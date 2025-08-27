Cuánto cuestan y dónde están los últimos terrenos disponibles en Nordelta

Más allá de la controversia por la sobrepoblación de carpinchos, los lotes con salida al agua se mantienen entre los más demandados y cotizados. Precios

Más allá de la controversia generada por la sobrepoblación de carpinchos en Nordelta, los terrenos con salida al agua –hábitat natural de esta especie– se mantienen entre los más demandados y cotizados de esta ciudad-pueblo. La presencia de estos animales en jardines de mansiones millonarias, nadando en piscinas o recorriendo las calles entre autos de alta gama, si bien asombra y abre debates, "no afecta el valor de los lotes", asegura Matías Terrizano, director comercial de Nordelta.

"Aunque hay polémica por el control poblacional, el precio de los lotes frente al agua no se redujo. De hecho, el interés sigue alto. Hasta la Asociación Vecinal Nordelta informó que ni siquiera la reproducción incontenible de carpinchos hizo que se frenen las consultas por compra de terrenos", agrega Rita Forastier, gerente de la sucursal local de Interwin.

Según Rodrigo Quintar, socio gerente de la inmobiliaria Castex, esto se explica porque "más allá de todo, quienes viven en el lugar buscan la interacción con la naturaleza, y la fauna es parte de ese entorno".

Mariano Canedo, director de Operaciones de Century 21, que también opera en la zona, señala que esta especie "siempre existió allí, solo que estaba en el último bañado que quedaba, donde se termina el barrio Silvestre. El tema es que, al quedarse sin campo húmedo para roer, salieron a la calle y circulan como un animal más".

Hasta la actualidad, la urbanización desarrollada por Consultatio, de Eduardo Costantini, lleva 30 barrios lanzados, de los cuales 26 ya se entregaron. Pero, lotes disponibles quedan solo en cinco: Silvestre, Casuarinas, Virazón, Gaviotas y Yacht. En el resto, existen únicamente algunos para reventa.

El rango de precio es muy amplio. Se pueden encontrar lotes desde u$s100.000 hasta otros súper exclusivos que superan los u$s2 millones.

Qué tener en cuenta al comprar un lote en Nordelta

Además de la superficie de los lotes, que en promedio varía entre 500 m2 y 1.500 m2, las principales características que inciden en el precio de la tierra son:

El barrio en el que se encuentra: si forma parte de una urbanización que está sobre el lago central, cuenta con un espejo de agua propio o con salida al río, por ejemplo.

en el que se encuentra: si forma parte de una urbanización que está sobre el lago central, cuenta con un espejo de agua propio o con salida al río, por ejemplo. El tipo de lote : si es lindero, interno, costero, con vistas al agua o al golf, y su orientación.

: si es lindero, interno, costero, con vistas al agua o al golf, y su orientación. La ubicación con respecto al club house y a las áreas de servicio, al centro comercial, a los colegios, a las instalaciones deportivas y a las vías de acceso principales (autopista Panamericana y ruta provincial 27).

con respecto al club house y a las áreas de servicio, al centro comercial, a los colegios, a las instalaciones deportivas y a las vías de acceso principales (autopista Panamericana y ruta provincial 27). La disponibilidad a todos los servicios básicos (agua, luz, gas, cloacas y fibra óptica) y a infraestructura urbana.

Forastier detalla que los lotes privilegiados y más valorados son los que tienen orientación norte o noroeste "dado que reciben sol gran parte del día y ofrecen las mejores vistas". También, los que están cerca de la entrada a los barrios o dan a la avenida principal "por su conveniencia", así como los que cuentan "con vista al lago central". En este último caso, "el precio llega a estar hasta 40% por encima", destaca.

A su vez, Terrizano confirma los dichos: "Los lotes al agua son los más buscados; este es el atributo con mayor incidencia en la determinación del precio".

Para decidir en cuál de los barrios comprar, la gerenta de Interwin recomienda evaluar la calidad de las áreas comunes, el estilo de vida deseado, el nivel de seguridad ofrecido, cuáles son los amenities incluidos en las expensas (deportes, spa, SUM, piscina, etcétera), el presupuesto disponible, la financiación y la forma de pago. "Los nuevos desarrollos suelen ofrecer planes con adelantos en dólares y cuotas (en dólares o ajustadas por índices), mientras que los lotes de reventa se abonan al contado en dólares o con un préstamo hipotecario", señala.

Además, aconseja tener en cuenta la etapa de desarrollo del barrio (preventa, reventa o consolidado) dado que esto "impacta en los valores y en la calidad del entorno", revisar previamente los reglamentos internos, analizar la documentación pertinente (restricciones de construcción, alturas mínimas y plazos para edificar) y consultar si la venta se hace con escritura directa o con cesión de derechos.

