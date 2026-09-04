La Ciudad aprobó la sala de 3 años obligatoria y definió su implementación desde 2027

La Legislatura porteña sancionó la ley que establece la sala de 3 obligatoria desde 2027. Habrá prioridad de vacantes para alumnos de sala de 2

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves por unanimidad la ley que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en el sistema educativo porteño. La normativa, que busca garantizar una oferta pública, gratuita y universal desde las etapas más tempranas de la infancia, entrará formalmente en vigencia a partir del ciclo lectivo 2027.

La medida marca un hito en la extensión de la escolaridad obligatoria en el distrito, sumando la sala de 3 a las ya consolidadas salas de 4 y 5 años, e impactará directamente en el sistema de inscripción centralizado que administra el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Cómo será el esquema de transición e inscripción

Para adaptar la capacidad instalada a la nueva demanda escolar, la ley contempla un período de adecuación de dos años. Durante esta etapa de transición, el Gobierno de la Ciudad deberá reorganizar y absorber dentro de la enseñanza oficial a los niños que actualmente asisten a:

Centros de Primera Infancia (CPI)

Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

Jardines maternales e infantiles inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales (RIEA)

En cuanto a la asignación de vacantes para el ciclo 2027, el reglamento de inscripción en línea otorgará prioridad directa a los niños que se encuentren matriculados en la sala de 2 años dentro del sistema oficial.

Asimismo, la legislación fija que las autoridades deberán garantizar de manera progresiva la oferta de doble jornada, habilitando a la vez un esquema de asistencia flexible (jornada simple o completa) según la preferencia y necesidades operativas de cada familia o tutor.

El desafío de las vacantes y la infraestructura en el nivel inicial

La universalización de la sala de 3 obliga a la gestión porteña a reforzar la infraestructura escolar en las comunas donde la demanda histórica de vacantes en el nivel inicial suele sobrepasar la oferta estatal disponible.

La norma explicita que el Estado porteño deberá asegurar la disponibilidad de bancos suficientes no solo para la franja de 3 años, sino para todo el trayecto que abarca desde los 45 días de vida hasta los 5 años, consolidando la articulación entre los jardines maternales y de infantes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a través de la red social X, celebró la sanción de la norma y remarcó la importancia estratégica de la estimulación temprana en el sistema escolar:

"Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la Ciudad. Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender", argumentó el mandatario a través de sus redes sociales.

En paralelo, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, enfatizó el impacto de la medida en la equidad del aprendizaje.

"Tenemos el compromiso de poner siempre el aprendizaje y el bienestar de los chicos en el centro. El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida", concluyó la funcionaria.