Guía definitiva para saber cuánto debés invertir para remodelar tu baño y dejarlo como nuevo

Aunque a ritmo lento, el sector de la construcción muestra indicios graduales de recuperación respecto a los niveles de 2024: el último registro del Índice Construya (IC) revela que –en junio– el volumen vendido de productos para la construcción creció 15,5% respecto al mes anterior, en la serie desestacionalizada. En tanto, en la comparación interanual, la suba de este indicador fue del 14,4% en el sexto mes del año, mientras que aumentó 11,1% en el acumulado del primer semestre respecto del mismo período del año anterior.

Este índice refleja las variaciones en ventas de productos elaborados por empresas líderes del sector que conforman el Grupo Construya, integrado por fabricantes de ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos. Según analizaron desde esta agrupación, "a medida que transcurre el año, se consolida un proceso de recuperación muy gradual de la demanda de insumos para obras residenciales".

Si bien gran parte de este movimiento puede explicarse por los desarrollos inmobiliarios con obras en marcha, las refacciones hogareñas y la actividad derivada del incremento de las operaciones de compraventa de unidades en stock también impulsan el mercado de materiales de construcción.

Desde aplicar una mano de pintura hasta encarar remodelaciones integrales, toda adquisición y mantenimiento de un inmueble implica tener que realizar algún grado de intervención. También, con el transcurso de los años las tendencias en decoración y diseño evolucionan, lo que lleva a renovar los ambientes con cierta periodicidad.

De todas las refacciones posibles a realizar en una vivienda, la del baño está entre las obras que demandan mayor cantidad de ahorros de la economía familiar. Pero, a su vez, se ubica entre las inversiones más apreciadas. La arquitecta Luisina Paz, especializada en obras de remodelación residencial, expresó: "A pesar del contexto económico actual y el aumento en los costos de la construcción, remodelar un baño sigue siendo una inversión estratégica, sobre todo si presenta fallas técnicas o es muy antiguo. El baño es uno de los espacios más utilizados de la vivienda, y también uno de los que más revaloriza la propiedad. Por eso, optimizar su funcionalidad, renovar las instalaciones y mejorarlo estéticamente no solo aporta confort en el uso diario, también valoriza al inmueble".

La remodelación del baño es una de las obras hogareñas que más dinero demanda

Paso a paso

Antes de encarar la remodelación del baño hay que tener claro si solo se reciclarán o reemplazarán algunos accesorios, revestimientos o sanitarios o si se avanzará con una intervención integral "a fondo". Marcelo Cobe, dueño de Decor Express, empresa dedicada a la realización de refacciones y comercialización de productos de este rubro, destacó que es aconsejable coordinar una visita "para conversar lo que a la persona le gustaría hacer y poder recomendar diferentes opciones. Luego, según esto, se planifica la obra, cuánto tiempo requerirá, cuánto se va gastar y qué es lo que se hará".

La arquitecta Paz señaló la importancia de hacer un anteproyecto y evaluar el estado actual del baño para detectar posibles problemas técnicos, como humedad, filtraciones o instalaciones deterioradas ya que "no conviene avanzar con una mejora estética sin haber resuelto primero los inconvenientes de base".

Guía para presupuestar

Según estimó Cobe, los costos de mano de obra, incluyendo los materiales gruesos (arena, cemento y caños) para remodelar un baño clásico rondan los u$s3.000, monto al que hay que sumarle el de los productos que el cliente seleccione. "Especificar costos es complejo porque los valores varían muchísimo. Si se opta por accesorios generales de rango medio, el costo ronda entre los u$s3.000 y u$s4.000. Obviamente, cuando se eligen cosas más exclusivas, esos valores cambian; por ejemplo, el precio de una grifería monocomando para una pileta de baño varía entre $100.000 y $2 millones", especificó el comerciante de Villa Urquiza.

A pedido de iProfesional, la arquitecta Paz preparó un presupuesto con valores orientativos –desagregados según el nivel de terminaciones– para la remodelación de un baño de aproximadamente 4 m². De este se desprende que en junio se necesitaron entre u$s5.000 y u$s17.000 aproximadamente para realizar una renovación profunda, aunque los valores pueden variar según la terminación elegida, la calidad, la disponibilidad de materiales y las condiciones específicas de cada obra.

