Las expensas en CABA volvieron a aumentar y ya superan los $200.000 en promedio

Durante el mes de mayo, las expensas en CABA se incrementaron en un 2,63% mensual en el mes de mayo y el valor promedio se ubica en $200.403, según el informe realizado por Octopus Proptech. Dentro de este, la plataforma detalló que el valor promedio de las expensas se tienen en cuenta todos los gatos del consorcio,

En el acumulado de enero-mayo del 2024, el ajuste de las expensas fue del 90,64%, en el que se registraron fuerte subas de manera mensual. Un ejemplo es el incremento del 26,07% en mayo. En el mismo acumulado del 2025, el ajuste fue menor: apenas un 10,24%, reflejando una desaceleración en los aumentos.

Siguen los aumentos en 2025, aunque lo hacen con un ritmo mucho menor a 2024

"El contraste es muy fuerte: el año pasado a esta altura las expensas ya se habían ajustado más de un 90%, mientras que este año el acumulado es de poco más del 10%. Cabe mencionar que el contexto sigue cambiante y hay rubros, como los servicios públicos, que podrían volver a presionar al alza", resaltó el fundador y director ejecutivo de Octopus Proptech, Nicolás Baccigalupo.

En el caso de analizar detalladamente en el rubro 1, el cual incluye sueldos y cargas sociales, se registró una caída: la incidencia en el valor fue del 23,92%. En enero, el porcentaje que correspondía al rubro 1 fue del 30,62%, seguido por febrero (28,01%), marzo (23,89%) y abril ( 24,56%) .

"Estos números en alza de los meses de enero y febrero reflejan que este aumento porcentual solo se debe al pago del aguinaldo. Mientras que los meses de marzo, abril e incluso mayo ya muestran un descenso y equilibrio de este porcentual en el valor total", resaltaron desde Octopus Proptech.

Con respecto al rubro 2, el cual incluye servicios y gastos variables del consorcio, en mayo tuvo un incremento del 14,12%. Frente a esto, el director ejecutivo de Octopus Proptech indicó que en los próximos meses podría verse un "aumento progresivo".

"Puntualmente, dependiendo de la zona y del tipo de calefacción que tenga cada edificio. Es un gasto que puede representar una parte significativa de las expensas, sobre todo en consorcios con calefacción central o agua caliente por caldera" aseguró Baccigalupo.

Cómo se componen las expensas en mayo

Las expensas en mayo se componen de la siguiente forma:

Mantenimiento de partes comunes: 16,5%

Trabajos de reparación (en unidades funcionales ): 6,96%

Seguros: 11%

Otros ( contiene gastos extraordinarios o no recurrentes): 14,6%

Gastos de limpieza: 2,46%

Abono de servicios: 17,01%

"Aunque en mayo las expensas mostraron una baja respecto del mes anterior, el análisis de los rubros deja en claro que varios componentes clave siguen en alza, y que el escenario de costos se mantiene muy dinámico para los próximos meses", concluyeron desde Octopus PropTech.

Las claves para frenar las subas en las expensas

"Las expensas en la Ciudad no paran de crecer", advierte Martín Eliçagaray, especialista en Tecnología aplicada a la Propiedad Horizontal y fundador de Simple Solutions. "La morosidad está creciendo, y con ella, la preocupación de propietarios e inquilinos que ven cómo se encarece mes a mes la vida en comunidad".

Para el especialista, el fenómeno tiene raíces claras. "No es casual ni aislado. El incremento sostenido de las expensas responde directamente a la inflación y, en menor medida, a la quita de subsidios en servicios esenciales. Si los consorcios no toman decisiones urgentes y eficientes, esta tendencia no solo va a continuar, sino que probablemente se agrave".

Frente a este escenario, Eliçagaray propone una serie de medidas para mitigar el impacto. "La clave está en una gestión más activa y consciente. Los propietarios deben involucrarse, participar en las asambleas, revisar contratos, cuestionar presupuestos y buscar alternativas más económicas para los servicios comunes. Muchas veces, cambiar de proveedor o renegociar condiciones permite ahorrar sin perder calidad".

Además, destaca el rol de la tecnología en la eficiencia del edificio. "Hoy existen herramientas accesibles que permiten optimizar recursos: sistemas de iluminación LED, temporizadores, automatización de calderas y bombas de agua, sensores inteligentes en zonas comunes... todo ayuda a reducir el gasto sin resignar confort."

Otra de las estrategias que recomienda es evaluar la tercerización de ciertos servicios. "Delegar tareas como limpieza o seguridad en empresas especializadas puede disminuir los costos fijos del consorcio y mejorar el control del gasto."

Para cerrar, el especialista es contundente: "Las expensas van a seguir subiendo si no hacemos nada. Pero con organización, participación y tecnología, es posible cambiar el rumbo. No se trata solo de números: es una forma de cuidar nuestros hogares."