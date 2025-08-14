Las expensas en CABA suben más que la inflación y 17 de cada 100 unidades acumulan deuda
Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires registraron un aumento del 4,8% en julio, con un incremento interanual del 49% respecto a los $188.919 promedio de julio de 2024, superando la inflación del mes, que fue del 1,9% y alcanzó un 36,6% interanual, según informó el INDEC.
En este contexto, en julio la expensa promedio en CABA fue de $281.516 y registró una suba del 4,8% respecto a la expensa promedio de junio que fue de $268.591, según un relevamiento de ConsorcioAbierto entre 12.000 consorcios que utilizan su plataforma.
El rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementó un 1,5%.
Cuáles son los principales gastos en los consorcios
Según el análisis, los cinco principales gastos de los consorcios en CABA en julio corresponden a:
- Personal y sueldos:
Representa el 38% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 37%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 16%, evidenciando economías de escala.
- Gastos operativos y de mantenimiento:
Representa en promedio un 27%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 25% en edificios pequeños y aumenta hasta 52% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.
- Servicios públicos:
Este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto del 13%-15%, manteniéndose bastante estable independientemente del tamaño del consorcio.
- Gastos administrativos, bancarios e impositivos:
Corresponde a un 12,5% del total, disminuyendo al 8% en edificios grandes.
- Mantenimiento extraordinario y obras:
Representa un 7-8% del total, apenas disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del edificio.
De cada 100 unidades, 17 registran deuda en CABA y Buenos Aires
En un edificio, el 17% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 17 deben. Esto es igual en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, y una tendencia que se ha sostenido a lo largo de todo 2024 y se mantiene en 2025.
En PBA, las expensas aumentaron un 79,6% interanual, alcanzando un promedio de $133.510 en julio (un 5% más que en junio). En esta franja, el principal gasto sigue siendo personal y sueldos, con un promedio del 37%, que disminuye al 27% en edificios grandes; esta carga salarial es ligeramente superior a la de CABA, probablemente por diferencias salariales o estructuras contractuales.
Los gastos operativos y de mantenimiento representan entre el 25% y 42% del total, aumentando con el tamaño del consorcio, siguiendo una tendencia similar a la observada en CABA.
"La proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece mes a mes, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés", explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.
En julio, la tasa de interés promedio fue del 5% en CABA y del 6,4% en la Provincia de Buenos Aires. "Estos niveles refuerzan la necesidad de mecanismos de seguimiento más precisos y acuerdos de pago sostenibles para evitar que el monto adeudado siga escalando", explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.