Creció la compraventa de propiedades en CABA y el m2 alcanzó su valor más alto en cuatro años

Un relevamiento de Mercado Libre subrayó que la demanda de inmuebles creció más del 40% en la primera mitad del año y los precios treparon un 8%

De la mano de los créditos hipotecarios, la compraventa de propiedades en CABA creció de forma sostenida en el primer semestre del año. A la par, el precio del metro cuadrado también subió y alcanzó su valor más alto en cuatro años.

Así lo muestra un relevamiento de Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés, que también refleja esta tendencia en los datos de julio.

"Durante la primera mitad del año, la demanda (medida por contactos en las publicaciones) de compraventas en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 44% en la plataforma", indicó el estudio, que agregó: "El precio promedio del metro cuadrado subió 8% en comparación con junio de 2024 y superó los u$s2.500, el nivel más alto desde fines de 2021".

"En Córdoba, el valor promedio del metro cuadrado llegó a u$s1.400 y en Rosario a u$s1.800, con incrementos sostenidos en los últimos 12 meses", agregó.

En julio, el precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado de departamentos en AMBA mostró un aumento interanual de 8,1% y en casas de 1,7%, detalló el informe, que repasó cuánto aumentaron interanualmente los departamentos según la zona del AMBA:

CABA: 9,2%,

GBA zona norte: 5,8%

GBA zona oeste: 4,5%

GBA zona sur: 4,2%

El valor promedio del m2 en las distintas zonas del AMBA

"Entre los municipios, Pilar lideró el aumento del metro cuadrado en casas con una suba interanual de 12,2%. En la Ciudad de Buenos Aires, Paternal fue el barrio que encabezó las subas en departamentos con 12,3%. Además, la demanda de departamentos en CABA creció 15,4% entre junio de 2024 y junio de 2025", detalló.

Cuánto aumentó el m2 en julio, según cada región del AMBA

Al analizar los precios de venta de los departamentos, los valores en dólares por metro cuadrado mostraron subas del 1,2% en GBA Norte, 0,7% en GBA Oeste, 0,8% en GBA Sur y 1,7% en CABA en la comparación mensual.

En el mismo período, las casas registraron incrementos del 1,4% en GBA Norte, 0,5% en GBA Sur y 0,4% en GBA Oeste, mientras que en CABA no se observaron cambios.

En tanto, en la variación interanual, el precio en dólares por m² de los departamentos aumentó un 8,1% en promedio. Por zona, las subas fueron del 9,2% en CABA, 5,8% en GBA Norte, 4,5% en GBA Oeste y 4,2% en GBA Sur.

El incremento fue más moderado en las casas, con una variación promedio del 1,7%. Por zona: +0,2% en CABA, +2,5% en GBA Norte, +2,8% en GBA Oeste y +0,9% en GBA Sur.

Los precios de venta de las casas en el AMBA, región por región

Cuánto aumentaron los alquileres en el AMBA

En tanto, al analizar el precio de los alquileres, el informe detalló que en términos intermensuales, los precios a valores constantes subieron un 3,3% en promedio. Por región, las subas fueron del 3,2% en CABA, 4,7% en GBA Oeste, 1,7% en GBA Sur y 3,7% en GBA Norte.

En cuanto al alquiler de casas, el precio por m² registró un aumento promedio del 8,3%. Los incrementos fueron del 6,1% en CABA, 8,8% en GBA Norte, 13,4% en GBA Sur y 11,6% en GBA Oeste.

El precio de alquiler por m2, según cada región del AMBA

Con respecto a la variación interanual de los alquileres, en los departamentos se observaron subas interanuales del 35,3% en CABA, 30% en GBA Norte, 56,3% en GBA Sur y 67,4% en GBA Oeste.

En cuanto a las casas, los aumentos en precios a valores constantes fueron del 42,7% en CABA, 23,5% en GBA Norte, 33,2% en GBA Sur y 58,1% en GBA Oeste.