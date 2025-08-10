Así será el nuevo polo urbano a cielo abierto de Bella Vista, con comercios, oficinas y restaurantes

El noroeste del Gran Buenos Aires sigue consolidándose como uno de los focos más dinámicos del desarrollo urbano y comercial del conurbano bonaerense. En ese contexto, Bella Vista Plaza se proyecta como un nuevo hito arquitectónico sustentable, funcional y comercial en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel. Se trata de un centro comercial mixto que reúne locales comerciales, espacios gastronómicos y oficinas, desarrollado por Luparello Desarrollos y diseñado por el Estudio Belén Astoul Bonorino, con la comercialización a cargo de la inmobiliaria Astoul Bonorino.

La propuesta, que requirió una inversión de más de u$s6.000.000, está pensada para responder a la creciente demanda de servicios y espacios de calidad que acompaña al fuerte crecimiento demográfico de la zona. "Bella Vista es un lugar que crece y se transforma. En los últimos años, surgieron muchas urbanizaciones y cada vez más familias eligen vivir acá. Eso trajo una demanda natural de servicios, espacios de trabajo y lugares para disfrutar cerca de casa", explicó en exclusiva a iProfesional Daniel Luparello, director de Luparello Desarrollos.

Con fecha de inauguración prevista para fines de octubre, Bella Vista Plaza ocupará un punto neurálgico: a metros de la estación de tren Bella Vista (ramal San Martín) y a cinco minutos del Camino del Buen Ayre, con rápido acceso a la Autopista del Oeste y Panamericana. Esta conectividad estratégica permite ampliar su radio de influencia y posicionarse como una alternativa atractiva para quienes buscan trabajar o emprender sin necesidad de trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires.

En términos arquitectónicos, el complejo apuesta a una estética contemporánea que prioriza la integración con el entorno. "Diseñamos un polo comercial con el estilo de los centros a cielo abierto, rodeado de vegetación, combinando hormigón, madera y aluminio. Buscamos seguir las nuevas propuestas que priorizan sostenibilidad e integración con el medioambiente", señaló Luparello.

Bella Vista Plaza contará con 16 locales, 18 oficinas y 3 espacios gastronómicos

Entre los aspectos destacados del diseño se encuentran las terrazas al aire libre, grandes superficies vidriadas, amplios espacios verdes y un enfoque sustentable que incluye: doble muro para aislación térmica, iluminación LED, equipos inverter para climatización y sistema de reutilización de agua de lluvia para riego.

El 70% de los espacios ya confirmados en locales, oficinas y gastronomía

El proyecto contará con 16 locales comerciales (de entre 114 y 125 m²), 18 oficinas o estudios (de 35 a 85 m²), 3 espacios gastronómicos (de 180 a 320 m² cubiertos y terrazas de hasta 200 m²), estacionamiento propio y áreas comunes que invitan a la permanencia y circulación fluida entre los distintos sectores.

Desde la desarrolladora destacan que el 70% de los espacios ya están confirmados. "Tuvimos una preventa muy exitosa y hoy estamos enfocados en el alquiler de los distintos espacios.", contó Luparello.

Aunque algunas marcas están en etapa de negociación, se confirmó la llegada de rubros clave como heladería, café restó, dietética, amoblamientos, centro odontológico, tienda de tecnología, inmobiliaria y agencia de viajes. "Las franquicias que vienen a conocer el proyecto se sorprenden por el avance de la zona y la cantidad de potenciales clientes. Bella Vista aún está fuera del radar comercial de muchos, pero queremos cambiar eso", remarcó.

El proyecto también se adapta a diferentes necesidades de inversión: si bien la etapa de venta en pozo ya fue cerrada, aún quedan unidades de reventa disponibles a valores que rondan los u$s2.400 el metro cuadrado.

"Hay locales que cuentan con espacios al aire libre para instalar mesas y sillas, y eso eleva su valor. También los locales del frente tienen mayor visibilidad. Todos tienen la misma superficie (120 m² en dos plantas), salvo los gastronómicos, que pueden llegar hasta 300 m² más terraza", detalló Luparello.

Bella Vista Plaza abrirá a fines de octubre a metros de la estación Bella Vista

Sobre la evolución de la obra, desde la desarrolladora confirmaron que el proyecto se encuentra en su etapa final. Algunas unidades ya comenzaron los trabajos de instalación, mientras se preparan para la apertura general hacia fin de octubre.

"Estamos convencidos de que la respuesta de la comunidad será muy positiva. Bella Vista Plaza será el primer centro comercial de su estilo en Bella Vista, ofreciendo un formato de cercanía que se transformará en un punto de encuentro para comprar, trabajar, reunirse con amigos o simplemente disfrutar un café en un entorno natural", concluyó Luparello.