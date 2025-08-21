Casa Sucre demandará más de u$s12 millones. Ofrece unidades desde monoambientes hasta penthouses en Belgrano, con 30% vendido antes de iniciar

Belgrano, uno de los barrios más consolidados y demandados de la Ciudad de Buenos Aires, suma una nueva oportunidad de inversión: un desarrollo inmobiliario que busca capitalizar el interés sostenido en propiedades de calidad y el dinamismo del segmento premium. Se trata de Casa Sucre, un emprendimiento del Grupo 1880, que demandará una inversión superior a los u$s12 millones y que, aun antes de iniciarse la obra, ya comercializó el 30% de sus unidades.

El proyecto llega en un contexto de reactivación del mercado residencial de alta gama. Según datos de Re/Max Fly, el precio promedio del metro cuadrado en Belgrano oscila entre u$s2.100 y u$s2.900, con subas interanuales que superaron el 15% en los últimos años, especialmente en unidades con mejores amenities y ubicaciones estratégicas.

En comparación con otros barrios de perfil similar, Belgrano se mantiene competitivo. Palermo continúa liderando el ranking, con precios que pueden alcanzar hasta u$s4.000/m² en zonas premium, impulsados por una fuerte demanda y un gran volumen de desarrollos de alta gama. Núñez, en tanto, presenta valores en un rango muy parecido al de Belgrano, entre u$s2.047 y u$s2.983/m², con una suba interanual del 4,2%, de acuerdo con Reporte Inmobiliario. Colegiales, por su parte, emerge como un distrito en auge: con precios que van de u$s2.400 a u$s2.800/m², viene ganando atractivo gracias a su perfil joven y la proliferación de emprendimientos modernos.

De acuerdo con Re/Max Fly, entre marzo y julio de 2025, los tres barrios más cotizados —Palermo, Belgrano y Núñez— registraron aumentos de hasta 16% interanual en el valor del metro cuadrado, motorizados por la calidad de vida, la cercanía a centros educativos y recreativos, y la continuidad de nuevas inversiones residenciales. En este contexto, Casa Sucre aparece como un proyecto que busca responder a esa demanda con un diferencial de diseño, exclusividad y escala.

Un edificio de escala media con diseño y amenities

Casa Sucre, dos torres con amplios espacios verdes y servicios diferenciales, estará ubicado en Sucre 1545, en el corazón residencial de Belgrano. El edificio ofrecerá 42 unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes, además de penthouses con terrazas privadas de más de 200 m². Entre los amenities se incluyen gimnasio, SUM, piscina al aire libre con solarium y parrillas, con el objetivo de integrar espacios de encuentro y descanso.

"El diseño arquitectónico de Casa Sucre favorece la fluidez entre interior y exterior: living, comedor y cocina se extienden hacia el balcón, generando continuidad visual y funcional", explica Federico Larroca Mendizabal, arquitecto fundador de Larroca Mendizábal Architects y cofundador de Grupo 1880. Según el desarrollador, la fachada fue proyectada para mejorar el confort térmico y acústico, y optimizar el consumo energético.

Casa Sucre en Belgrano demandará u$s12 millones y ya vendió el 30% antes de iniciar la obra

La propuesta también se distingue por la distribución de los ambientes —con áreas sociales al frente y dormitorios al contrafrente— y por la calidad de las terminaciones, que incluyen cocinas equipadas, carpinterías de alta prestación y sistemas de calefacción y refrigeración instalados.

Uno de los puntos que más valoran los desarrolladores es la escala del emprendimiento. "Casa Sucre tiene menos unidades que otros edificios de alta gama, lo que genera más tranquilidad y una sensación de exclusividad. Además, está en una zona residencial, cerca de universidades, transporte y servicios, pero alejada del ruido intenso", detalla Larroca Mendizabal.

Este proyecto se suma a una línea de emprendimientos que Grupo 1880 viene consolidando en distintos barrios porteños. Aunque la compañía fue fundada formalmente en 2021, es resultado de la evolución de Larroca Mendizábal Architects, con más de 20 años de experiencia y 100.000 m² diseñados y construidos. Entre sus obras destacadas figuran Casa Cabrera en Palermo y Casa Céspedes, próximo a finalizar en Colegiales.

Oportunidad de inversión: desde monoambientes hasta penthouses

Casa Sucre apunta a un doble perfil de compradores: usuarios finales que buscan un hogar moderno y cómodo en una zona estratégica, e inversores que priorizan seguridad y potencial de valorización. "Es ideal para quienes quieren estar cerca de todo —transporte, universidades, gastronomía— pero sin resignar comodidad y tranquilidad. Para inversores, es un producto seguro, con potencial de crecimiento en una zona de alta demanda", resume Larroca Mendizabal.

Las superficies cubiertas van desde 31 m² en monoambientes hasta más de 200 m² en penthouses, pasando por dos ambientes de 59 a 62 m², tres ambientes entre 73 y 119 m² y cuatro ambientes de alrededor de 115 m². Los precios acompañan esa diversidad: las unidades más pequeñas parten de u$s115.000, mientras que los penthouses superan el millón de dólares. La financiación se adapta a la etapa del proyecto en la que se ingrese, lo que permite escalonar la inversión según el perfil del comprador.

La entrega de las primeras unidades está prevista para el primer semestre de 2028. La comercialización está a cargo de reconocidas inmobiliarias como Toribio Achával, RE/MAX, Baigún, Central Real Estate y Bevir, lo que amplifica la llegada del proyecto al mercado.

Los monoambientes en Casa Sucre parten de u$s115.000, con entrega prevista para 2028

Como diferencial, Grupo 1880 habilitó un showroom modelo de tres ambientes para mostrar terminaciones reales, una estrategia que aporta certidumbre a compradores e inversores.

Para quienes analizan la renta como alternativa, los valores de alquiler en Belgrano refuerzan el atractivo. Durante agosto de 2025, el alquiler de un monoambiente en la zona varía según ubicación, estado, superficie y amenities, con un rango promedio de $395.000 a $700.000 mensuales, de acuerdo con los principales portales inmobiliarios. Algunas propiedades con mejores comodidades y ubicación pueden superar este promedio y oscilar entre $650.000 y $700.000. Los contratos suelen ajustarse trimestralmente según el índice de precios al consumidor (IPC), lo que brinda previsibilidad en contextos inflacionarios.

"En los últimos cinco años, nuestros proyectos tuvieron muy buenas rentabilidades para los inversores. Buscamos locaciones estratégicas y un diseño de calidad que se convierta en resguardo de valor", asegura Larroca Mendizabal, aunque advierte que siempre inciden variables externas como la inflación, el tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica.

Con más del 30% de las unidades vendidas en etapa de preventa, Casa Sucre confirma el dinamismo del mercado en la zona. En un barrio donde la valorización se sostiene a pesar de la volatilidad económica, este desarrollo inmobiliario en Belgrano se proyecta como una oportunidad de inversión con horizonte de mediano y largo plazo.