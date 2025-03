"La clave del éxito en bienes raíces: diversificación, innovación y visión a largo plazo para maximizar rentabilidad"

Jorge Ballarena dejó su Córdoba natal en 2001 y hoy triunfa en EE.UU. con su grupo de inversión. Nos cuenta cómo diversificar riesgos, anticiparse a las tendencias del mercado y lograr retornos sostenibles en bienes raíces. Ahora, apuesta por Argentina con la inauguración de su nueva oficina para conectar inversores sudamericanos con oportunidades

-Jorge, sos argentino y construiste una exitosa carrera en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso de emigrar y abrirte camino en el mundo de la construcción y los bienes raíces?

-Fue una decisión difícil ya que estaba estudiando y de donde somos nosotros (Nicolas Bruzone) no se conocían gente que hubiesen emigrado y mucho menos a EEUU. Fui sin saber el idioma, tuve la bendición de conocer mucha gente buena y que fueron fundamentales para la transición social. Comencé a trabajar para una compañía de Miami, la cual escale rápidamente por los conocimientos adquirido en la secundaria Enet #1 de Laboulaye Cba, luego en el 2005 decidí abrirme camino y saque la licencia de constructor general, y comencé haciendo remodelaciones residenciales.

-¿Qué te motivó a dejar Argentina en su momento? ¿Fue una decisión difícil?

-A finales del 2000 la economía se notaba que iba a sufrir bastante, decidí darme una oportunidad en otro lugar ya que mi edad me acompañaba (tenia 23 años), así que, en contra de la voluntad de mi familia, el 10 de Enero del 2001 volé a Miami. Como toda aventura, los primeros días la ansiedad y expectativa te borran la parte emocional; pero con el correr del tiempo, la falta de la familia directa comienza a pasar cuenta.

-¿Cómo fueron los primeros años en Estados Unidos? ¿Qué desafíos enfrentaste al emprender en un mercado tan competitivo como el de Florida?

-Al tiempo de estar en Miami, para sacar provecho de las oportunidades que brinda USA, me entre en la sociedad más latinoamericana de segunda generación (los cuales hablan inglés todo el tiempo, y tienen raíces empresariales solidas en la comunidad). Este grupo social me permitió aprender inglés rápidamente y a su vez tenía el calor latino que nos caracteriza; dejándome así aprender más del sistema y poder capitalizar del mismo más rápidamente.

-¿Qué aprendiste en el camino que te haya ayudado a crecer profesionalmente y consolidar Ballarena Construction y posteriormente Ballarena Capital Partners?

La construcción me dio la oportunidad de conocer y trabajar con grandes Nombres de la industria y también con instituciones federales americanas. Este espectro tan amplio de clientes nos dio la oportunidad de conocer muchas personas y compañías, las cuales fueron los motivos de esta iniciativa de la creación de un Fondo de Inversiones en Bienes Raíces.

Algunos de los desarrollos de Ballarena Group en Miami

-¿Cómo definirías la misión de Ballarena Capital Partners y qué lo diferencia de otros desarrolladores en Estados Unidos?

-Ballarena Capital Partners fue creada con la misión de limitar el riesgo de las inversiones directas. Lo convencional para los inversores es invertir en proyectos directamente, lo cual le demanda mucho tiempo analizando un sin número de oportunidades, incrementando el riego y no llega nunca a entender todas las variantes que pueden afectar a los proyectos. En el caso de BCP, nuestro equipo analiza un sin número de oportunidades en todo el sureste de USA, utilizando nuestros conocimientos y experiencia para obtener la mayor rentabilidad a las inversiones. Al invertir en un Fondo Cerrado, como BCP, la inversión esta diversificado en varios proyectos de diferentes características dentro de Bienes Raises; esta diversificación permite capitalizar de altas rentabilidades en proyectos menos convencionales (desarrollos de tierra) y a liquidez generadas por proyectos convencionales (alquileres).

-Has logrado construir una empresa que abarca todo el proceso de desarrollo inmobiliario, desde la detección de oportunidades hasta la entrega del proyecto. ¿Cómo es ese proceso internamente?

-En general en las reuniones de estrategias, se evalúan muchos mercados en diferentes regiones, incluyendo intereses políticos locales y nacionales, ciclos económicos, tendencia industrial, etc. Una vez identificado los mercados y el sector de Bienes Raises, el departamento de Bienes Raises sale a buscar las propiedades y efectúan una evaluación preliminar; las propiedades que tienen potencial pasan al departamento de Desarrollo y Construcción, en donde se determina que desarrollo sería más efectivo, se hace un predesarrollo y se presenta al departamento financiero y de relación de inversores. Normalmente en 30 días, tenemos la información y los análisis necesarios de cada departamento para tomar una decisión final del proyecto. Cuando se avanza con un proyecto, cada departamento toma responsabilidad por sus actividades, logrando así una integración de actividades mas eficiente y en menor tiempo.

-¿Cuáles son las tendencias inmobiliarias más prometedoras en Florida hoy?

