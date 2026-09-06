Villarruel volvió a ponerse del lado del campo para criticar a Milei

La Vicepresidenta estuvo en la inauguración de la Exposición Rural de Chivilcoy, donde reclamó una reforma impositiva que "premie al que produce"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Poder Ejecutivo nacional y reclamó una reforma impositiva que "premie al que produce", al tiempo que solicitó una política productiva orientada al desarrollo territorial que permita "ahorrar a las familias". El posicionamiento tuvo lugar este sábado durante la inauguración de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy, donde la titular del Senado encabezó el acto central ante productores agropecuarios, acompañada por el intendente local, Guillermo Britos, y la presidenta de la entidad organizadora, Yamila Farrell.

Durante su discurso frente al sector ruralista, la titular de la Cámara de Senadores marcó una clara exigencia hacia la gestión central al sostener que "Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo". En ese mismo sentido, la funcionariaç¼ enfatizó el rol que debe asumir la administración libertaria ante el reclamo del campo: "Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido".

Asimismo, Villarruel hizo énfasis en las necesidades urgentes de infraestructura que enfrenta el interior del país, señalando falencias concretas en materia de caminos rurales, conectividad, energía y rutas. En esa línea, puntualizó que si bien el Estado no debe reemplazar al productor, "tampoco puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir". A su vez, vinculó el incremento de la producción agropecuaria con la generación de divisas y empleo formal, remarcando que "la verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar", al tiempo que hizo un llamado generalizado para crear oportunidades locales que eviten el desarraigo de los jóvenes en los pueblos del interior.

El posteo de Victoria Villarruel volviendo a diferenciarse de Milei respecto de su postura con el campo

Tras finalizar el evento, la Vicepresidenta volcó sus sensaciones a través de sus redes sociales para ratificar su cercanía con el sector agropecuario: "Hoy, junto al intendente Guillermo Britos y la presidente de la Asociación Rural, Yamila Farrell, recorrí la 74° Exposición Rural de Chivilcoy, un espacio que refleja la fuerza del campo, la producción y el trabajo de quienes todos los días hacen crecer nuestra Argentina", publicó la titular del Senado. En esa misma línea, concluyó asegurando que "estar cerca de nuestros productores, escuchar sus necesidades y conocer de primera mano la realidad de cada región es fundamental para construir una Argentina más federal, productiva y con oportunidades para todos. El campo es motor de desarrollo y una parte esencial de nuestra identidad nacional".

Esta nueva reaparición pública de Villarruel en Chivilcoy reaviva la interna política con la Casa Rosada y se suma a anteriores gestos de diferenciación con la conducción nacional. Con este discurso y sus declaraciones en redes orientadas a las economías regionales y a las demandas históricas del sector agropecuario, la titular del Senado vuelve a dar señales de construcción propia en un contexto donde no descuida su proyección nacional de cara a los próximos turnos electorales.