En tanto, Canedo subraya la importancia de elegir "un barrio cercano al futuro centro cívico ya que serán los que tendrán mejor accesibilidad y los que más incrementarán su valor".

Cuánto está el m2 de tierra en Nordelta

Aunque convertirse en propietario en esta urbanización del partido de Tigre no es para cualquier bolsillo, el rango de precios y las opciones en los barrios con lotes aún disponibles es amplio. Como referencia, en el barrio Casuarinas, los perimetrales parten de u$s197/m2 y los internos, de u$s307/m2, mientras que se pueden hallar lotes al agua desde u$s360/m2.

En otro de los barrios, Silvestre, el valor base del metro cuadrado de un terreno lindero es de u$s355, uno interno parte de u$s408 y el precio mínimo en uno que da al agua es de 435 dólares.

En aquellos que están sobre el lago central, el tarifario es diferenciado. En Gaviotas, un lote hacia la Av. del Golf parte de u$s420/m2, mientras que los terrenos que dan al espejo de agua principal son los más onerosos: se pide desde u$s1.480/m2. En el segmento intermedio está el barrio Virazón, donde hay lotes desde u$s620/m2.

En general, se puede abonar el 35% del total al firmar el boleto y el saldo se paga en 24 cuotas fijas en dólares.

Costo de los terrenos en los barrios de Nordelta

Más allá del valor del metro cuadrado, Quintar detalla que los lotes en Nordelta parten de u$s105.000, el rango medio está en u$s220.000 y los top sobrepasan los u$s2 millones. No obstante, aclara que "el comportamiento de los valores no es uniforme y tampoco hay un patrón único para determinarlos. La escasez de tierra en Nordelta permite variaciones en alza".

Dentro de los barrios, los lotes más baratos son los linderos, que tienen entre 500 y 600 metros cuadrados; siguen los internos, de 550-700 metros cuadrados; y los lotes al agua, que pueden tener entre 900 y 1.300 metros cuadrados, en promedio. En este último caso, el precio "puede llegar a ser del doble", agrega Quintar.

Por su parte, Forastier señala que los terrenos más grandes, exclusivos y de mayor valor están dentro de los barrios consolidados (La Isla, Castores, Yacht, Golf, Cabos, Virazón y Puentes). Tienen entre 1.000 y 2.500 m2 de superficie y por ellos se pide entre u$s1 millón y u$s2,5 millones.

En cuanto a los más pequeños y económicos, se encuentran en los barrios internos de Nordelta (Las Tipas, Los Alisos, Carpinchos, Castaños y Los Sauces). Allí se pueden hallar terrenos de 500 m2 por u$s170.000, hasta de 650 m2 por u$s470.000. El precio promedio de un lote estándar es de u$s560.000 y del metro cuadrado, 605 dólares.

Oferta y demanda sostenida

A pesar de que el costo de construcción medido en dólares no favorece el inicio de obras, la demanda de tierras en Nordelta "está sostenida". Según explica Terrizano, este fenómeno responde a la "poca oferta de lotes nuevos en reventa, lo que hace que los valores tiendan a subir. La escasez manda por sobre el aumento del costo de construcción, sobre todo por el segmento al que está dirigido".

Desde Castex cuentan que las consultas crecieron 30% en los primeros seis meses del año, aunque reconocieron que las ventas "aumentaron en un menor porcentaje". En tanto, Forastier asevera: "Este mercado está activo y en crecimiento. La demanda es alta y ya no hay lotes por debajo de 100.000 dólares".

Según todos los referentes consultados, las proyecciones son claras: "La actividad seguirá firme. La oferta de lotes es muy escasa, quedan pocos barrios disponibles y la tierra en Nordelta se considera un refugio estable, por lo que la tendencia de precios en dólares continuará con leves alzas", expresa Forastier. Según sus registros, los precios tuvieron un incremento del 8% en el primer semestre del año.

Para finalizar, Terrizano destaca: "A lo largo de toda su historia, invertir en lotes en Nordelta siempre rindió muy buenos resultados".

Si bien por el momento no se prevén nuevos lanzamientos, se trabaja en el desarrollo de nuevos productos: "Nos quedan macrolotes por vender, pero la demanda es mayor a la oferta. Debido a que se vendieron tan bien, y a pesar de tener pedidos de desarrolladores que quieren comprar, tenemos suspendida la venta desde hace más de seis meses. Elegimos mantenerlos para ver la evolución del mercado", concluye.