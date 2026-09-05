En Chubut, el campo no pagará Impuesto Inmobiliario por segundo año consecutivo

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, ponderó la reciente sanción legislativa del proyecto que prorroga durante el período fiscal 2026 la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para los establecimientos ganaderos productivos del territorio provincial. La iniciativa, promovida originalmente por el Poder Ejecutivo chubutense, obtuvo un contundente respaldo por amplia mayoría en la Legislatura y renueva por segundo año consecutivo un alivio fiscal que ya se había implementado a lo largo del ejercicio 2025.

El beneficio abarca de manera exclusiva a los establecimientos ganaderos productivos que se encuentran ubicados por fuera de los ejidos municipales. Desde el Gobierno provincial explicaron que el objetivo central de la norma es mitigar la carga impositiva que pesa sobre el sector, garantizar la continuidad operativa de las explotaciones rurales y sostener una actividad productiva que resulta fundamental para la economía regional y la ocupación territorial de la provincia. Al respecto, Torres subrayó que "la medida demuestra que al priorizar los intereses de la provincia se logran avances concretos para proteger la economía local y dar previsibilidad a quienes trabajan la tierra".

En cuanto a los aspectos técnicos y financieros de la ley, se dispuso que la autoridad de aplicación sea la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH). La normativa exige que las propiedades beneficiadas estén afectadas directa y exclusivamente a la producción ganadera y sus actividades conexas, acreditando debidamente su condición productiva. Asimismo, la norma prevé que aquellos contribuyentes que ya hubiesen abonado cuotas correspondientes a 2026 tendrán ese dinero imputado como pago a cuenta para el impuesto de 2027 y períodos posteriores. Al mismo tiempo, el texto aprobado incluyó la prórroga de los vencimientos adeudados del Impuesto Inmobiliario de los períodos 2023 y 2024 para todos los productores alcanzados por la medida.