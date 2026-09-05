El Gobernador bonaerense se expresó diferenciándose una vez más de Javier Milei, en este caso por la forma de ver a las cooperativas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración formal de la nueva Casa de la Provincia en el municipio de Saavedra junto al intendente local, Matías Nebot. Durante la jornada, la gestión bonaerense también puso en funcionamiento las obras de ampliación del Centro Integrador Comunitario Pigüé. El mandatario provincial aprovechó el encuentro institucional para marcar nuevamente un contrapunto ideológico con el Gobierno nacional, cuestionando la parálisis de los trabajos de infraestructura a nivel federal y reivindicando el rol que cumplen las organizaciones comunitarias en el desarrollo territorial.

En su intervención, Kicillof remarcó que mientras desde la administración central se decide frenar la obra pública y atacar las estructuras estatales, en la provincia se busca "demostrar que la inversión pública resulta indispensable para garantizar derechos e inclusión social". La nueva Casa de la Provincia demandó una inversión de 2.773 millones de pesos y permitirá centralizar trámites de organismos como ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social y delegaciones de diversos ministerios, además de contar con un punto de cobro de Provincia Net para facilitar las gestiones de los vecinos del interior bonaerense.

Por su parte, la ampliación del Centro Integrador Comunitario Pigüé sumó un nuevo Salón de Usos Múltiples y un espacio específico destinado al funcionamiento del programa Envión, impactando directamente en las familias de los barrios Tiro Federal, Cerro de la Cruz, Pueblo Nuevo y Ducos. El intendente Nebot valoró estas aperturas al destacar que "contar con servicios y prestaciones cerca del hogar evita traslados innecesarios y simplifica la vida cotidiana de los habitantes de la comuna".

En el tramo final de la actividad, en el marco del programa Impulso Cooperativo, las autoridades entregaron certificados de reconocimiento a seis cooperativas locales que ejecutaron obras y adquirieron equipamiento mediante subsidios provinciales. Al respecto, Kicillof resaltó que en el territorio bonaerense el cooperativismo "cumple una función social y económica estratégica", marcando que frente al ataque hacia el sector y las posturas individualistas impulsadas por Javier Milei, la provincia ratifica su vocación solidaria y de trabajo conjunto con las organizaciones para ampliar derechos en cada distrito.