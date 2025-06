En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera (UIF) aumentó los umbrales para depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la Propiedad Inmueble y escribanos.

De este modo, el aumento del umbral de los reportes sistemáticos de Escribanos y del Registro de la Propiedad Inmueble indica que lo que se deberá declarar es 750 salarios mínimos equivalentes a aproximadamente 200.000 dólares.

En pocas palabras, lo que se modifica es la obligación de declarar el COTI -Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles- y con esta normativa, los escribanos sólo deberán reportar a la UIF operaciones de compra venta de vivienda que superen los 200.000 dólares.

En cada operación inmobiliaria, los corredores inmobiliarios, al igual que los escribanos, actúan como sujetos obligados con la responsabilidad de informar a la UIF sus operaciones a través del Sistema de Información de Operaciones (SRO). De esa forma, la actividad colabora en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando que las transacciones se realicen de manera transparente y legal.

Sin embargo, la obligación se limita a exigirles que declaren si los fondos provienen del terrorismo o del lavado de activos, sin brindar herramientas ni criterios claros para comprobar dicha procedencia. En la práctica, el proceso suele reducirse al llenado de planillas con información sobre el origen de los fondos del comprador, sin un control o análisis más profundo.

"Por este motivo, tanto inmobiliarias como escribanos celebramos la implementación de esta nueva normativa, ya que permite excluir del deber de información a ciertas operaciones. Al elevar el umbral a los u$s200.000, solo deberán reportarse aquellas transacciones que superen ese monto, lo cual representa un alivio significativo frente a una obligación que, en muchos casos, carecía de sentido práctico", explicó a iProfesional Sebastián Dbsie, martillero y corredor inmobiliario.

Con la nueva medida, las operaciones inmobiliarias que no estén por debajo de ese monto ya estarán bajo el sistema habitual de control y monitoreo, lo que reduce y facilita la carga administrativa de los registros y facilita la realización de transacciones de menor valor económico.

El real impacto en el mercado inmobiliario

"La suba del umbral para los reportes automáticos a la UIF a 750 salarios mínimos -equivalentes hoy a unos u$s200.000- es una medida que descomprime y agiliza muchas operaciones de compraventa, especialmente en el segmento medio y medio-alto del mercado. Hasta ahora, cualquier operación superior a 200 SMVM -alrededor de u$s50.000 a u$s55.000- debía ser reportada automáticamente por escribanos y registros, lo que sumaba burocracia, incertidumbre o directamente desalentaba movimientos que eran completamente lícitos, pero debían esperar validaciones o requerían explicaciones extras", explicó el consultor inmobiliario Daniel Bryn.

En relación al mercado inmobiliario, la medida:

Dinamiza operaciones : al elevar el umbral, se liberan del reporte automático una gran cantidad de operaciones de compraventa que representan una porción muy significativa del mercado actual. Esto puede facilitar la concreción de transacciones en un momento donde el mercado empieza a mostrar señales de reactivación.

: al elevar el umbral, se liberan del reporte automático una gran cantidad de operaciones de compraventa que representan una porción muy significativa del mercado actual. Esto puede facilitar la concreción de transacciones en un momento donde el mercado empieza a mostrar señales de reactivación. Mejora el clima de negocios : al reducir la fricción burocrática, mejora la experiencia tanto del comprador como del vendedor, y aporta agilidad a la tarea de los escribanos y los operadores inmobiliarios.

: al reducir la fricción burocrática, mejora la experiencia tanto del comprador como del vendedor, y aporta agilidad a la tarea de los escribanos y los operadores inmobiliarios. Alinea la norma con la realidad del mercado: en un contexto de inflación sostenida y revalorización en dólares de las propiedades usadas, el umbral anterior había quedado totalmente desactualizado.

¿Qué tipo de propiedades se verán más beneficiadas?

Departamentos de 2 y 3 ambientes usados en barrios de clase media y media-alta de CABA: Caballito, Villa Urquiza, Palermo, Belgrano, Almagro, entre otros.

en barrios de clase media y media-alta de CABA: Caballito, Villa Urquiza, Palermo, Belgrano, Almagro, entre otros. PH y casas en GBA , donde también el rango de valores suele estar por debajo de los u$s200.000, especialmente en zona oeste o sur.

, donde también el rango de valores suele estar por debajo de los u$s200.000, especialmente en zona oeste o sur. Compradores de primera vivienda: muchos ahorristas que estaban listos para comprar pero se frenaban por los requisitos formales, hoy pueden avanzar sin sentir que deben justificar cada paso como si estuvieran bajo sospecha.

En relación a los departamentos de pozo, el impacto no parece significativo. "Quien compraba en pozo o a través de fideicomisos tenía la ventaja de no declarar la propiedad porque el constructor, al recibir el dinero en cuotas no estaba obligado a declarar el origen de fondos hasta el momento de la escritura. De este modo, los inversores compraban, pagaban y antes de escriturar, vendían la unidad. Con ese mecanismo, siempre permanecían por fuera del circuito", destacó el desarrollador y consultor inmobiliario Juan Pablo Pinelli.

Sin embargo, la medida "impactará mucho en el usado, que es el producto que tiene mayor demanda porque tiene valores muy bajos", concluyó Pinelli.

La suba del umbral para reportar operaciones es otra de las medidas implementadas por el ejecutivo que el mercado inmobiliario celebra. Junto con la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y la eliminación del COTI el rubro inmobiliario siente que de a poco se eliminan trabas innecesarias para facilitar el acceso a la propiedad.