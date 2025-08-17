Oportunidad para la clase media: en qué barrios de Zona Norte hay lotes desde u$s20.000 y con cuotas

Ante la escasa demanda y la sobreoferta de lotes, aparecen opciones que pueden considerarse como una oportunidad. Valores y opciones de financiación

Desde hace por lo menos un año, la venta de terrenos en zona norte cayó en picada. Según algunos corralones de la zona, los precios de los materiales elevaron en un 25% el valor de la construcción por lo que la demanda de terrenos low cost y tope de gama se desaceleró.

"Esa situación revalorizó otro tipo de productos como el usado que, impulsado por la disponibilidad de créditos salió a la cancha nuevamente", explica Ariel Córdoba de la inmobiliaria homónima.

En ese contexto de escasa demanda y sobreoferta de lotes, aparecen algunas opciones que pueden considerarse como una oportunidad no sólo por los bajos costos de ingreso sino también por las posibilidades de financiamiento.

Lotes accesibles en uno de los municipios con más crecimiento del GBA Norte

Escobar ha demostrado ser un municipio muy atractivo, siguiendo la línea de los desarrollos de Zona Norte y experimentando, sobre todo luego de la pandemia, un crecimiento sostenido ofreciendo una amplia variedad de barrios en venta, además de centros comerciales, hospitales y museos.

En líneas generales, en la localidad de Escobar, las oportunidades se encuentran en loteos nuevos de barrios abiertos que cuentan con servicios y mejoras. "Se trata de terrenos de 800m2 que oscilan entre u$s45.000 y u$s60.000 y se puede pagar un anticipo del 40% y el saldo en 24 cuotas fijas en dólares", señala el martillero público Federico Vinelli.

Oportunidades para comprar tierra sin gastar una fortuna

Uno de los desarrollos más económicos es San Jerónimo I en Escobar. Si bien se trata de un barrio ya consolidado, aún quedan algunos lotes disponibles con entrega inmediata por un valor que parte de los 25.000 dólares.

En la misma zona se está desarrollando San Jerónimo II, un barrio en desarrollo, con un 80% de lotes vendidos y un valor de contado de u$s15.000. financiado mediante un anticipo de u$s10.000 y 24 cuotas de 500 dólares.

Pilar: oportunidades de lotes baratos en medio de un mercado en pausa

San Benicio, un barrio semicerrado sobre la ruta 25 a 2,5 km del centro de Pilar, ofrece lotes desde 375 m2 con un único acceso de entrada y salida al barrio y perímetro cercado.

"El barrio está emplazado en un zona de gran potencial para el desarrollo de barrios semicerrados dónde no se pagan expensas. San Benicio surge luego del éxito de los Barrios San Jerónimo I y San Jerónimo II", destacó Ariel Córdoba.

El valor de contado de un lote es de u$s20.000 y se puede financiar con un anticipo de u$s10.000 y 30 cuotas de u$s500 con entrega en 36 meses luego de comenzada la obra.

San Juan Bautista, en Villa Rosa, Pilar: se trata de un barrio en desarrollo, próximo a entregarse, y un valor de contado u$s25.000 con financiación a través de un anticipo de u$s7.000 y 40 cuotas de 725 dólares.

San Pablo Chico, la nueva propuesta residencial de Eidico, es un barrio privado a la altura del km 50 de la panamericana ramal Pilar, lindero a Santo Tomas y San Pablo.

Está ubicado a pocos kilómetros del shopping Palmas de Pilar y del Hospital Austral y cercano a colegios bilingües y universidades.

Tiene 22 hectáreas totales y 208 lotes con una superficie promedio por unidad de 625 metros cuadrados. Además, posee un área deportiva compuesta por un SUM, cancha de paddle, cancha de tenis y fútbol. Los lotes que están a la venta tienen un precio final de 25.000 dólares.

La venta de terrenos en zona norte ha sufrido una caída significativa durante el último año debido al aumento de los costos de construcción. Sin embargo, este escenario también abre nuevas oportunidades para acceder a terrenos más económicos, especialmente en zonas en desarrollo o con características particulares que los hacen más accesibles. Así, quienes buscan alternativas más asequibles pueden encontrar opciones interesantes para invertir o construir a futuro.