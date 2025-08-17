Mientras el alquiler temporario pierde fuerza en el país, la ciudad de la Florida seduce con Brickell, la zona con mayor ingreso promedio por renta corta

Mientras la rentabilidad de los alquileres temporarios en Argentina se encuentra en niveles más bajos que años anteriores, Miami se consolida como una alternativa sólida para quienes buscan ingresos por renta flexible y valorización de su inversión. Los desarrollos Domus Brickell Park y Domus Brickell Center combinan ubicación estratégica, diseño y servicios de hotelería de alto nivel, ofreciendo oportunidades atractivas para compradores e inversores argentinos que buscan proyección en dólares.

"Miami es un mercado global en crecimiento constante, con una demanda sólida tanto de residentes como de turistas", señaló Juan Carlos Tassara, cofundador de Edifica, en una entrevista exclusiva con iProfesional durante la Expo Real Estate organizada por el Grupo SG el pasado 13 y 14 de agosto. "Elegimos esta ciudad para desarrollar nuestros proyectos en Estados Unidos porque combina estabilidad económica, alta rentabilidad en renta corta y un entorno que sigue atrayendo inversión internacional", agregó Tassara.

Miami, oportunidades y rentabilidad para inversores argentinos

Los desarrollos Domus Brickell Park (171 unidades) y Domus Brickell Center (579 unidades) son la apuesta de North Development, una alianza entre Oak Capital y la peruana Edifica, con arquitectura de Zyscovich y MC+G e interiorismo de Urban Robot Associates. Ambos proyectos se ubican en el corazón de Brickell, el epicentro financiero y urbano de Miami, y están diseñados para combinar el uso residencial con la renta flexible, integrando servicios de hotelería de alto nivel, espacios de coworking, piscina, bar en la azotea, gimnasio, restaurante, valet y conserjería.

Domus Brickell Park, que ya alcanzó su altura máxima, se encuentra en fase de ventas con precios que arrancan en u$s634.900 y superan el millón de dólares. Las unidades incluyen estudios y departamentos de 1 y 2 dormitorios, con superficies de 40 a 80 metros cuadrados. Su final de obra está previsto para noviembre o diciembre de este año, y a continuación comenzará la "marcha blanca", el período de prueba que se usa para ajustar la operación antes de recibir a los primeros inquilinos.

Domus integra plataformas como Airbnb, Booking y Expedia para maximizar visibilidad y ocupación

Domus Brickell Center, con 35 pisos y 579 unidades, se entregará en 2027 y ofrecerá residencias tipo flats con servicios completos de hospitalidad. Las amenidades incluyen rooftops con piscina, gimnasio, espacios de coworking, bar en la azotea, restaurante, valet y conserjería.

"La elección de Brickell no es casual", explica Tassara. "Se trata de la zona con mayor ingreso promedio por renta de corto plazo en Miami, superando ampliamente incluso a Downtown o Wynwood. Cuando uno invierte en real estate, la primera recomendación es ubicar la propiedad en un área donde la ocupación multiplicada por la tarifa promedio sea la más alta posible. Brickell lo cumple con creces".

Más allá de la ubicación estratégica, los desarrollos de Domus se benefician de un contexto favorable en Miami. Tassara destaca la conectividad aérea, con vuelos directos a múltiples destinos internacionales, y el clima, con 340 días de sol al año, que seduce tanto a turistas como a residentes. A esto se suma la estabilidad fiscal y la solidez económica de Florida.

"Antes, Florida era para el norteamericano un destino de vacaciones o retiro, no para vivir y trabajar. Pero eso cambió. Hoy se mudan 250.000 personas por año, y buena parte de ellas son empresarios norteamericanos de alto poder adquisitivo que trasladan sus compañías. Estas empresas generan empleo calificado y consolidan la demanda de vivienda", describe Tassara.

Edifica y Oak Capital suman más de 70 proyectos entregados, con experiencia en renta flexible

En cuanto a rentabilidad, Domus apunta tanto al comprador que busca residir como al inversor que planea rentar. "Con un 30% o 35% de anticipo se accede a la propiedad, y el saldo puede pagarse a través de un crédito hipotecario respaldado por los ingresos que genere la unidad. Es un modelo muy accesible y práctico", señala el empresario.

Uno de los diferenciales de Domus es la gestión profesional de la operación, que asegura mantener la plusvalía y la calidad del inmueble. "Si se compara un edificio residencial de 30 años con un hotel de la misma época, la diferencia en su estado es evidente", apunta Tassara. Además, la estrategia de comercialización integra plataformas como Airbnb, Hyatt, Everglades, Booking, Expedia y TripAdvisor, multiplicando la visibilidad y maximizando la ocupación. Incluso el mobiliario está estandarizado y homologado, garantizando que la experiencia del huésped sea equivalente a la de un hotel cinco estrellas.

Respecto a la rentabilidad proyectada, Tassara destaca que se combinan dos fuentes: la apreciación de la unidad en el tiempo y los ingresos por renta, con una expectativa de retorno del 10% anual, considerando ambos factores. "Invertir en Miami hoy no es solo comprar un departamento, es posicionarse en uno de los mercados más sólidos de Estados Unidos, diversificar capital fuera de los riesgos políticos y económicos de Latinoamérica, y hacerlo con un producto que combina diseño, ubicación y rendimiento", concluye.

Con más de 70 proyectos entregados, Edifica aporta experiencia y aprendizaje acumulado sobre lo que significa tener una propiedad para un inversor. En un momento en que la rentabilidad de los alquileres temporarios locales cae, Miami se consolida como un destino estratégico para quienes buscan flexibilidad, seguridad y proyección en dólares, en un mercado que combina turismo, residentes de alto poder adquisitivo y crecimiento sostenido.