Este trabajo incluyó los costos actualizados de los materiales, de la mano de obra y de los honorarios profesionales para obras en CABA:

La remodelación de un baño premium puede costar más de 20 millones

Sobre las mejores opciones para adquirir los productos y materiales para la refacción del baño, Guadalupe García Posse, diseñadora de interiores y socia de la empresa Remodelaciones Integrales, comentó: "Siempre recomiendo a los clientes manejarse inicialmente con internet como termómetro de mercado, sobre todo en alguna plataforma de venta que permita comparar costos entre varias marcas y vendedores. En caso que prefieran ver personalmente algún producto antes de comprarlo, los derivo a showrooms donde las marcas y los distribuidores exponen sus materiales y saben asesorar correcta y puntualmente a los compradores".

Los mejores estilos y diseños de baño

Las tendencias en remodelación de estos ambientes de la casa apuntan a la instalación de duchas con mampara (en reemplazo de las bañeras) y la colocación de mobiliario suspendido para optimizar el espacio y facilitar la limpieza. También, la elección de revestimientos grandes, neutros y de fácil mantenimiento, así como al maximalismo y que haya mucha textura en las paredes.

A su vez, en general, los nuevos baños incluyen amplios espacios de guardado, el mejoramiento de la ventilación natural o la incorporación de extractores para evitar condensación y hongos, y propuestas de iluminación funcional, con luces led y espejos retro-iluminados, como opción decorativa y práctica.

Opciones para todos los bolsillos

Para poder bajar los costos y tiempos de obra, Cobe mencionó que "cuando los sanitarios, la pileta y la bañera se encuentran en buen estado, es posible enlozarlos porque realmente quedan como nuevos". Para renovar las paredes, recomendó la colocación de placas acrílicas o, si los azulejos originales están bien, "pintarlos con un producto epoxi".

Los costos de mano de obra, incluyendo los materiales gruesos para remodelar un baño clásico rondan los u$s3.000

En tanto, las claves para ahorrar costos que señaló Paz, comprenden:

Definir prioridades desde el inicio: determinar qué es imprescindible (reemplazar cañerías o revestimientos dañados, por ejemplo) y qué es postergable (cambiar una grifería o mobiliario si aún están en buen estado).

Mantener la distribución existente: si bien muchas veces no se evita el reemplazo de instalaciones, conservar la ubicación de los desagües y la canalización de cañerías ayuda a reducir gastos.

Si los revestimientos están bien adheridos y sin daño, existen diferentes alternativas para modernizarlos sin necesidad de demoler (pinturas específicas, microcemento o placas de PVC aptas para zonas húmedas, entre otras).

Comprar los productos con anticipación y aprovechar promociones, aunque es importante organizar las compras por etapas de obra para evitar acopiar materiales durante mucho tiempo y reducir de este modo el riesgo de pérdida o rotura.

Cotizar en más de un comercio y evaluar dónde conviene comprar, teniendo también en cuenta los gastos de transporte y logística.

Evitar cambios durante la obra, ya que esto suele generar más gastos y contratiempos.

Contar con asesoramiento profesional, buen diseño y planificación permite "optimizar recursos y evitar errores que terminan saliendo más caros"

Sin embargo, García Posse desaconsejó las soluciones "que se asocian a un lavado de cara" del baño porque estas conllevan varios riesgos en relación a las garantías. En estos casos "es muy frecuente que haya reclamos posteriores del cliente, ya sea porque lo que se hizo no resultó como imaginaba, el color no quedó igual o el material no respondió bien al arreglo, por ejemplo".

Un baño bien resuelto no depende solo del presupuesto, sino de cómo se diseña, planifica y ejecuta

Y Paz agregó: "Hay que invertir de forma inteligente, priorizando el uso, la durabilidad y la funcionalidad espacial. En resumen, un baño bien resuelto no depende solo del presupuesto, sino de cómo se diseña, planifica y ejecuta".

En cuanto al plazo de obra, la remodelación de un baño puede requerir de dos a ocho semanas de trabajo. Esto dependerá del alcance del proyecto (parcial o integral), del tamaño del ambiente y de la coordinación entre los distintos gremios y proveedores; también, de las condiciones climáticas y de la ventilación para que los materiales húmedos puedan secar.