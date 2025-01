Si bien el alquiler de casas quinta experimentó un auge hace cuatro años, en medio de la pandemia, hoy la demanda disminuyó notoriamente. No obstante, el verano 2025 todavía atrae a turistas fieles que buscan rentar estas propiedades para disfrutar de sus vacaciones en entornos tranquilos y naturales.

Quienes aún estén considerando esta opción para esta temporada ya arribada, especialmente aquellos que lo hacen por primera vez, es importante que contemplen diversos aspectos, además del precio que se ofrece en el mercado. ¿Cuánto se está pidiendo para alquilar una casa quinta en enero y febrero, conforme las zonas del Gran Buenos Aires?

Alquilar una casa quinta: precios según la zona

La relación entre la oferta y demanda de alquileres temporales ha experimentado varias fluctuaciones en los últimos tiempos. El mayor pico se alcanzó en 2020 y 2021, con una disminución en 2022, y desde 2023, la demanda ha caído significativamente.

La demanda es un 30% inferior al verano de 2024, y hay más oferta debido a esta baja demanda. Además, la mayor demanda se concentra en la pasada segunda quincena de diciembre y en enero.

En cuanto a los valores promedio del mercado, estos presentan una variación dependerá del barrio y de las comodidades de la casa. Por ejemplo, en zona norte la oferta se concentra en Pilar, Escobar y Tigre, donde los precios oscilan entre los u$s 2.500 y u$s 5.000 en enero y entre los u$s 2.000 y u$s 4.500 en febrero.

Hacia el oeste, la mayor oferta de casas quinta se acumula en General Rodríguez, Ituzaingó y Parque Leloir, donde en enero los precios promedian los u$s 2.000/5.000 y en febrero disminuye el tope de u$s2.000/4.000.

En tanto que, en zona sur, la oferta canta mayoría en los barrios de Ezeiza, Berazategui y Canning, donde en enero alquilar una casa quinta tiene un valor que fluctúa entre los u$s 2.000 y u$s 5.500 y entre u$s 1.500 y u$s 4.000 en el segundo mes del año.

Alquilar una casa quinta: 4 factores clave a considerar antes de elegirla

Previo a decidir alquilar una casa quinta para el verano es vital considerar los siguientes factores.