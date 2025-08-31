El sobrestock de lotes se explica por el crecimiento acelerado de los últimos años. Opciones que combinan comodidad, ubicación y precios

El partido de San Vicente tuvo un crecimiento demográfico explosivo por el desarrollo del "corredor verde" sobre la Ruta 58, entre San Vicente y Canning. Sin embargo, el "boom" inmobiliario que se vivió durante la pandemia, impulsado por la búsqueda de espacios verdes y calidad de vida, ha mermado, y esto se evidencia en la gran disponilidad de terrenos a la venta

"Esto no significa que el mercado esté en crisis, sino que ha entrado en una fase más racional. La oferta se ha incrementado y la demanda, si bien se mantiene, ya no es tan agresiva. Esto genera un escenario donde se negocia con más flexibilidad y aparecen oportunidades que antes eran impensables", indica Gonzalo RIco, martillero, corredor inmobiliario y CEO Housfin.

La situación inédita también se explica por el sobrestock de lotes en algunas zonas producto del crecimiento acelerado de los últimos años, dónde muchos proyectos lanzaron varias etapas de forma simultánea.

Ahora, con una demanda más selectiva, el stock se acumula y los desarrolladores optan por liquidar los lotes a precios más competitivos.

Santa Clara al Sur, en San Vicente, es un desarrollo que ofrece lotes con valores desde u$s22.000 hasta u$s32.000

También porque hay muchos proyectos nuevos con precios de lanzamiento para captar los primeros inversores y financiar las obras iniciales.

El otro Canning: así son los terrenos más económicos del mercado

Los terrenos que se ofrecen a precios más accesibles suelen tener algunas características en común:

Por un lado, la ubicación, ya que generalmente se encuentran en zonas más alejadas de los centros comerciales de Canning, adentrándose más en el Corredor Verde Canning-San Vicente.

También puede tratarse de barrios que aún están en plena etapa de desarrollo. "Esto significa que quizás los servicios de luz, gas, agua y cloacas estén disponibles pero aún en fase de conexión final y las calles pueden no estar totalmente pavimentadas", destaca Gonzalo Rico.

En relación a las medidas, suele tratarse de lotes más chicos que los tradicionales los cuáles miden 800 m², rondando los 500 a 700 m².

Además, si bien se encuentran en zonas de crecimiento, es posible que el acceso directo desde la ruta principal no sea óptimo, requiriendo un par de kilómetros por caminos secundarios", señala Rico.. No obstante, la conexión con la Autopista Presidente Perón y la Ruta 6 sigue siendo un atractivo importante para toda la zona.

Opciones inmobiliarias que combinan comodidad, ubicación y diferentes rangos de inversión

Canning ofrece alternativas para todos los gustos: desde barrios cerrados con completas áreas deportivas y de recreación hasta opciones más accesibles en loteos abiertos.

En La Magdalena, los terrenos arrancan en los 60.000 dólares

"El valor por m² no ha tenido una caída abrupta en la mayoría de los casos. La principal diferencia con 2024 es la mayor cantidad de opciones y la posibilidad de acceder a mejores condiciones de pago, algo que no ocurría cuando la demanda superaba ampliamente a la oferta", cuenta Gonzalo Rico

Barrio La Magdalena ofrece una propuesta única porque se trata de una reserva privada que combina forestación centenaria, bosque nativo y ecoparque en amplios espacios abiertos para vivir en contacto pleno con la naturaleza.

"Se trata de un barrio consolidado con excelente infraestructura y los terrenos tienen un valor a partir de los u$s60.000, con posibilidad de financiación y aptos para crédito del Banco Ciudad", destaca Mariano Otálora, vicepresidente de Sat Group, empresa que lleva adelante el desarrollo.

Con superficies desde 630 m² hasta más de 1.500 m², se pueden elegir ubicaciones frente a lagunas, vista al bosque o con forestación centenaria. También internos centrales o cercanos a amenities.

Por su parte, Bell Barri es un barrio que presenta áreas deportivas con canchas de tenis, fútbol y paddle. Además, cuenta con una senda aeróbica de un kilómetro de extensión, pista de patines y roller, bicisenda y Gym al aire libre. La oferta se completa con un mini estadio cubierto para diversas actividades y espacios de cowork. Bell Barri ofrece lotes, desde los 600 m2, a 40.000 dólares.

Estancia Villa Maria es un desarrollo urbanístico y hotel boutique que combina la vida rural con el confort moderno

Una opción más accesible es el barrio Gaviotas, con un loteo de concepto abierto. Se encuentra sobre la ruta 52, cercano al centro de Canning, y tiene un valor de mercado en el orden de los u$s40.000 o u$s45.000 en adelante.

La Estancia Villa María, ubicada en Ezeiza, Canning con salida directa a la autopista, es un desarrollo urbanístico y hotel boutique que combina la vida rural con el confort moderno.

Concebido en una antigua estancia, con un predio de 650 hectáreas, ofrece un entorno campestre inigualable. Se caracteriza por su arquitectura estilo Tudor-Normando, un extenso parque diseñado por Benito Carrasco, y una variedad de actividades recreativas como golf, polo, equitación y tenis. Se puede acceder a lotes amplios de 1000 a 4000 m2 a un valor aproximado entre u$s32.000 a 50.000 dólares.

Barrio Santa Clara al Sur, en San Vicente, es un desarrollo que ofrece lotes con valores desde u$s22.000 hasta u$s32.000. Tiene una gran laguna central y si bien los servicios y amenities están en desarrollo, su potencial de crecimiento es muy alto. porque "el valor por metro cuadrado es de los más competitivos de la zona", señalan desde Housfin.

Y en Fincas de San Vicente, un mega barrio con distintas fincas, -chica, joven, etc.-, los precios tienen una variación muy amplia y es posible encontrar lotes desde u$s20.000 a u$s35.000 en las zonas más alejadas del centro del club. Se trata de un barrio muy consolidado, con una gran infraestructura deportiva y de servicios.

En Fincas de San Vicente, los precios tienen una variación muy amplia

"Estos valores son una excelente oportunidad para quienes buscan entrar en el mercado con una inversión controlada. El consejo es visitar los proyectos, verificar el estado de las obras y las conexiones de servicios, y negociar las condiciones de pago. El momento es propicio para conseguir un buen precio en una zona que, a mediano plazo, seguirá valorizándose", destacó Gonzalo RIco.

La tendencia general no muestra una baja masiva de precios en los terrenos de Canning y San Vicente. Sin embargo, lo que sí se observa es una estabilización de los valores y, en algunos casos, una mayor oferta de oportunidades y promociones por parte de los desarrolladores.