se hizo esperar. El tono del Gobierno británico marcó un endurecimiento respecto de tensiones previas, al poner el foco en la capacidad militar operativa y no solo en argumentos diplomáticos tradicionales.

La autodeterminación de los isleños como escudo británico

Consultado sobre si el primer ministro Andy Burnham considera que el Reino Unido tiene las fuerzas necesarias para defender la soberanía del archipiélago, el portavoz de Downing Street fue categórico. Las islas seguirán siendo británicas "mientras los isleños lo deseen".

Burnham, agregó, "apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar". El argumento de la autodeterminación constituye el eje central de la posición británica desde hace décadas.

Una fuente de Downing Street intentó restar dramatismo a las palabras de Milei. "No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños", señaló. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales.

Esa mención a las riquezas naturales no es casual: remite directamente al proyecto de extracción de petróleo que las empresas israelí Navitas y británica Rockhopper desarrollan en la zona, un emprendimiento que podría marcar el inicio de la explotación petrolera comercial en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

El ministro de Defensa sale al cruce y habla de política interna

El primero en reaccionar públicamente fue el ministro de Defensa británico, Wes Streeting. Escribió en la red social X que las palabras de Milei "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

Streeting remarcó el discurso tradicional del Reino Unido: "Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible".

Que la primera respuesta proviniera del titular de Defensa resulta significativo. Ocurrió justo después de que Milei anunciara la construcción de una base militar en el extremo continental más cercano al archipiélago del Atlántico Sur.

El canciller británico, Ed Miliband, también fijó posición en X: "Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes". Tres funcionarios de alto rango se pronunciaron en pocas horas, algo inusual.

El respaldo de Trump se vuelve un factor clave en la disputa

Las declaraciones de Milei ocuparon las portadas de los informativos británicos este viernes. Los medios las vincularon con los dichos previos del presidente estadounidense Donald Trump, quien había señalado que su país podría revisar su tradicional postura de neutralidad respecto de la soberanía del archipiélago.

El jueves, en una entrevista con la cadena GB News, Trump había criticado la falta de apoyo militar de Londres en la guerra contra Irán. Se negó a confirmar si respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina.

Esas palabras de Trump cambiaron el tablero geopolítico: por primera vez en décadas, el Reino Unido no puede dar por sentado el respaldo automático de Estados Unidos en caso de escalada militar, lo que debilita su posición negociadora frente a Argentina.

En su discurso, Milei había advertido sobre la urgencia de actuar frente al avance de la explotación petrolera en la zona. "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", afirmó.

Una disputa reconocida por la ONU desde 1965

La disputa por la soberanía del archipiélago está reconocida oficialmente por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1965. Ese documento insta a ambas naciones a resolverla por vía diplomática y a evitar decisiones unilaterales.

Hasta el momento, Estados Unidos, como la mayoría de los países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto el territorio. Pero no se pronuncia sobre su soberanía, manteniendo una posición de neutralidad formal.

Esa neutralidad estadounidense, sin embargo, podría estar en revisión según las señales que envió Trump esta semana. Para el Reino Unido, cualquier cambio en la postura de Washington representaría un golpe diplomático de magnitud.