-Nosotros estamos convencidos que todos los sectores son muy rentables en Florida y el sureste de USA, la clave esta en elegir bien las regiones. Nuestro enfoque es mirar 5 años y 10 años en el futuro, y tratar de predecir a donde la población interna (la de Florida y la de USA) va a moverse, prediciendo estos movimientos de masas, se puede comenzar a trabajar en varios sectores como viviendas y comercial. Por ejemplo, en 2020 comenzamos a trabajar en el Space Coast (Cavo Cañaveral, Nasa, Cocoa, etc) y adquirimos propiedades muy baratas (a precios de hoy); y luego de varios años trabajando ya hemos vendido propiedades en la que hemos triplicado el valor de compra.

-¿Cómo manejan la relación con inversores y qué buscan en sus socios estratégicos?

-Desde el punto de vista operativo, se producen reportes mensuales lo cuales se publican en nuestro website dándole a cada inversor acceso a su proyecto de forma privada. Luego un constante contacto personalizado en donde compartimos información del proyecto, la región, de los demás proyectos; dándole un panorama más amplio de donde está posicionada la compañía.

-Ahora estás dando un paso importante: la apertura de una oficina en Argentina. ¿Por qué decidiste expandirte de vuelta a tu país de origen?

-Un paso importante que afirma nuestro compromiso con los inversores. La combinación del porcentaje alto de las inversiones que vienen desde Sudamérica, reside en Bs As, y mis raíces.

Todos los sectores son muy rentables en Florida y el sureste de USA, según Jorge Ballarena

-¿Cómo será la conexión entre la oficina en Argentina y la operación en Estados Unidos?

-La oficina de Argentina y de Rep Dominicana es una extensión de la oficina de Florida. Ambas oficinas, cuenta con todos los servicios e información de la oficina central, la cual produce información en tiempo real de las operaciones.

-La inflación y las tasas de interés han impactado fuertemente el real estate a nivel global. ¿Cómo han manejado esos desafíos en Ballarena Capital Partners?

-La inflación y tasas impactan directamente a las inversiones de bienes raises. En nuestro caso, mitigamos estos puntos enfocándonos en mercados mas solidos que son mínimamente impactados por estas condiciones (como B2B, y el grupo social trabajador). Buscamos inversiones en regiones que no están saturadas y el sistema integrado nuestro nos da flexibilidad en todo el proceso desde compra de tierra hasta la construcción y administración.

-Con el auge de la sostenibilidad y la construcción ecológica, ¿cómo están innovando en este aspecto?

-Hemos logrado un balance saludable entre sostenibilidad y rentabilidad. En general en un mercado globalizado, hoy día hay alcance a muchas opciones tecnológicas y educativas que contribuyen al ahorro de recursos naturales. En USA cumplimos con LEED y en República Dominicana con EDGE (programa del IFC)

-Como fundador y CEO, ¿qué principios te guían a la hora de tomar decisiones clave?

-Visión a largo plazo: Siempre me esfuerzo por pensar más allá de las ganancias inmediatas y enfocar las decisiones en el futuro de la empresa. Esto implica tomar en cuenta cómo nuestras acciones hoy impactarán a largo plazo, tanto en el negocio como en la comunidad. Transparencia y honestidad: Creo firmemente en la importancia de ser transparente con todos los miembros del equipo, los inversores y nuestros clientes. Las decisiones se deben tomar basadas en hechos claros y en una comunicación abierta para generar confianza. Empoderamiento del equipo: Valoro mucho la colaboración y la capacidad de las personas para tomar decisiones dentro de sus áreas de responsabilidad. Escuchar a mi equipo, reconocer su experiencia y empoderarlos para tomar decisiones les permite crecer y también beneficia a la empresa. Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Las decisiones deben ser flexibles y capaces de adaptarse a nuevas circunstancias. En un entorno tan dinámico, es crucial estar dispuesto a aprender de los errores y ajustarse rápidamente cuando las condiciones cambian. Ética y responsabilidad social: Siempre busco tomar decisiones que no solo beneficien a la empresa, sino que también tengan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La responsabilidad empresarial es clave, y siempre trato de incorporar prácticas sostenibles y éticas en todos los aspectos de la operación. Innovación constante: La innovación es un motor clave en cualquier empresa exitosa. A la hora de tomar decisiones, me aseguro de que estemos comprometidos con la mejora continua y la búsqueda de nuevas oportunidades para diferenciarnos y avanzar.

-¿Qué consejo le darías a emprendedores argentinos que quieren desarrollarse en el sector inmobiliario, ya sea en el país o en el exterior?

-Como toda industria, deben tener pasión por bienes raices, pero sin llevarlo al nivel emocional. Es un sector muy lindo, a mí personalmente me ha dado muchísimos momentos alegres y he conocido muchísima gente que fueron relevante para poder hacer lo que hacemos.

-Mirando en retrospectiva, ¿qué significó para vos irte de Argentina y qué significa ahora volver con esta expansión?

-Irme de mi pueblo natal (Nicolas Bruzone y Del campillo), significo dejar lo conocido, toda mi familia, mis amistades, yendo a un lugar que solo lo veía por tv. Hoy luego de 24 años, expandirnos a Argentina, personalmente me enorgullece.